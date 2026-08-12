Lebih 1,000 reruai mempamerkan penyelesaian percetakan, pembungkusan dan papan tanda generasi baharu daripada syarikat Malaysia dan antarabangsa

KUALA LUMPUR, Malaysia, 12 Ogos 2026 /PRNewswire/ -- Pameran Antarabangsa Mesin Percetakan, Kertas dan Pembungkusan (IPMEX Malaysia 2026) edisi ke-16 dibuka secara rasmi hari ini di Pusat Pameran dan Perdagangan Antarabangsa Malaysia (MITEC). Majlis perasmian telah disempurnakan oleh YB Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong, Ahli Parlimen Ayer Hitam dan Presiden Persatuan Cina Malaysia (MCA). Pameran selama empat hari ini menghimpunkan industri percetakan, pembungkusan, pelabelan, papan tanda dan percetakan tekstil dengan memberikan tumpuan kepada automasi, kemampanan dan peluang komersial baharu.

IPMEX Malaysia 2026 Edisi Ke-16 Dibuka, Memacu Percetakan Pintar dan Mampan di Seluruh ASEAN

Dianjurkan oleh Kaizer Exhibitions & Conferences Sdn Bhd dengan tema "Print Package Possibility", IPMEX Malaysia 2026 berlangsung dari 12 hingga 15 Ogos 2026. Pameran ini mendapat pengiktirafan daripada Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia (MATRADE), disokong oleh Biro Konvensyen & Pameran Malaysia (MyCEB) serta 15 persatuan industri.

"Industri percetakan, pembungkusan, papan tanda dan tekstil Malaysia memainkan peranan penting dalam ekosistem komersial dan eksport negara. Kita perlu menyokong perusahaan kecil dan sederhana (PKS) dalam mengguna pakai automasi praktikal, pemeriksaan berasaskan kecerdasan buatan (AI), peralatan cekap tenaga dan bahan yang lebih mampan, di samping terus meningkatkan kemahiran tenaga kerja kita. Platform seperti IPMEX dan Sign Malaysia menghubungkan perniagaan tempatan dengan teknologi serta rakan kerjasama global, sekali gus membantu mereka meningkatkan produktiviti, memenuhi piawaian antarabangsa dan memperkukuh daya saing Malaysia dalam rantaian bekalan serantau," kata YB Datuk Seri Ir. Dr. Wee Ka Siong.

Merangkumi keluasan 12,530 meter persegi, edisi ke-16 ini menampilkan 214 syarikat pempamer, terdiri daripada 90 syarikat antarabangsa dan 124 syarikat Malaysia. Para peserta mewakili China, Itali, Korea Selatan, Singapura, Amerika Syarikat dan Malaysia. Pihak penganjur menjangkakan seramai 13,389 pengunjung perdagangan sepanjang empat hari pameran. Skala ini mencerminkan perkembangan berterusan IPMEX sebagai platform perolehan dan teknologi serantau untuk pencetak, pengusaha pemprosesan, pemilik jenama, pembuat papan tanda, pengedar peralatan dan pembeli.

"IPMEX Malaysia 2026 dirangka untuk melangkaui konsep pameran mesin yang statik. Dengan menghimpunkan percetakan komersial, pembungkusan pintar, pengeluaran label dan papan tanda visual dalam satu ekosistem perolehan, kami berhasrat membantu perniagaan serantau mengguna pakai automasi, pemeriksaan berasaskan AI, aliran kerja digital dan proses pengeluaran yang menghasilkan lebih sedikit sisa," kata Cik Belle Yam, Pengarah Urusan Kaizer Exhibitions & Conferences Sdn Bhd.

IPMEX Malaysia 2026 diadakan bersama Sign Malaysia Exhibition yang bertemakan "LED Light Up the City", serta menampilkan zon Label & Flexible Packaging dan Textile Print. Secara keseluruhan, platform ini menghubungkan sektor percetakan industri, kertas dan jentera pembungkusan dengan papan tanda, paparan digital, media pengiklanan dan aplikasi percetakan. Format bersepadu ini membolehkan pengunjung mendapatkan penyelesaian daripada seluruh rantaian nilai, merangkumi bahan media cetak dan sistem kemasan automatik hingga kepada pembungkusan, label dan papan tanda bercahaya.

Antara sorotan teknologi ialah percetakan digital berkelajuan tinggi dan percetakan data berubah, pengeluaran label pintar, pembungkusan fleksibel dan beralun, sistem pratekan dan pascatekan, percetakan UV-LED, penyelesaian cetakan terus ke pakaian dan terus ke filem, pemeriksaan visual automatik, paparan interaktif serta dakwat dan bahan yang lebih mampan. Jenama dan penyedia teknologi yang diketengahkan termasuk Epson, HP, Mimaki, Konica Minolta, Ricoh, Kodak, Mutoh, Pulisi serta pengeluar Malaysia, STH Wire.

Program pemadanan perniagaan, demonstrasi secara langsung dan sesi rangkaian akan berlangsung sepanjang pameran. Program-program ini membantu syarikat Malaysia menilai teknologi pengeluaran baharu, mengenal pasti rakan pengedaran serta berhubung dengan pembeli serantau dan antarabangsa. Pameran ini turut menyokong peralihan industri kepada pengeluaran dalam kuantiti lebih kecil, pembungkusan diperibadikan, peralatan cekap tenaga dan amalan pembuatan yang lebih berasaskan ekonomi kitaran.

Sempena penganjuran edisi ke-16, IPMEX memperkukuh peranan Malaysia sebagai pintu masuk ASEAN bagi teknologi percetakan, pembungkusan dan komunikasi visual, di samping menyediakan platform untuk perolehan rentas sempadan, penerapan teknologi dan pembentukan kerjasama. IPMEX Malaysia 2026 akan berlangsung di MITEC sehingga 15 Ogos 2026.

Mengenai IPMEX Malaysia

IPMEX Malaysia ialah pameran perdagangan perniagaan-ke-perniagaan dwitahunan yang telah lama bertapak, khusus untuk industri percetakan, kertas, jentera pembungkusan, pelabelan, penerbitan dan komunikasi visual berkaitan. Dianjurkan oleh Kaizer Exhibitions & Conferences Sdn Bhd, pameran ini telah berkembang sepanjang 16 edisi daripada sebuah pameran jentera percetakan industri kepada platform serantau bersepadu yang merangkumi percetakan digital, label pintar, pembungkusan fleksibel, percetakan tekstil, papan tanda dan teknologi pengeluaran mampan. IPMEX menghubungkan pengeluar, penyedia teknologi, pencetak, pengusaha pemprosesan, pemilik jenama, pengedar dan pembeli perdagangan melalui demonstrasi secara langsung, pemadanan perniagaan dan jalinan rangkaian rentas sempadan.

Laman web: https://kaizer.com.my/ipmex-malaysia/

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