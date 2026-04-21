Homes You Love, Comfort You Deserve: Midea CHIONE แอร์ในอุดมคติที่เย็นสบายเพื่อทุกบ้าน

News provided by

Midea

21 Apr, 2026, 15:00 CST

กรุงเทพมหานคร วันที่ 18 เมษายน 2569 /PRNewswire/ -- ทุกฤดูร้อน ประเทศไทยก็ร้อนจัดขึ้นเรื่อย ๆ และบ้านหลายล้านหลังก็เริ่มต้นการตามหาความเย็นสบาย แต่การเลือกเครื่องปรับอากาศที่ใช่นั้นซับซ้อนกว่าที่คิด ทั้งกำลังทำความเย็น ประสิทธิภาพพลังงาน ระดับเสียง การควบคุมความชื้น ฟีเจอร์อัจฉริยะ และความทนทาน รายการคุณสมบัติที่ต้องมีนั้นยาวเหยียด ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะหาเครื่องปรับอากาศที่สมดุลทุก "สกิลพอยต์" ได้จริง จนกระทั่ง Midea CHIONE เข้ามาเปลี่ยนเกม ออกแบบมาเพื่อเป็น "ความเย็นในอุดมคติ" ของทุกบ้าน CHIONE ถูกสร้างมาให้ตอบโจทย์ในทุกด้าน เพื่อให้คุณไม่ต้องลดมาตรฐานในสิ่งที่ต้องการอีกต่อไป

The Technology Behind the Ideal
Homes You Love, Comfort You Deserve: Midea CHIONE, Your Cool Ideal AC
เรื่องสำคัญอันดับแรก: ประสิทธิภาพพลังงานคือสิ่งที่ขาดไม่ได้

เวลาเลือกซื้อเครื่องปรับอากาศ มีฟีเจอร์มากมายให้พิจารณาจนอาจสับสนในสเปกต่าง ๆ ได้ง่าย แต่ถ้าถามเจ้าของบ้านคนไทยว่าอะไรสำคัญที่สุด คำตอบแทบจะเป็นเสียงเดียวกันเสมอ คือ ค่าไฟ เครื่องปรับอากาศอาจกินสัดส่วนราว 40 - 60% ของค่าไฟรายเดือนทั้งหมดของครัวเรือน ตัวเลขนี้ทำให้ทุกองศาของความสบายกลายเป็นแหล่งความกังวลทางการเงิน

ปัญหาตอนกลางคืนนั้นเป็นเรื่องจริงที่หลายคนเจอ ในช่วงฤดูร้อนอันยาวนานของไทย หลายครอบครัวตั้งเวลาปิดแอร์หลังหลับไป แต่สุดท้ายก็ตื่นมาเหงื่อท่วมตอนตี 2 แล้วก็พลิกไปพลิกมาไม่หลับจนเช้า ไม่เปิดก็ร้อนทนไม่ไหว เปิดก็แค่คิดถึงค่าไฟก็เจ็บใจแล้ว

ตอนกลางวันก็ไม่ง่ายกว่ากัน คนทำงานที่บ้านเจอปัญหาเดียวกัน คือ ต้องเปิดแอร์ 8 ถึง 10 ชั่วโมงเพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ทุกชั่วโมงที่แอร์ทำงานก็เหมือนเห็นเงินระเหยออกไป หลายคนต้องเปิด ๆ ปิด ๆ เครื่องซ้ำไปมา หรือหนีไปนั่งร้านกาแฟ แค่เพื่อประหยัดค่าไฟสักหน่อย

ทั้งสองกรณีล้วนต้องเสียสละความสบายเพื่อแลกกับค่าไฟ ก่อนจะพูดถึงดีไซน์ ก่อนจะพูดถึงฟีเจอร์อัจฉริยะ ก่อนจะพูดถึงอะไรก็ตาม เครื่องปรับอากาศต้องพิสูจน์ให้ได้ก่อนว่าเย็นสบายโดยไม่ทำให้กระเป๋าฉีก

