LONGPORT Whale Memasuki Pasaran Malaysia dengan Infrastruktur Perdagangan Generasi Akan Datang untuk Firma Broker Tempatan

LONGPORT Whale, dengan rekod prestasi terbukti merentasi lebih 100 pelanggan institusi di Asia, membuat kemunculan sulung Malaysia pada Bursa Malaysia Stockbroking Trade Fair 2026

KUALA LUMPUR, Malaysia, 5 Mei 2026 /PRNewswire/ -- LONGPORT Whale, penyedia infrastruktur perdagangan sekuriti Sedia-AI (AI-Ready), sedang memasuki pasaran Malaysia di Bursa Malaysia Stockbroking Trade Fair 2026. Langkah ini dibuat apabila Pelan Induk Pasaran Modal Malaysia 2026–2030 (CMP4) terus memberi tumpuan kepada firma broker tempatan untuk memodenkan sistem teras, mengimbangi pengalaman pelabur, pematuhan peraturan dan kebingkasan operasi secara serentak.

Firma broker Malaysia semakin berdepan cabaran yang melangkaui peningkatan bahagian hadapan sistem. Seni bina legasi bergelut untuk mengikuti jangkaan pelabur natif digital, standard keselamatan siber yang semakin meningkat, serta tuntutan terhadap pengembangan berbilang pasaran secara serentak. Bagi kebanyakan firma broker sedemikian, persoalannya bukan lagi sama ada perlu dimodenkan, tetapi bagaimana untuk melakukannya tanpa menambah kerumitan atau mengganggu kesinambungan perniagaan yang menjadi sandaran pelanggan.

Zhong Hua, Ketua Pegawai Eksekutif LONGPORT Whale, berkata, "Infrastruktur perdagangan teras mesti menyokong evolusi berterusan — dari segi pengalaman pelabur, pematuhan dan kesiapsiagaan AI — tanpa menambah kerumitan yang tidak perlu. Firma broker yang akan mendahului dekad akan datang bukanlah yang mempunyai sistem terbaik hari ini; sebaliknya ia merupakan firma yang sistemnya direka untuk terus menjadi lebih baik. LONGPORT Whale berhasrat untuk membawa pengalaman terbukti di Asia untuk membantu firma broker Malaysia mencapai keseimbangan tersebut."

Dibina berdasarkan seni bina perkhidmatan mikro natif awan dan dipercayai oleh lebih 100 pelanggan institusi di Asia, platform Whale direkayasa oleh ahli profesional industri dan diperhalusi melalui pengalaman operasi langsung selama bertahun-tahun. Bagi pasaran Malaysia, ia menangani empat keutamaan: pengalaman perdagangan terbaik dalam kelas yang disahkan merentas pasaran kompetitif dan sangat dikawal selia di Asia; kebingkasan dan prestasi sistem yang dibina untuk skala institusi, dengan prestasi dan output sistem yang tinggi, pengurusan risiko masa nyata dan kependaman sistem yang rendah; ketersambungan pasaran global menjangkau Malaysia, Singapura, Hong Kong SAR, Amerika Syarikat dan Jepun tanpa memerlukan pembinaan semula sistem; serta seni bina disatukan data yang mengutamakan API yang memberikan asas praktikal kepada broker bagi penerimagunaan AI.

Hong Kong SAR dan Singapura, yang melaluinya Whale menawarkan perkhidmatan kepada broker dalam talian, firma perbankan tradisional, bank serta institusi pengurusan kekayaan dalam persekitaran kawal selia yang ketat, berperanan sebagai pasaran rujukan utama untuk pengembangannya ke Malaysia. Syarikat menyatakan bahawa ia berhasrat untuk bekerjasama dengan peserta industri tempatan sebagai rakan infrastruktur dan juga penyumbang kepada perbincangan lebih luas mengenai pemodenan yang bertanggungjawab di bawah CMP4.

Latar Belakang LONGPORT Whale

LONGPORT Whale menyediakan infrastruktur perdagangan sekuriti bersepadu kepada broker, bank, syarikat pengurusan aset, pengurus kekayaan dan pejabat keluarga di seluruh Asia. Platform natif awannya menyokong perdagangan berbilang pasaran, berbilang aset meliputi aliran kerja bahagian hadapan, pertengahan dan belakang, dengan model pelaksanaan direka untuk penjajaran kawal selia dan kebolehskalaan jangka panjang. Laman web: www.longportwhale.com

