Ketua Pegawai Operasi Baru Lantik bagi Subsidiari Robo.ai, Neurovia AI, Rashed Aleghfeli, Akan Sertai Sidang Kemuncak Infrastruktur & Awan Pusat Data UAE 2026

ABU DHABI, UAE, 10 Jun 2026 /PRNewswire/ -- Robo.ai Inc. (NASDAQ: AIIO) hari ini mengumumkan pelantikan eksekutif Emirati, Encik Rashed Aleghfeli sebagai Ketua Pegawai Operasi (COO) bagi subsidiari pemprosesan dan pemampatan data milik penuhnya, Neurovia AI. Encik Aleghfeli akan menyelia pengurusan operasi harian serta pelaksanaan strategik teras syarikat. Pada masa sama, Neurovia AI mengesahkan penyertaannya sebagai RAKAN INFRASTRUKTUR AI RASMI di Sidang Kemuncak Infrastruktur & Awan Pusat Data UAE akan datang yang dijadualkan berlangsung pada 11 Jun di Abu Dhabi. Dalam kapasiti baharunya sebagai COO, Encik Aleghfeli akan mewakili syarikat dan menyampaikan ucapan bertajuk "Unload Data Burden, Unlock AI Power: Building a Resilient AI Infrastructure in UAE" ("Mengurangkan Beban Data, Mencapai Kuasa AI: Membina Infrastruktur AI Berdaya Tahan di UAE").

Rashed Aleghfeli, Chief Operating Officer of Neurovia AI (PRNewsfoto/Robo.ai Inc.)

Sebelum menyertai Neurovia AI, Encik Aleghfeli telah mengumpul pengalaman profesional selama lebih sedekad dalam bidang kerajaan dan perhubungan awam, kerjasama antarabangsa serta pengurusan operasi. Beliau sebelum ini berkhidmat dalam tempoh yang panjang sebagai pegawai kanan di Kerajaan Ajman, yang mana beliau menyelaraskan, merancang dan melaksanakan inisiatif operasi, kerajaan serta perhubungan awam yang kompleks. Melalui amalan luas dalam penyelarasan silang jabatan berskala besar, pengurusan acara peringkat tinggi dan pengoptimuman proses yang sistematik, Encik Aleghfeli memperlihatkan keupayaan kepimpinan dalam mengurus perkongsian antara kerajaan dan perusahaan peringkat tinggi serta projek kejuruteraan sistem yang kompleks. Encik Aleghfeli berkelulusan Ijazah Sarjana Muda Pengajian Perniagaan daripada University of Wales, UK, dan telah menamatkan program latihan pengurusan antarabangsa di AS. Rangkaian kerajaan-perusahaan serantau yang mantap dan perspektif globalnya akan memberikan sokongan operasi dan jaminan pematuhan bagi pengkomersialan berskala besar infrastruktur Neurovia AI di Timur Tengah dan pasaran teras global.

Di Sidang Kemuncak Infrastruktur & Awan Pusat Data UAE 2026 akan datang, Encik Aleghfeli akan memperincikan strategi teras Neurovia AI berhubung pembangunan platform data asas untuk Physical AI. Sidang Kemuncak tersebut, anjuran UAE Cyber Security Council dengan sokongan Kementerian Tenaga & Infrastruktur, merupakan forum peringkat tinggi teras yang menghimpunkan pemegang kepentingan kanan kerajaan bagi membincangkan pelaburan infrastruktur digital nasional dan evolusi strategi awan di Timur Tengah. Berperanan sebagai RAKAN INFRASTRUKTUR AI RASMI Sidang Kemuncak tersebut, Neurovia AI akan terlibat dalam dialog berkisarkan asas digital serantau yang bertujuan untuk mengintegrasikan keupayaan pemprosesan dan pemampatan data berkecekapan tinggi platform NeuroStream™ ke dalam rangka kerja transformasi digital yang diterajui kerajaan bagi memajukan pelaksanaan infrastruktur pintar berskala besar di rantau ini. Mengulas mengenai pelantikannya, Encik Aleghfeli berkata: "UAE membangunkan infrastruktur digital yang paling bercita-cita tinggi di dunia, dan lapisan data di bawahnya mestilah dipercayai, cekap dan berdaulat. Itulah sebenarnya yang ditawarkan oleh Neurovia AI. Saya berasa bangga dapat menyertai pasukan ini dan komited untuk mendorong asas operasi yang akan membawa NeuroStream™ kepada kerajaan serta perusahaan di seluruh rantau ini dan lebih jauh lagi."

