Megabangna Mengumumkan Pengembangan Bernilai THB 6 Bilion (EUR 158 juta) sebagai Sebahagian daripada Pelan Induk Pembangunan Bercampur Bernilai THB 70 Bilion (EUR 1.86 bilion) untuk Mentakrif Masa Depan Bangkok Timur

Ikano Centres dan Central Pattana melabur THB 6 bilion bagi meluaskan Megabangna – menambah 170,000 meter persegi keluasan bangunan kasar (GBA), termasuk ruang runcit serta tambahan 1,750 petak parkir menjelang S3 2028. Peluasan ini akan mewujudkan destinasi berteraskan alam semula jadi dan pengalaman untuk keluarga serta komuniti, selain menjadikan keluasan pembangunan Megabangna sekitar 800,000 meter persegi dan menandakan titik pertengahan pelan induk jangka panjangnya.

Mengukuhkan keyakinan terhadap potensi pertumbuhan jangka panjang Thailand dan kebangkitan Timur Bangkok sebagai antara daerah bandar paling pesat berkembang di ibu kota.

Megacity akan menjadi destinasi pembangunan bercampur bersepadu terbesar di Timur Bangkok, dengan Megabangna sebagai tunjang utama. Pelan induk ini meliputi lebih 128 ekar dengan sekurang-kurangnya 1.3 juta meter persegi pembangunan dan nilai projek keseluruhan dianggarkan THB 70 bilion.

Kejayaan terbukti dan kerjasama kukuh – berlandaskan 14 tahun kejayaan, lebih 670 juta kunjungan, prestasi rekod tertinggi dan kadar penghunian 100%.

KUALA LUMPUR, Malaysia, 1 Julai 2026 /PRNewswire/ -- Ikano Centres dan Central Pattana mengumumkan pengembangan Megabangna dengan pelaburan THB 6 bilion (EUR 158 juta*), yang akan mewujudkan destinasi baharu berteraskan alam semula jadi dan pengalaman, direka untuk generasi keluarga dan komuniti masa hadapan.

Dijadualkan siap pada Suku Ketiga 2028, pengembangan ini akan menambah kira-kira 170,000 meter persegi GBA termasuk ruang runcit dan 1,750 tempat letak kereta tambahan. Ini akan meningkatkan keluasan pembangunan Megabangna kepada sekitar 800,000 meter persegi, sekaligus menandakan separuh perjalanan pelan induk jangka panjangnya serta satu pencapaian penting selepas 14 tahun kejayaan dengan lebih 670 juta kunjungan, prestasi tertinggi dan kadar penghunian 100%.

Pelaburan ini mencerminkan keyakinan jangka panjang terhadap Thailand dan Bangkok Timur, salah satu kawasan bandar paling pesat berkembang. Ia juga merupakan pencapaian penting dalam pelan induk Megabangna yang merangkumi lebih 128 ekar, dengan pembangunan melebihi 1.3 juta meter persegi dan nilai projek keseluruhan dianggarkan THB 70 bilion (EUR 1.86 bilion*).

Megabangna Mengumumkan Pengembangan Bernilai THB 6 Bilion (EUR 158 juta) sebagai Sebahagian daripada Pelan Induk Pembangunan Bercampur Bernilai THB 70 Bilion

VDO Click: https://youtu.be/OuOa1JG91AQ

Encik Adrian Mirea, Pengarah Urusan, Ikano Centres, sebahagian daripada Ikano Retail, berkata:

"Lebih daripada empat belas tahun lalu, kami melihat potensi Thailand dan Bangna. Kami membayangkan keserasian strategik dengan visi Ikano Group untuk mencipta peluang bagi kehidupan yang lebih baik. Kami tahu lokasi ini mampu menjadi lebih daripada sekadar destinasi runcit – ia boleh menjadi tempat di mana orang memilih untuk meluangkan masa, berhubung dengan keluarga dan rakan-rakan, serta menjadi sebahagian daripada kehidupan harian mereka. Sejak pembukaannya, Megabangna telah menerima lebih daripada 670 juta kunjungan, termasuk rekod 60 juta kunjungan pada tahun 2025, sambil mengekalkan kadar penghunian 100%. Destinasi ini juga menempatkan kedai IKEA pertama di Thailand, yang merupakan antara kedai IKEA terbesar di Asia Tenggara, dan telah berkembang menjadi salah satu destinasi runcit dan gaya hidup terkemuka di ASEAN. Apa yang paling membanggakan kami bukan sekadar skala atau prestasi projek ini, tetapi hubungan jangka panjang yang telah kami bina bersama para pelanggan sepanjang empat belas tahun yang lalu."

