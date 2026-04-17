Logeski สร้างปรากฏการณ์กลางสงกรานต์! เปิดตัว "ห้องน้ำยักษ์" สุดไวรัล ใจกลางกรุงเทพฯ

17 Apr, 2026, 11:21 CST
กรุงเทพฯ, 17 เมษายน 2569 /PRNewswire/ -- ท่ามกลางความคึกคักของเทศกาลสงกรานต์ปี 2569 หนึ่งในแลนด์มาร์กยอดฮิตของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ งาน NEO Cyber Splash ได้เนรมิตพื้นที่ให้เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะ ความสนุก และบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลองปีใหม่ไทยอย่างแท้จริง แต่ท่ามกลางสีสันเหล่านั้น มีหนึ่งไฮไลต์ที่ใครๆ ก็ต้องหยุดมอง
นั่นคือ "ห้องน้ำยักษ์" จากแบรนด์ Logeski — งานสุดแปลกใหม่ที่กลายเป็น จุดเช็คอินสุดไวรัลแบบไม่ทันตั้งตัว!
ไม่ใช่แค่ "มอง" แต่เข้าไป "เล่น" ได้!
ผู้เข้าร่วมงานสามารถเดินเข้าไปด้านใน โพสต์ท่าถ่ายรูป และแชร์โมเมนต์สนุกๆ ได้อย่างเต็มที่ เปลี่ยนของใกล้ตัวอย่าง "โถสุขภัณฑ์ในห้องน้ำ" ให้กลายเป็นประสบการณ์ใหม่ที่ทั้งสนุก แปลก และน่าจดจำ
จากเรื่องใกล้ตัว…สู่ไอเดียที่โดนใจ
แม้ฟังดูแปลกที่ "แบรนด์น้ำยาล้างห้องน้ำ" จะมาอยู่ในงานสงกรานต์ แต่ความแตกต่างนี่แหละ…คือสิ่งที่ทำให้ Logeski โดดเด่น
เพราะในชีวิตจริง "การล้างห้องน้ำ"มักเป็นงานที่หลายคนเลี่ยง ใช้เวลานาน และต้องออกแรงเยอะ
โดยเฉพาะในชีวิตเมืองที่ทุกอย่างเร่งรีบ งานบ้านจึงกลายเป็น "ภาระที่ถูกมองข้าม"
Logeski เปลี่ยนมุมมองใหม่ของการทำความสะอาด
Logeski เข้าใจ Pain Point นี้เป็นอย่างดี และต้องการเปลี่ยน "งานหนัก" ให้เป็น "เรื่องง่าย"
ทำความสะอาดได้เร็วขึ้น ใช้แรงน้อยลง ประหยัดเวลาในชีวิต เพราะ "ความสะอาด" ไม่ควรแลกมาด้วยความเหนื่อย
มากกว่านั้น Logeski ยังต้องการส่งต่อแนวคิดว่า คุณควรมีเวลาให้ตัวเองมากขึ้น
เก็บพลังไว้ให้คนที่สำคัญใช้ชีวิตแบบสบายขึ้น…แต่ยังสะอาดเหมือนเดิม
สงกรานต์ = การเริ่มต้นใหม่
เทศกาลสงกรานต์ คือช่วงเวลาแห่ง "การเริ่มต้นใหม่" และการมาของ Logeski ในครั้งนี้
ไม่ใช่แค่การสร้างสีสันในงานเท่านั้น แต่คือการส่งต่อแนวคิดใหม่ให้ทุกคนว่า
"ชีวิตที่ง่ายขึ้น…เริ่มได้จากเรื่องเล็กๆ อย่างการทำความสะอาด"
