JOHOR BAHRU, Malaysia, 19 Mei 2026 /PRNewswire/ -- Ikano Centres, sebahagian daripada Ikano Retail, hari ini mengumumkan bahawa pihaknya telah menandatangani perjanjian pembangunan bersama Welton Group of Companies bagi projek Habitation Plus+, sebuah pembangunan kediaman baharu di Johor Bahru. Terletak dalam kawasan Tebrau yang dinamik, projek ini menandakan satu pencapaian penting dalam evolusi Ikano Centres melangkaui peruncitan, selaras dengan pengembangannya ke arah pembangunan bersepadu yang berorientasikan komuniti.

Ikano Centres dan Welton Group of Companies Umum Kerjasama Strategik bagi Pembangunan Kediaman Bersepadu ‘Habitation Plus+’ di Destinasi IKEA Tebrau dan Toppen Shopping Centre

Projek ini merupakan kesinambungan strategi pengaktifan tanah jangka panjang Ikano Centres di Tebrau. Sejak memperoleh tanah tersebut pada tahun 2008, fasa awal melibatkan pembukaan IKEA Tebrau pada tahun 2017, diikuti oleh Toppen Shopping Centre pada tahun 2019. Dengan kapasiti pembangunan yang masih tersedia di tapak Toppen Shopping Centre, Ikano Centres kini melangkah ke fasa seterusnya dengan memperkenalkan komponen kediaman bersepadu bagi memperkukuh lagi pembangunan destinasi tersebut.

Didorong oleh visi untuk meningkatkan kualiti kehidupan seharian, kerjasama ini mencerminkan aspirasi Ikano Centres untuk terus mengembangkan destinasi IKEA Tebrau dan Toppen Shopping Centre menjadi satu persekitaran yang lebih lengkap dan saling berhubung. Dengan potensi pasaran yang kukuh dalam segmen kediaman mampu milik dan pertengahan yang terintegrasi dalam destinasi ini, projek ini memenuhi permintaan terhadap persekitaran kediaman yang mempunyai sambungan yang baik.

Ini turut diperkukuhkan oleh rekod prestasi Welton Group of Companies dalam membangunkan projek kediaman berkualiti tinggi, termasuk Orion Residence di Bukit Bintang, Kuala Lumpur yang baru sahaja siap. Dengan menggabungkan elemen kehidupan, runcit dan rekreasi dalam satu ekosistem yang menyeluruh serta memanfaatkan kepakaran Welton dalam pembangunan kediaman, projek ini bertujuan untuk menyediakan kediaman masa hadapan yang memberi nilai jangka panjang.

Dengan nilai pembangunan kasar dianggarkan sebanyak RM600 juta (sekitar €130 juta), Habitation Plus+ akan merangkumi dua menara kediaman dengan kira-kira 1,230 unit. Direka untuk kehidupan moden dan pelbagai generasi, pembangunan ini menekankan perancangan ruang pintar serta susun atur yang praktikal. Diilhamkan oleh pendekatan reka bentuk fungsional IKEA, setiap kediaman direka agar fleksibel dan mampu menyesuaikan diri dengan keperluan gaya hidup yang sentiasa berubah.

"Visi kami untuk Tebrau sentiasa bertujuan untuk membangunkan sebuah destinasi yang melangkaui peruncitan," kata Adrian Mirea, Pengarah Urusan Ikano Centres. "Sejak pembukaan IKEA Tebrau pada tahun 2017 dan Toppen Shopping Centre pada tahun 2019, kami terus meneroka pelbagai cara untuk mengembangkan destinasi ini, termasuk sepanjang tempoh pandemik, melalui inisiatif seperti pengembangan ruang runcit sebanyak 100,000 kaki persegi GLA tambahan, peningkatan keluasan sekitar 14%, serta penambahbaikan kemudahan akses melalui pembinaan tempat letak kereta bertingkat. Pelaburan ini mencerminkan komitmen jangka panjang kami dalam memperkukuh destinasi ini sebagai sebuah persekitaran yang meriah di mana orang ramai boleh tinggal, beriadah dan berhubung. Habitation Plus+ mewakili fasa seterusnya dalam perjalanan ini, melengkapkan ekosistem dengan kediaman yang disepadukan secara lancar dalam kehidupan seharian."

"Melalui kerjasama dengan Welton Group of Companies, yang dikenali dengan pendekatan berteraskan inovasi dan teknologi serta falsafah 'mereka bentuk kediaman, bukan sekadar bangunan', kami menggabungkan kekuatan dalam pembangunan tempat (placemaking) dengan kepakaran kediaman mereka untuk membentuk ekosistem yang benar-benar memberikan rasa 'rumah'," tambah beliau.

