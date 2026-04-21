Homes You Love, Comfort You Deserve: Midea CHIONE แอร์ในอุดมคติที่เย็นสบายเพื่อทุกบ้าน
News provided byMidea
21 Apr, 2026, 15:00 CST
กรุงเทพมหานคร วันที่ 18 เมษายน 2569 /PRNewswire/ -- ทุกฤดูร้อน ประเทศไทยก็ร้อนจัดขึ้นเรื่อย ๆ และบ้านหลายล้านหลังก็เริ่มต้นการตามหาความเย็นสบาย แต่การเลือกเครื่องปรับอากาศที่ใช่นั้นซับซ้อนกว่าที่คิด ทั้งกำลังทำความเย็น ประสิทธิภาพพลังงาน ระดับเสียง การควบคุมความชื้น ฟีเจอร์อัจฉริยะ และความทนทาน รายการคุณสมบัติที่ต้องมีนั้นยาวเหยียด ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะหาเครื่องปรับอากาศที่สมดุลทุก "สกิลพอยต์" ได้จริง จนกระทั่ง Midea CHIONE เข้ามาเปลี่ยนเกม ออกแบบมาเพื่อเป็น "ความเย็นในอุดมคติ" ของทุกบ้าน CHIONE ถูกสร้างมาให้ตอบโจทย์ในทุกด้าน เพื่อให้คุณไม่ต้องลดมาตรฐานในสิ่งที่ต้องการอีกต่อไป
เรื่องสำคัญอันดับแรก: ประสิทธิภาพพลังงานคือสิ่งที่ขาดไม่ได้
เวลาเลือกซื้อเครื่องปรับอากาศ มีฟีเจอร์มากมายให้พิจารณาจนอาจสับสนในสเปกต่าง ๆ ได้ง่าย แต่ถ้าถามเจ้าของบ้านคนไทยว่าอะไรสำคัญที่สุด คำตอบแทบจะเป็นเสียงเดียวกันเสมอ คือ ค่าไฟ เครื่องปรับอากาศอาจกินสัดส่วนราว 40 - 60% ของค่าไฟรายเดือนทั้งหมดของครัวเรือน ตัวเลขนี้ทำให้ทุกองศาของความสบายกลายเป็นแหล่งความกังวลทางการเงิน
ปัญหาตอนกลางคืนนั้นเป็นเรื่องจริงที่หลายคนเจอ ในช่วงฤดูร้อนอันยาวนานของไทย หลายครอบครัวตั้งเวลาปิดแอร์หลังหลับไป แต่สุดท้ายก็ตื่นมาเหงื่อท่วมตอนตี 2 แล้วก็พลิกไปพลิกมาไม่หลับจนเช้า ไม่เปิดก็ร้อนทนไม่ไหว เปิดก็แค่คิดถึงค่าไฟก็เจ็บใจแล้ว
ตอนกลางวันก็ไม่ง่ายกว่ากัน คนทำงานที่บ้านเจอปัญหาเดียวกัน คือ ต้องเปิดแอร์ 8 ถึง 10 ชั่วโมงเพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ทุกชั่วโมงที่แอร์ทำงานก็เหมือนเห็นเงินระเหยออกไป หลายคนต้องเปิด ๆ ปิด ๆ เครื่องซ้ำไปมา หรือหนีไปนั่งร้านกาแฟ แค่เพื่อประหยัดค่าไฟสักหน่อย
ทั้งสองกรณีล้วนต้องเสียสละความสบายเพื่อแลกกับค่าไฟ ก่อนจะพูดถึงดีไซน์ ก่อนจะพูดถึงฟีเจอร์อัจฉริยะ ก่อนจะพูดถึงอะไรก็ตาม เครื่องปรับอากาศต้องพิสูจน์ให้ได้ก่อนว่าเย็นสบายโดยไม่ทำให้กระเป๋าฉีก
แต่ผลลัพธ์จากการใช้งานจริงของ Midea CHIONE กลับบอกเล่าเรื่องราวที่ต่างออกไปโดยสิ้นเชิง อินฟลูเอนเซอร์สายแม่และเด็ก หม่ามี๊น้องธิริน ได้ทดสอบเครื่องจริงในบ้านของเธอ และต้องตกใจกับผลที่ได้ เธอเปิด CHIONE รวมกว่า 21 ชั่วโมง แต่ใช้ไฟรวมเพียง 6 หน่วยเท่านั้น "น้อยกว่าที่เคยจ่ายมากเลย" เธอเล่า "ก่อนนี้เครียดทุกครั้งที่เปิดแอร์ แต่ตอนนี้เปิดให้บ้านเย็นสบายได้อย่างสบายใจ ได้เพลิดเพลินกับความเย็นกับลูกโดยไม่ต้องกังวล ตัวเลขบนมิเตอร์เห็นชัดเจน ปฏิเสธไม่ได้เลย"
เทคโนโลยีเบื้องหลังความเป็นอุดมคติ
Midea CHIONE ทำอย่างไรถึงประหยัดพลังงานได้มากขนาดนี้ในการใช้งานจริงโดยไม่ลดทอนความสบายในการอยู่อาศัย? คำตอบคือประสบการณ์ความเย็นที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น ซึ่งเกิดจากนวัตกรรมหลายชั้นที่ทำงานร่วมกัน:
- Inverter Technology คือ รากฐานสำคัญ ต่างจากคอมเพรสเซอร์แบบความเร็วคงที่ทั่วไปที่สิ้นเปลืองพลังงานจากการเปิด - ปิดซ้ำ ๆ ระบบอินเวอร์เตอร์ของ Midea ทำงานอย่างต่อเนื่องและเสถียร ขจัดแหล่งสิ้นเปลืองพลังงานแฝงที่ใหญ่ที่สุด