แต่ผลลัพธ์จากการใช้งานจริงของ Midea CHIONE กลับบอกเล่าเรื่องราวที่ต่างออกไปโดยสิ้นเชิง อินฟลูเอนเซอร์สายแม่และเด็ก หม่ามี๊น้องธิริน ได้ทดสอบเครื่องจริงในบ้านของเธอ และต้องตกใจกับผลที่ได้ เธอเปิด CHIONE รวมกว่า 21 ชั่วโมง แต่ใช้ไฟรวมเพียง 6 หน่วยเท่านั้น "น้อยกว่าที่เคยจ่ายมากเลย" เธอเล่า "ก่อนนี้เครียดทุกครั้งที่เปิดแอร์ แต่ตอนนี้เปิดให้บ้านเย็นสบายได้อย่างสบายใจ ได้เพลิดเพลินกับความเย็นกับลูกโดยไม่ต้องกังวล ตัวเลขบนมิเตอร์เห็นชัดเจน ปฏิเสธไม่ได้เลย"

เทคโนโลยีเบื้องหลังความเป็นอุดมคติ

Midea CHIONE ทำอย่างไรถึงประหยัดพลังงานได้มากขนาดนี้ในการใช้งานจริงโดยไม่ลดทอนความสบายในการอยู่อาศัย? คำตอบคือประสบการณ์ความเย็นที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น ซึ่งเกิดจากนวัตกรรมหลายชั้นที่ทำงานร่วมกัน:

  • Inverter Technology คือ รากฐานสำคัญ ต่างจากคอมเพรสเซอร์แบบความเร็วคงที่ทั่วไปที่สิ้นเปลืองพลังงานจากการเปิด - ปิดซ้ำ ๆ ระบบอินเวอร์เตอร์ของ Midea ทำงานอย่างต่อเนื่องและเสถียร ขจัดแหล่งสิ้นเปลืองพลังงานแฝงที่ใหญ่ที่สุด
  • AI ECOMASTER คือ หัวใจของ Midea CHIONE ที่เปลี่ยนแอร์จาก เครื่องจักรที่ตอบสนองแบบธรรมดาให้กลายเป็นระบบอัจฉริยะเชิงรุก ด้วยฐานข้อมูลขนาดใหญ่ระดับกิกะไบต์  ระบบจะวิเคราะห์สภาพแวดล้อมแบบไดนามิก คาดการณ์ล่วงหน้าแทนที่จะแค่ตอบสนอง AI Algorithm ที่ชาญฉลาดกว่านั้น คือทำให้สามารถปรับสภาพภายในห้องได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น เพิ่มความสบายให้ผู้อยู่อาศัยด้วยการใช้พลังงานที่น้อยลง รับมือกับความผันผวนของอุณหภูมิในช่วงกลางวันและหลีกเลี่ยงการทำความเย็นมากเกินไปในเวลากลางคืน ความฉลาดแบบเรียลไทม์นี้แปรเปลี่ยนเป็นคุณค่าที่จับต้องได้อย่างเป็นรูปธรรม ผ่านการรับรองจาก SGS แล้วว่า Midea CHIONE ควบคุมอุณหภูมิได้แม่นยำสูงสุดที่ ±0.3°C และช่วยประหยัดพลังงานเพิ่มขึ้นอีก 30%
  • Smart Control ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นและเห็นผลประหยัดได้ชัดเจน ผ่านแอป SmartHome ผู้ใช้สามารถติดตามการใช้พลังงานรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือนแบบเรียลไทม์ พร้อมรับการแจ้งเตือนการใช้งาน ด้วยระบบ Location-Based Services (LBS) เครื่องปรับอากาศสามารถเปิดอัตโนมัติเมื่อคุณอยู่ห่างจากบ้าน 15 กิโลเมตร ทำให้กลับถึงบ้านก็เย็นสบายทันที ส่วนในเวลากลางคืน ฟังก์ชัน Sleep Curve ช่วยให้คุณปรับแต่งสภาพแวดล้อมในการพักผ่อนได้อย่างเต็มที่ ทั้งระยะเวลาการนอนและการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างละเอียดตามพฤติกรรมเฉพาะของคุณ
  • นอกเหนือจากประสิทธิภาพพลังงานแล้ว CHIONE ยังมั่นใจได้ว่าความสบายจะไม่เป็นรอง ด้วย AI Humidity Control ที่รักษาความชื้นให้อยู่ในช่วง 40 - 70% อย่างเหมาะสม Silent Mode ที่ลดพลังงานเสียงของคอมเพรสเซอร์ภายนอกลง 50% COOLFLASH ที่ลดอุณหภูมิห้องลง 5°C ภายในเพียง 10 นาที และระบบเพิ่มความทนทาน Prime Guard ที่ออกแบบมาสำหรับสภาพอากาศอันโหดร้ายของเมืองไทยโดยเฉพาะ

