Sarawak Menandakan Fasa Pertumbuhan Strategik di IMEX Frankfurt 2026

KUCHING, Malaysia, 20 Mei 2026 /PRNewswire/ -- Sarawak kembali ke IMEX Frankfurt 2026 buat tahun keempat berturut-turut, menandakan fasa baharu dalam evolusinya sebagai Legacy Capital of Business Events di Malaysia dan Borneo.

Pavilion Sarawak telah dirasmikan oleh YM Engku Puteri Suraya Engku Mohd Afandi, Konsul Jeneral Malaysia di Frankfurt, bersama Dato Ngui Ing Ing, Ahli Lembaga BESarawak, Puan Tan Mei Phing, Ketua Pegawai Eksekutif Malaysia Convention and Exhibition Bureau (MyCEB), serta Pemangku Ketua Pegawai Eksekutif kami, Jason Tan Chin Foo.

Berdasarkan penglibatan antarabangsa selama beberapa tahun, Sarawak kini beralih daripada sekadar mempromosikan destinasi kepada pembangunan industri strategik dan impak jangka panjang melalui acara perniagaan. Visi ini disokong oleh pelaburan besar dalam infrastruktur dan keterhubungan, termasuk peluasan Pusat Konvensyen Borneo Kuching (BCCK2) serta pengenalan syarikat penerbangan serantau Sarawak, AirBorneo.

Dijangka siap pada tahun 2028, BCCK2 akan meningkatkan kapasiti Sarawak secara signifikan untuk menganjurkan konvensyen dan pameran antarabangsa berskala lebih besar. Pada masa sama, AirBorneo dan pertumbuhan jenama hotel antarabangsa akan memperkukuh aksesibiliti serantau serta meningkatkan ekosistem acara perniagaan Sarawak.

Bertemakan "Driving Impact Together", penyertaan Sarawak di IMEX Frankfurt mencerminkan komitmennya terhadap kerjasama, kelestarian, inovasi dan pembangunan berasaskan legasi selaras dengan Strategi Pembangunan Pasca COVID-19 2030 (PCDS 2030).

Walaupun strategi konvensyen dan pameran Sarawak memberi tumpuan kepada penciptaan legasi jangka panjang melalui pertukaran ilmu, kemajuan industri dan impak sosial, BESarawak turut memperkenalkan pendekatan baharu untuk mesyuarat korporat dan pelancongan insentif korporat yang dikenali sebagai "Legacy Wonders".

Dibina berasaskan elemen budaya, pengembaraan, alam semula jadi, gastronomi, kesejahteraan dan nilai kemanusiaan, "Legacy Wonders" menawarkan pengalaman bermakna dan mendalam kepada delegasi korporat untuk mendekatkan mereka dengan warisan, alam sekitar dan komuniti Sarawak. Melalui penghayatan budaya, penglibatan komuniti dan pelancongan bertanggungjawab, para delegasi digalakkan untuk menyumbang kepada legasi positif yang sedang dibentuk di destinasi ini.

Pengerusi Business Events Sarawak (BESarawak) merangkap Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak (Operasi), Datu Hii Chang Kee, berkata kehadiran Sarawak di IMEX Frankfurt kini bukan lagi sekadar untuk meningkatkan keterlihatan destinasi.

"Fokus kami hari ini adalah untuk menggalakkan industri global menyumbang kepada PCDS 2030 melalui kerjasama bermakna dan peluang pertumbuhan jangka panjang," katanya.

Beliau menambah bahawa Sarawak telah berkembang daripada sekadar destinasi tuan rumah kepada rakan strategik destinasi yang bekerjasama dengan penganjur bagi memaksimumkan nilai dan impak jangka panjang sesuatu acara. Pendekatan ini termasuk menyokong inisiatif legasi dan kelestarian, mengukur impak serta mewujudkan peluang pelaburan, inovasi, pertumbuhan sektor dan kerjasama industri yang lebih luas.

Sarawak juga memperkukuh ekosistem sokongannya melalui inisiatif seperti Academic Mobility Programme (AMP) yang menghubungkan universiti, pemain industri dan rakan antarabangsa melalui lawatan teknikal, pertukaran pembelajaran dan perkongsian ilmu selaras dengan sektor keutamaan negeri.

Pemangku Ketua Pegawai Eksekutif BESarawak, Jason Tan Chin Foo, berkata inisiatif seperti AMP mencerminkan bagaimana Sarawak memperkukuh kedudukannya sebagai ibu kota legasi acara perniagaan melalui pelaburan dalam infrastruktur fizikal dan bukan fizikal, di samping mewujudkan peluang kepada pelbagai pihak untuk menyumbang kepada kesejahteraan komuniti dan pembangunan jangka panjang.

Menerajui Pavilion Sarawak di IMEX Frankfurt, BESarawak akan disertai oleh pempamer yang mewakili ekosistem acara perniagaan dan pelancongan negeri, termasuk Borneo Adventure, Borneo Convention Centre Kuching, Cat City Holidays, Mercure Miri City Centre Hotel, Pullman Kuching Hotel, Pullman Miri Waterfront Hotel dan Wah Tung Travel. Pavilion tersebut turut menampilkan rakan F&B tempatan, The Bibber's Tale dan Culinary Heritage and Arts Society Sarawak (CHASS), yang akan memperkenalkan warisan kulinari Sarawak kepada komuniti acara perniagaan global.

IMEX Frankfurt 2026 berlangsung dari 19 hingga 21 Mei 2026 di Messe Frankfurt dan merupakan antara pameran perdagangan acara perniagaan terbesar dunia yang menghimpunkan perancang mesyuarat global, pemimpin persatuan, biro konvensyen dan pembekal industri dari seluruh dunia.

Business Events Sarawak (BESarawak) is a strategic advisor driving legacy impact through business events. As a Sarawak Government non-profit, we provide advice, support, and services to develop and host impact-driven events that deliver lasting value. The business events industry is a key contributor to Sarawak's Post COVID-19 Development Strategy 2030 (PCDS 2030), with BESarawak trusted to facilitate outcomes that support Sarawak's sustainable growth and advance the United Nations' Sustainable Development Goals (UN SDGs). More at www.businesseventssarawak.com.

Legacy impact refers to the positive, long-term change generated through business events. In Sarawak, conventions and exhibitions are structured to create legacies, whereas corporate meetings and incentive programmes emphasise the experience of legacies. Through strategic event planning, programming, and curated experiences, Sarawak aims to build a legacy of innovation, collaboration, and sustainable impact, generating tangible benefits for communities, industries, and the region.