Encik Phoom Chirathivat, Ketua Hotel dan Pelaburan Alternatif, Central Pattana Plc., berkata:

"Mencerminkan visi Central Pattana sebagai sebuah 'Ekosistem Dipacu Masa Depan,' hari ini menandakan satu pencapaian penting bagi Megabangna serta menegaskan komitmen kami terhadap Thailand, Bangna, dan Bangkok Timur. Sepanjang 14 tahun lalu, fasa pertama Megabangna telah mencapai kejayaan yang luar biasa. Fasa kedua ini bukan sekadar pengembangan – ia merupakan pelaburan strategik bernilai THB 6 bilion dalam masa depan pembangunan bandar, mewujudkan destinasi yang lebih berhubung, mampan, dan selesa didiami untuk keluarga, perniagaan, dan komuniti. Menjelang masa hadapan, dengan nilai projek keseluruhan dianggarkan sehingga THB 70 bilion apabila siap sepenuhnya, fasa-fasa seterusnya mungkin merangkumi pelbagai komponen termasuk pejabat, hospitaliti, kediaman dan fungsi pelengkap lain yang akan terus mengukuhkan destinasi ini. Sebagai sebahagian daripada visi Megacity, projek ini dijangka menjadi destinasi utama di Bangkok Timur dan antara pembangunan bandar paling bercita-cita tinggi di Thailand, menyokong pertumbuhan ekonomi, perbandaran mampan dan peningkatan kualiti hidup."

Hanya Separuh Kisah yang Telah Dibina

"Dengan pelaburan THB 6 bilion yang dijadualkan siap pada Suku Ketiga 2028, kami sedang memajukan sebuah daerah bandar berteraskan alam semula jadi yang mengintegrasikan runcit, ruang awam, perkhidmatan dan kemudahan harian dalam persekitaran bandar yang dinamik.

Pengembangan pusat beli-belah ini akan menambah kira-kira 170,000 meter persegi keluasan bangunan kasar (GBA) termasuk ruang runcit serta tambahan 1,750 tempat letak kereta, menjadikan Megabangna antara destinasi dengan kapasiti parkir terbesar di Bangkok dan meningkatkan keluasan pembangunan kepada hampir 800,000 meter persegi—menandakan titik pertengahan pelan induk jangka panjang kami," tambah Encik Phoom.

"Bangna merupakan antara daerah paling pesat berkembang di Bangkok, dan dengan peningkatan taraf kehidupan, pertumbuhan populasi keluarga moden berpendapatan tinggi serta perubahan jangkaan pengguna, kami melihat permintaan yang kukuh terhadap pengalaman runcit, gaya hidup dan komuniti generasi baharu. Pengembangan ini direka untuk memenuhi keperluan tersebut dan menyokong pertumbuhan berterusan Megabangna pada masa depan," tambah beliau lagi.

Encik Maris Aboltins, Pengarah Urusan Megabangna Shopping Centre dan Megacity, berkata:

"Di Megabangna, kami percaya masa depan runcit melangkaui sekadar membeli-belah. Apabila pelanggan semakin mencari pengalaman yang meningkatkan kesejahteraan, menggalakkan hubungan bermakna dan memperkaya kehidupan harian, kami sedang mentransformasikan Megabangna menjadi destinasi untuk semua generasi.Berpandukan visi projek 'A Destination for a More Thoughtful Everyday,' pengembangan ini bukan hanya menambah ruang runcit tetapi membuka lebih banyak peluang untuk orang ramai meluangkan masa berkualiti, mengamalkan gaya hidup sihat dan menikmati pengalaman harian yang lebih bermakna, sambil mengukuhkan lagi kedudukan Megabangna sebagai 'Your Everyday Meeting Place' serta menyumbang kepada masa depan Bangkok Timur."