นี่คือความหมายที่แท้จริงของ "My Cool Ideal" เครื่องปรับอากาศ ที่ทำให้คุณไม่ต้องเลือกระหว่างการประหยัดเงินกับความเย็นสบาย หากครัวเรือนหนึ่งประหยัดค่าแอร์ได้ประมาณ 500 บาทต่อเดือน รวมทั้งปีก็เท่ากับ 6,000 บาท หมายความว่าการลงทุนกับ Midea CHIONE อาจคุ้มทุนได้ภายในเวลาเพียงไม่กี่เดือน นี่ไม่ใช่แค่การซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า แต่เป็นการลงทุนอย่างชาญฉลาดสำหรับครัวเรือน ที่ให้ผลตอบแทนจับต้องได้ทุกเดือน

ถึงตาคุณแล้ว มาแชร์ช่วงเวลาเย็นสบายกับ Midea กัน

Midea ขอเชิญชวนผู้ใช้งานจริงทั่วประเทศไทยมาร่วมพูดคุยและแชร์ช่วงเวลาสุด WoW ของคุณกับแอร์ Midea เพียงแชร์ภาพชีวิตประจำวันของคุณกับแอร์ Midea ไม่ว่าจะเป็นมุม Work from Home สุดเย็นสบาย ห้องนั่งเล่นที่ทั้งครอบครัวอยู่อย่างสุขสบาย หรือช่วงเวลาใดก็ตามที่ Midea ทำให้วันของคุณดียิ่งขึ้น

วิธีร่วมกิจกรรม: เพียงกดไลก์โพสต์ทางการของ Midea บน Facebook แล้วคอมเมนต์เล่าเรื่องราวของคุณพร้อมแนบรูปถ่ายจริงของแอร์ Midea ในบ้านของคุณ คอมเมนต์ที่มียอดไลก์สูงสุด 3 อันดับแรกจะได้รับรางวัลสุดพิเศษ อันดับ 1 รับไปเลย เครื่องปรับอากาศ Midea CHIONE อันดับ 2 รับตู้เย็น Mini Bar และอันดับ 3 รับ พัดลมตั้งพื้น กิจกรรมนี้สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยและเป็นผู้ใช้แอร์ Midea ตัวจริงเท่านั้น อย่าพลาดโอกาสนี้ มาเล่าเรื่องราวของคุณ แล้วปล่อยให้ความเย็นสบายเป็นตัวแทนบอกทุกอย่าง!

(* กิจกรรมนี้สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น และไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ Facebook ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุน รับรอง หรือจัดการกิจกรรม โดย Midea ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินและตีความเงื่อนไขต่าง ของกิจกรรมนี้เป็นที่สิ้นสุด )

Also from this source

Every summer, Thailand turns up the heat — and millions of households begin the all-too-familiar search for relief. But choosing the right air...
Midea Club Flash Installation Tournament Concludes in China, Crowning "MASTER OF SPEED" and Celebrating Service Excellence

The Midea Club Flash Installation Tournament 2025 ASEAN Finals concluded successfully this week in Foshan, China, celebrating the pinnacle of...
