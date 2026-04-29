Kuching Tuan Rumah Simposium Serantau CIFA Pertama Malaysia

KUCHING, Malaysia, 28 APRIL 2026 /PRNewswire/ -- Malaysia telah dipilih untuk menjadi tuan rumah Simposium Serantau Consortium of Institutes on Family in the Asian Region (CIFA) 2026, dianjurkan bersama oleh National Coalition for Mental Wellbeing (NCMW) Malaysia dan CIFA Hong Kong, dengan Kuching mencipta sejarah sebagai bandar pertama di negara ini menjadi tuan rumah acara tersebut.

Dato Wee (centre) expresses his support towards CIFA 2026, which will welcome over 500 delegates to advocate for better mental health wellbeing in families.

Pemilihan Kuching mencerminkan pengiktirafan yang semakin meningkat terhadap Sarawak sebagai ibu kota legasi acara perniagaan di Malaysia dan Borneo, di mana acara dirancang secara strategik untuk memacu kemajuan jangka panjang melangkaui pulangan ekonomi.

Simposium ini akan berlangsung dari 18 hingga 20 November 2026 di Borneo Convention Centre Kuching, dan dijangka menghimpunkan lebih 500 delegasi dari seluruh Asia Pasifik. Ia diadakan pada waktu yang kritikal, ketika peningkatan kebimbangan, kesunyian, dan kebergantungan digital dalam kalangan golongan muda memberi tekanan kepada institusi keluarga serta melebarkan jurang pemahaman antara generasi.

Dengan tema "Building Bridges: Mental Health and Resilience Across Generations in the AI Era", simposium ini akan memberi tumpuan kepada kanak-kanak, remaja dan ibu bapa, dengan penekanan kepada bagaimana keluarga dapat membina daya tahan dalam dunia digital yang berkembang pesat.

Simposium Serantau CIFA 2026 bertujuan menggerakkan perbincangan daripada sekadar kesedaran kepada tindakan, termasuk pembangunan sumber kesihatan mental yang lebih mudah diakses seperti perkhidmatan mampu milik, sokongan berasaskan komuniti, mekanisme bantuan kewangan, perlindungan insurans, serta perlindungan di tempat kerja.

Para penceramah akan meneroka bagaimana daya tahan dibentuk melalui pengalaman awal kehidupan dan pengaruh ibu bapa, serta kesan media sosial terhadap persepsi diri, kesejahteraan emosi, dan komunikasi antara generasi. Perbincangan juga akan meneliti bagaimana generasi berbeza mengalami kesihatan mental dalam era digital, dengan menyorot risiko dan peluang teknologi serta keperluan merapatkan jurang pemahaman antara ibu bapa dan anak-anak.

Dalam majlis pelancaran awal hari ini, Dato Wee Hong Seng, Datuk Bandar Kuching Selatan, menekankan komitmen Majlis Bandaraya Kuching Selatan terhadap kesejahteraan komuniti:

"Pemilihan Sarawak sebagai tuan rumah Simposium Serantau CIFA pertama di Malaysia mencerminkan pengiktirafan yang semakin meningkat terhadap Kuching sebagai bandar yang menghargai pembangunan inklusif, kesejahteraan sosial dan kemajuan berteraskan rakyat. Majlis Bandaraya Kuching Selatan mengiktiraf bahawa kesejahteraan merupakan komponen penting dalam tadbir urus bandar, dan kita perlu terus menangani stigma kesihatan mental serta memperkukuh pencegahan bunuh diri melalui pendidikan, dialog terbuka dan respons komuniti yang berempati."

Siti Subaidah Mustaffa, Pengerusi Bersama Simposium Serantau CIFA 2026, menyeru masyarakat untuk bekerjasama membina sokongan kesihatan mental yang mampan untuk semua, tanpa mengira usia.

"Pembuat dasar, penyelidik, rakan korporat dan komuniti tidak boleh kekal sebagai pemerhati, tetapi perlu berganding bahu sebagai rakan strategik untuk membentuk dasar, melabur dalam kesihatan mental, dan mewujudkan persekitaran yang menyokong keluarga membina daya tahan dari asas. Hasrat kami bukan sekadar menganjurkan simposium, tetapi untuk memacu impak yang bermakna dan boleh diukur melalui kerjasama serantau dan pelbagai pihak berkepentingan."

Jason Tan Chin Foo, Pemangku Ketua Pegawai Eksekutif Business Events Sarawak (BESarawak), menekankan peranan acara perniagaan dalam menterjemahkan dialog kesihatan mental kepada tindakan yang tersusun.

"Membawa Simposium Serantau CIFA ke Malaysia buat pertama kali mencerminkan kepentingan kerjasama serantau dalam menangani cabaran keluarga dan kesihatan mental. Sarawak menyediakan ruang yang bermakna di mana perbincangan ini berkait rapat dengan keperluan komuniti sebenar dan pengalaman kehidupan, selaras dengan Strategi Pembangunan Pasca COVID-19 2030, yang menekankan kesejahteraan sosial dan pembangunan modal insan sebagai keutamaan."

Pelancaran awal hari ini turut memberi gambaran awal program:

Prof. Dato' Dr Andrew Mohanraj, melalui sesi bertajuk "Resilience is Learned, Not Downloaded: Strengthening Mental Wellbeing Across Generations", menegaskan bahawa daya tahan dibentuk melalui pengalaman zaman kanak-kanak, khususnya melalui pemerhatian terhadap cara ibu bapa dan penjaga mengurus tekanan.

Dr Janet Ann Fernandez, dalam sesi "From Kampung to Cloud: How Different Generations Experience Mental Health in a Digital World", menyatakan bahawa dunia digital tidak seharusnya dilihat sebagai sesuatu yang semata-mata memudaratkan, sebaliknya perlu difahami sebagai cabaran dan juga alat untuk kesejahteraan, sambil menekankan kepentingan merapatkan perbezaan komunikasi dan cara menangani tekanan antara generasi.

Simposium Serantau CIFA 2026 merupakan sebahagian daripada siri penglibatan serantau dan Sidang Kemuncak Keluarga Asia dwitahunan yang dianjurkan oleh CIFA. Edisi 2026 di Kuching turut merangkumi pelbagai program pra-acara menjelang simposium.

Simposium ini dianjurkan bersama oleh National Coalition for Mental Wellbeing (NCMW) dan CIFA Hong Kong.

Simposium Serantau CIFA 2026 disokong oleh:

Kementerian Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak

Majlis Bandaraya Kuching Selatan

Kementerian Kesihatan Malaysia

National Centre of Excellence for Mental Health

BESarawak

World Federation of Mental Health

Rotary International

Rotary Action Group District 3300 Chapter