Sidang media ini turut diserikan dengan kehadiran Encik Arnoud Bakker, Pengarah Strategi Pasaran dan Pembangunan Hartanah, Ikano Centres, sebahagian daripada Ikano Retail; Encik Phoom Chirathivat, Ketua Hotel dan Pelaburan Alternatif, Central Pattana Plc; serta Encik Maris Aboltins, Pengarah Urusan Pusat Beli-belah Megabangna dan Megacity, yang menggariskan visi mereka, berkongsi pandangan utama, serta membentangkan pelan pembangunan masa depan projek ini.

Destinasi untuk Kehidupan Harian yang Lebih Bermakna

Pengembangan ini menandakan bab baharu dalam evolusi Megabangna, dengan menggabungkan runcit, makanan dan minuman, kesejahteraan serta pengalaman komuniti secara lebih bermakna untuk semua generasi. Matlamatnya bukan sekadar menambah ruang, tetapi membina destinasi yang kekal relevan untuk masa depan.

Direka untuk Pelanggan Masa Hadapan

Pengembangan ini menterjemahkan wawasan pengguna kepada pengalaman gaya hidup generasi baharu yang direka berteraskan kesejahteraan, masa berkualiti dan komuniti. Berteraskan kejayaan MEGA PARK, ia memperkenalkan ruang hijau serta ruang komuniti baharu yang menggalakkan pergerakan, rekreasi dan interaksi bermakna. Diilhamkan oleh prinsip reka bentuk Nordic, projek ini menekankan keterbukaan, alam semula jadi dan pengalaman berpusatkan manusia, sekali gus mewujudkan ruang untuk orang ramai berhubung, meluangkan masa berkualiti, serta menjadikan Megabangna sebahagian daripada kehidupan harian mereka. Unik di Thailand pada skala ini, destinasi ini mencerminkan falsafah Meeting Place Ikano Centres yang telah lama diamalkan, di mana runcit, komuniti dan kehidupan harian disatukan dengan lebih bermakna.

Sorotan utama termasuk MEGA SKYLINE, sebuah destinasi hijau dan komuniti baharu seluas lebih tiga ekar, dengan lebih 3,000 meter persegi yang dikhususkan untuk aktiviti pergerakan, rekreasi dan pengalaman gaya hidup aktif. Pengembangan ini turut memperkenalkan MEGA LOFT, destinasi sosial makan terbesar di Bangkok Timur seluas 2,000 meter persegi yang direka untuk menghimpunkan orang ramai melalui makanan, perbualan dan pengalaman yang dikongsi bersama.

Secara keseluruhan, Megabangna akan menempatkan lebih daripada 1,200 jenama — iaitu kepekatan jenama terbesar di Bangkok Timur, meningkat daripada 900 jenama pada masa ini. Tawaran runcit yang diperluaskan akan merangkumi lebih daripada 250 jenama yang membuka operasi di Bangkok Timur buat pertama kalinya, termasuk lebih 20 jenama accessible luxury, di samping konsep baharu yang pertama kali diperkenalkan di Bangkok Timur bagi membawa pengalaman yang segar dan unik lebih dekat kepada komuniti setempat. Digabungkan dengan penawaran runcit dan makanan yang dipertingkatkan, pilihan gaya hidup yang lebih meluas serta kesalinghubungan yang lancar dengan Megabangna sedia ada, pengembangan ini akan mewujudkan destinasi yang lebih bersepadu dan berteraskan pengalaman, sekali gus kekal relevan untuk generasi akan datang.

Evolusi Keluarga Moden

Fasa pertumbuhan Megabangna yang seterusnya dipacu oleh dua faktor utama, iaitu pembangunan berterusan Bangna serta perubahan jangkaan pengguna. Keluarga kekal sebagai segmen pelanggan Megabangna yang paling kukuh dan paling pesat berkembang. Isi rumah Keluarga Moden dan Keluarga Moden Berpendapatan Tinggi (Modern Affluent Family) kini semakin mengutamakan kesejahteraan, masa berkualiti bersama keluarga, komuniti serta gaya hidup yang berteraskan pengalaman. Perubahan jangkaan ini mendorong permintaan terhadap pengalaman runcit, makanan dan minuman, kesejahteraan serta komuniti yang memenuhi keperluan generasi baharu.