"Kami teruja untuk bekerjasama dengan Ikano Centres dalam menetapkan penanda aras baharu bagi kehidupan bandar," kata Thomas Ling, Pengasas Bersama dan Pengarah Welton Group of Companies. "Habitation Plus+ mencerminkan komitmen kami dalam menyediakan kediaman berkualiti tinggi yang mengutamakan kebolehdiaman dan fungsi. Diilhamkan oleh falsafah IKEA yang praktikal dan lestari, pembangunan pelbagai guna ini disepadukan secara lancar dengan Toppen Shopping Centre dan IKEA Tebrau, menawarkan tahap kemudahan dan kualiti hidup yang unik di Johor Bahru sambil meningkatkan persekitaran bandar di sekitarnya."

Terletak bersebelahan IKEA Tebrau dan Toppen Shopping Centre, pembangunan ini akan menjadi sebahagian daripada hab gaya hidup yang telah sedia ada dengan akses mudah ke jalan utama serta kemudahan sekeliling, sambil melengkapkan persekitaran sedia ada untuk mewujudkan komuniti yang kohesif dan terintegrasi.

Penduduk akan menikmati persekitaran kediaman yang disokong oleh rangkaian ruang komuniti bagi menggalakkan interaksi sosial dan detik kebersamaan dalam kehidupan seharian."Habitation Plus+ mewujudkan sebuah kawasan yang lancar dan saling berhubung di mana kehidupan, rekreasi dan runcit disatukan, dilengkapi dengan kemudahan gaya hidup termasuk pusat kesejahteraan, ruang sosial dan zon kerja bersama yang memberi fleksibiliti kepada penduduk untuk berehat atau berinteraksi dalam komuniti yang dinamik.

Terletak secara strategik di sepanjang laluan utama, pembangunan ini menawarkan akses yang mudah dan intuitif bagi pejalan kaki dan kenderaan, sekali gus mengukuhkan peranannya dalam ekosistem pembangunan sedia ada.

Mengenai Ikano Centres

Portfolio pusat beli-belah Ikano ialah nadi dan hab komuniti kami, sekali gus mewujudkan kehidupan seharian yang lebih berkualiti untuk 100 juta pelawat yang mengunjungi kami pada setiap tahun. Bersama-sama IKEA, Ikano mencipta tempat pertemuan untuk rakan dan keluarga bagi menikmati hari yang selamat dan menyeronokkan. Kami juga membangunkan tanah dan melabur dalam harta kediaman, pejabat dan harta tanah lain untuk mewujudkan destinasi yang dinamik, yang membolehkan orang ramai tinggal, bekerja dan bermain. Dengan cita-cita yang tinggi untuk mengembangkan portfolio, kami pada masa ini mengendalikan lima tempat pertemuan di Malaysia dan Thailand termasuk IPC dan MyTOWN di Kuala Lumpur, Toppen di Johor Bahru, Klippa, fasa pertama pusat beli-belah kami di Batu Kawan, Pulau Pinang, dan Megabangna di Bangkok. Kami merupakan sebahagian daripada Ikano Retail, iaitu satu-satunya pemegang francais IKEA di dunia yang dimiliki oleh keluarga Kamprad yang mengasaskan IKEA. Untuk maklumat lanjut, sila layari LAMAN SESAWANG atau laman LINKEDIN Ikano Centres.

Mengenai Toppen Shopping Centre

Toppen Shopping Centre merupakan sebuah destinasi berkeluasan 1.25 juta kaki persegi yang berteraskan kedai IKEA pertama di luar Lembah Klang. Ruang atas bumbungnya, dikenali sebagai The Topp, menempatkan hab komuniti unik yang menawarkan pelbagai aktiviti, daripada hiburan keluarga hingga pengalaman santapan al fresco dan pawagam. Bersama IKEA Tebrau, Toppen menjadi destinasi pilihan bagi komuniti di Selatan Malaysia dan sekitarnya.

Mengenai Welton Group of Companies

Ditubuhkan pada tahun 2012, Welton Group of Companies merupakan sebuah kumpulan hartanah terkemuka di Malaysia dengan pelbagai aktiviti perniagaan yang merangkumi pembangunan hartanah, pembinaan, dan pengurusan hartanah. Berpandukan misi terasnya untuk mengintegrasikan teknologi, inovasi dan keselesaan secara menyeluruh, kumpulan ini komited dalam menyampaikan nilai intrinsik yang unggul kepada pelanggan dan para pemegang taruh.

Dengan portfolio pembangunan kediaman bertaraf anugerah yang terbukti—termasuk Green Haven di Johor Bahru dan Orion Residence di tengah-tengah Bukit Bintang, Kuala Lumpur—Welton Group of Companies telah berjaya mengukuhkan kedudukannya sebagai nama yang dipercayai dalam pasaran hartanah Malaysia.

Welton Group of Companies terus komited dalam memperkasa komuniti serta memperjuangkan prinsip alam sekitar, sosial dan tadbir urus (ESG), selaras dengan visinya untuk membentuk dunia yang dipenuhi dengan kepelbagaian, keharmonian dan kemajuan mampan.

SOURCE Ikano Centres