- AI ECOMASTER คือ หัวใจของ Midea CHIONE ที่เปลี่ยนแอร์จาก เครื่องจักรที่ตอบสนองแบบธรรมดาให้กลายเป็นระบบอัจฉริยะเชิงรุก ด้วยฐานข้อมูลขนาดใหญ่ระดับกิกะไบต์ ระบบจะวิเคราะห์สภาพแวดล้อมแบบไดนามิก คาดการณ์ล่วงหน้าแทนที่จะแค่ตอบสนอง AI Algorithm ที่ชาญฉลาดกว่านั้น คือทำให้สามารถปรับสภาพภายในห้องได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น เพิ่มความสบายให้ผู้อยู่อาศัยด้วยการใช้พลังงานที่น้อยลง รับมือกับความผันผวนของอุณหภูมิในช่วงกลางวันและหลีกเลี่ยงการทำความเย็นมากเกินไปในเวลากลางคืน ความฉลาดแบบเรียลไทม์นี้แปรเปลี่ยนเป็นคุณค่าที่จับต้องได้อย่างเป็นรูปธรรม ผ่านการรับรองจาก SGS แล้วว่า Midea CHIONE ควบคุมอุณหภูมิได้แม่นยำสูงสุดที่ ±0.3°C และช่วยประหยัดพลังงานเพิ่มขึ้นอีก 30%
- Smart Control ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นและเห็นผลประหยัดได้ชัดเจน ผ่านแอป SmartHome ผู้ใช้สามารถติดตามการใช้พลังงานรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือนแบบเรียลไทม์ พร้อมรับการแจ้งเตือนการใช้งาน ด้วยระบบ Location-Based Services (LBS) เครื่องปรับอากาศสามารถเปิดอัตโนมัติเมื่อคุณอยู่ห่างจากบ้าน 15 กิโลเมตร ทำให้กลับถึงบ้านก็เย็นสบายทันที ส่วนในเวลากลางคืน ฟังก์ชัน Sleep Curve ช่วยให้คุณปรับแต่งสภาพแวดล้อมในการพักผ่อนได้อย่างเต็มที่ ทั้งระยะเวลาการนอนและการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างละเอียดตามพฤติกรรมเฉพาะของคุณ
- นอกเหนือจากประสิทธิภาพพลังงานแล้ว CHIONE ยังมั่นใจได้ว่าความสบายจะไม่เป็นรอง ด้วย AI Humidity Control ที่รักษาความชื้นให้อยู่ในช่วง 40 - 70% อย่างเหมาะสม Silent Mode ที่ลดพลังงานเสียงของคอมเพรสเซอร์ภายนอกลง 50% COOLFLASH ที่ลดอุณหภูมิห้องลง 5°C ภายในเพียง 10 นาที และระบบเพิ่มความทนทาน Prime Guard ที่ออกแบบมาสำหรับสภาพอากาศอันโหดร้ายของเมืองไทยโดยเฉพาะ
นี่คือความหมายที่แท้จริงของ "My Cool Ideal" เครื่องปรับอากาศ ที่ทำให้คุณไม่ต้องเลือกระหว่างการประหยัดเงินกับความเย็นสบาย หากครัวเรือนหนึ่งประหยัดค่าแอร์ได้ประมาณ 500 บาทต่อเดือน รวมทั้งปีก็เท่ากับ 6,000 บาท หมายความว่าการลงทุนกับ Midea CHIONE อาจคุ้มทุนได้ภายในเวลาเพียงไม่กี่เดือน นี่ไม่ใช่แค่การซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า แต่เป็นการลงทุนอย่างชาญฉลาดสำหรับครัวเรือน ที่ให้ผลตอบแทนจับต้องได้ทุกเดือน
ถึงตาคุณแล้ว มาแชร์ช่วงเวลาเย็นสบายกับ Midea กัน
Midea ขอเชิญชวนผู้ใช้งานจริงทั่วประเทศไทยมาร่วมพูดคุยและแชร์ช่วงเวลาสุด WoW ของคุณกับแอร์ Midea เพียงแชร์ภาพชีวิตประจำวันของคุณกับแอร์ Midea ไม่ว่าจะเป็นมุม Work from Home สุดเย็นสบาย ห้องนั่งเล่นที่ทั้งครอบครัวอยู่อย่างสุขสบาย หรือช่วงเวลาใดก็ตามที่ Midea ทำให้วันของคุณดียิ่งขึ้น
วิธีร่วมกิจกรรม: เพียงกดไลก์โพสต์ทางการของ Midea บน Facebook แล้วคอมเมนต์เล่าเรื่องราวของคุณพร้อมแนบรูปถ่ายจริงของแอร์ Midea ในบ้านของคุณ คอมเมนต์ที่มียอดไลก์สูงสุด 3 อันดับแรกจะได้รับรางวัลสุดพิเศษ อันดับ 1 รับไปเลย เครื่องปรับอากาศ Midea CHIONE อันดับ 2 รับตู้เย็น Mini Bar และอันดับ 3 รับ พัดลมตั้งพื้น กิจกรรมนี้สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยและเป็นผู้ใช้แอร์ Midea ตัวจริงเท่านั้น อย่าพลาดโอกาสนี้ มาเล่าเรื่องราวของคุณ แล้วปล่อยให้ความเย็นสบายเป็นตัวแทนบอกทุกอย่าง!
(* กิจกรรมนี้สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น และไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ Facebook ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุน รับรอง หรือจัดการกิจกรรม โดย Midea ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินและตีความเงื่อนไขต่าง ๆ ของกิจกรรมนี้เป็นที่สิ้นสุด )
Follow Midea:
SOURCE Midea
Share this article