Bangna: Daerah Pinggir Bandar Bangkok yang Berkembang Pesat

Bangna sedang muncul sebagai salah satu daerah pertumbuhan paling dinamik di Bangkok, disokong oleh demografi yang kukuh, peningkatan taraf kemakmuran serta pelaburan besar dalam pembangunan infrastruktur. Kawasan ini menempatkan lebih daripada 3 juta penduduk dan mencatatkan pendapatan isi rumah kedua tertinggi di Greater Bangkok selepas CBD, iaitu THB91,000 sebulan, sekali gus mencerminkan keyakinan yang semakin meningkat terhadap potensi jangka panjangnya. Terletak secara strategik sebagai pintu masuk ke Lapangan Terbang Suvarnabhumi dan Koridor Ekonomi Timur (Eastern Economic Corridor, EEC), Bangna berada pada kedudukan yang kukuh untuk memanfaatkan fasa pertumbuhan ekonomi dan pembangunan bandar Thailand yang seterusnya.

Menjadi Sebahagian daripada Kehidupan Harian

Kedudukan Megabangna sebagai destinasi pilihan dibina berasaskan ekosistem runcit yang kukuh dan telah berkembang sepanjang 14 tahun yang lalu. Kini, Megabangna menghimpunkan lebih daripada 900 kedai, termasuk 176 restoran dan 730 premis runcit. Penyewa utama seperti IKEA, Central Department Store, HomePro, Big C dan Mega Cineplex terus menjadi pemacu utama kunjungan serta memperkayakan pengalaman pelanggan, disokong oleh jenama antarabangsa seperti Zara, Uniqlo, Muji, H&M, Pull&Bear, lululemon, Sephora, Tudor, TAG Heuer dan Victoria's Secret.

Pada masa ini, Megabangna menerima kira-kira 165,000 pengunjung setiap hari, dengan pelanggan kembali berkunjung secara purata empat hingga lima kali setiap bulan. Disokong oleh lebih daripada 450,000 ahli program Mega Smile Rewards, lebih 900 jenama dan restoran, serta lebih daripada 160 acara yang dianjurkan setiap tahun, Megabangna telah menjadi sebahagian daripada kehidupan harian jutaan orang.

Berdasarkan Retail Customer Research 2024, Megabangna telah diiktiraf sebagai pusat beli-belah yang paling disyorkan oleh pelanggan. Ia juga terus kekal sebagai destinasi beli-belah pilihan utama dalam ingatan pengguna, dengan tahap kesedaran jenama sebanyak 95% dan kepuasan pelanggan yang mencapai 100%.

Asas kukuh kesetiaan pelanggan ini terus mengukuhkan kedudukan Megabangna sebagai salah satu destinasi runcit dan gaya hidup terkemuka di Thailand. Melalui kerjasama jangka panjang antara Ikano Centres dan Central Pattana, Megabangna terus berkembang melangkaui sebuah pusat beli-belah kepada destinasi pembangunan bercampur (mixed-use) yang bersepadu sepenuhnya, menggabungkan elemen runcit, gaya hidup, kesejahteraan dan komuniti dalam satu destinasi yang saling melengkapi.

Ikano Centres kini mengendalikan lima Meeting Places di seluruh rantau ini, iaitu IPC Shopping Centre, MyTOWN Shopping Centre, Toppen Shopping Centre dan Klippa Shopping Centre di Malaysia, serta Megabangna Shopping Centre di Thailand, sekali gus mencerminkan falsafah Meeting Place yang diamalkan oleh Ikano Centres merentasi pelbagai pasaran.

#Megabangna #YourEverydayMeetingPlace

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*Exchange rate: 1 THB = 0.0266 EUR, as of 18 June 2026

SOURCE Ikano Centres