Jalan Pulang: Bagaimana Evolusi AI WPS Office Mengembalikan Semula Cuti kepada Profesional Asia Tenggara

KUALA LUMPUR, Malaysia, 9 Mei 2026 /PRNewswire/ -- Suatu ketika dalam minggu terakhir bulan Mei, seorang pengurus jualan di Kuala Lumpur akan menutup komputer ribanya, mencapai telefonnya, dan cuba menyiapkan cadangan yang dimulakannya pada pagi itu — sebelum perjumpaan keluarga bermula. Ia merupakan satu tindakan kecil yang diulang berjuta-juta kali di seluruh rantau sepanjang musim perayaan ini. Hari Raya Haji, Hari Wesak, Kaamatan: cuti datang berturut-turut, dan bagi ramai golongan profesional di seluruh Singapura, Malaysia dan Indonesia, ia tiba tanpa kerja benar-benar berhenti.

Ketidaklancaran kerja yang menyusul merupakan hal biasa. Dokumen pada telefon ialah versi bahagian belakang dokumen pada komputer riba. Perenggan yang perlu diterjemahkan masih perlu membuka tab berasingan, menunggu, kemudian menyalin kembali hasilnya. Balasan kepada pembekal yang sepatutnya mengambil masa lima belas minit menjadi empat puluh lima minit kerana alat yang digunakan tidak bergerak bersama pengguna seperti mana kerja itu. Pada minggu-minggu biasa, gangguan ini hilang senyap-senyap tanpa disedari. Namun pada hari-hari menjelang perayaan, ia menjadi perbezaan antara tiba tepat pada waktunya atau tiba dengan penuh rasa bersalah.

Produktiviti lancar dengan WPS Office

Dalam realiti seperti inilah kemas kini global terkini daripada WPS Office diperkenalkan. Dilancarkan pada 30 April di www.wps.com , kemas kini ini — daripada sebuah syarikat yang perisiannya beroperasi pada 678 juta peranti di seluruh dunia setiap bulan — menambah ciri kesinambungan rentas peranti yang lancar serta suit alat penulisan AI: terjemahan, pembacaan pruf dan penambahbaikan gaya penulisan, semuanya terbina dalam dokumen itu sendiri tanpa perlu menunggu membuka tab berasingan.

Secara praktik, ciri rentas peranti merupakan ciri yang kurang menonjol daripada dua perubahan ini, namun kesannya mungkin lebih besar. Dokumen yang dibuka pada telefon semasa dalam perjalanan pulang ke rumah memaparkan keadaan suntingan yang sama apabila disambung semula pada komputer riba pada lewat malam. Tiada pemindahan fail, tiada ketakpadanan versi dan tiada pembaziran masa dua puluh minit untuk menyelaraskan dua salinan cadangan yang sama. Kerja yang boleh dibuat secara terpisah — antara makan malam keluarga, di dalam teksi untuk menghadiri perjumpaan, semasa waktu yang tenang sebelum sambutan bermula — kini sebenarnya boleh dilakukan dengan cara itu, tanpa sebarang akibat.

Apabila kerja menggunakan lebih daripada satu bahasa

Alat AI pula dapat menangani separuh lagi masalah itu: masa yang hilang bukan di antara tugasan, tetapi di dalam kerja itu sendiri. Di seluruh Asia Tenggara, yang mana Bahasa Inggeris, Bahasa Melayu, Bahasa Indonesia dan Tagalog wujud bersama dalam kehidupan profesional, suatu petang semasa musim cuti boleh menuntut penulisan dalam pelbagai bahasa dan gaya — e-mel kepada pembekal dalam satu bahasa, ucapan musim perayaan kepada pelanggan lama dalam bahasa lain, dan nota serahan rasmi dalam bahasa ketiga. Setiap pertukaran bahasa dahulunya bermaksud perlu membuka alat lain, menunggu, menyalin dan membuat pelarasan. Kini, WPS mengendalikan terjemahan, pembacaan pruf dan penambahbaikan gaya di dalam dokumen, menggunakan konteks bagi menghasilkan output yang berbunyi seolah-olah dibantu rakan sekerja dan bukannya mesin.

Kemas kini ini mengubah suit antarabangsa menjadi ekosistem kolaborasi yang komprehensif. Selain penyuntingan tradisional, ruang kerja kini mengintegrasikan dokumen natif awan, lembaran hamparan dan borang, berserta modul produktiviti lanjutan seperti jadual pelbagai dimensi dan reka bentuk pembentangan berkuasa AI. Bagi ahli profesional global, ini bukan sekadar satu kemas kini — ia merupakan pengembangan kanvas digital yang menawarkan set alat serba boleh yang sebelum ini tidak tersedia di pasaran antarabangsa.

Memberi ruang kepada detik-detik yang biasanya dirampas oleh kerja

Alat yang mendapat tempat berkekalan dalam kehidupan orang ramai jarang sekali yang mempunyai senarai ciri paling panjang. Ia merupakan alat yang memendekkan masa antara membuka dan menutup dokumen — masa berjam-jam yang boleh diberikan, sekiranya keadaan berjalan lancar, kepada insan dan peristiwa yang jauh lebih penting daripada dokumen itu sendiri.

Itulah perkara yang lebih sukar untuk direka bentuk. Ia juga semakin menjadi sebab mengapa seseorang memilih satu platform berbanding yang lain.

SOURCE WPS Office