Pelantikan eksekutif ini serta penyertaan di Sidang Kemuncak terus mengukuhkan kedudukan strategik Robo.ai dan Neurovia AI dalam rangkaian infrastruktur digital teras rantau ini. Syarikat memajukan penyampaian terpiawai teknologi pemprosesan dan pemampatan data asasnya dalam persekitaran kerajaan dan perusahaan dengan kadar keserempakan yang tinggi, seterusnya meletakkan asas operasi yang mantap demi pertumbuhan jangka panjang platform ekonomi mesin global Robo.ai.

Latar Belakang Sidang Kemuncak Infrastruktur & Awan Pusat Data UAE 2026

Sidang Kemuncak Infrastruktur & Awan Pusat Data UAE 2026 bermatlamat sebagai forum peringkat tinggi yang utama di Timur Tengah yang memfokuskan pembangunan infrastruktur digital nasional dan evolusi platform awan. Ketika UAE mempercepat peralihannya ke arah ekonomi digital yang menyeluruh, Sidang Kemuncak ini menghimpunkan pegawai kerajaan serantau, wakil pengawal selia dan eksekutif teknologi untuk meneliti peranan strategik pusat data moden, seni bina awan dan infrastruktur kecerdasan buatan dalam meningkatkan kecekapan operasi, menyokong tadbir urus digital serta memastikan kedaulatan digital negara, sekali gus memberikan hala tuju yang jelas untuk pemodenan dan pembangunan mampan infrastruktur digital di rantau ini.

Latar Belakang Neurovia AI Limited

Neurovia AI (www.neuroviaai.ae) ialah syarikat teknologi infrastruktur AI dan pemprosesan data visual yang beroperasi sebagai subsidiari milik penuh Robo.ai Inc. (NASDAQ: AIIO). Berpandukan falsafah terasnya untuk "Mengurangkan beban data, mencapai kuasa AI", syarikat memanfaatkan platform NeuroStream™ untuk memacu peralihan seni bina data visual daripada tontonan manusia kepada pemahaman mesin. Dengan mengaplikasikan pemampatan natif-AI dan pengkomputeran pinggiran, Neurovia AI menangani kekangan kritikal dalam penyimpanan, penghantaran dan pengkomputeran data untuk Physical AI. Teknologinya memenuhi keperluan dalam sektor teras termasuk keselamatan dan sekuriti, pemanduan autonomi, bandar pintar dan pembuatan pintar, seterusnya memberikan sokongan data asas untuk persepsi dan kolaborasi mesin global.

Latar Belakang Robo.ai Inc.

Robo.ai Inc. (NASDAQ: AIIO) ialah syarikat teknologi yang memfokuskan pembangunan platform ekonomi mesin kecerdasan buatan. Melalui integrasi sistematik antara perisian AI, perkakasan pintar dan aset pintar, syarikat membangunkan sistem pengendalian AI terpadu dan ekosistem yang diperkasakan, sekali gus menyediakan penyelesaian infrastruktur yang cekap, patuh peraturan dan bersepadu antara perkakasan dan perisian untuk pelanggan kerajaan dan perusahaan global.

Pernyataan Pandang ke Hadapan

Siaran akhbar ini mengandungi pernyataan pandang ke hadapan. Keputusan sebenar mungkin banyak bezanya daripada yang diunjurkan. Untuk maklumat tambahan, sila rujuk pemfailan Robo.ai Inc. dengan Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa A.S.

SOURCE Robo.ai Inc.