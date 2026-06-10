MIXUE Menyumbang bagi Pembinaan Memorial Nan Qiao Ji Gong, Terus Memperkukuh Kehadiran di Sarawak dan Berkembang Bersama Komuniti Tempatan

Majlis tersebut telah dihadiri oleh pelbagai tetamu kehormat termasuk Konsul Jeneral China di Kuching, Tuan Xing Weiping; Timbalan Premier Sarawak, Datuk Amar Dr. Sim Kui Hian; Datuk Bandar Kuching Selatan, Datuk Wee Hong Seng; serta wakil masyarakat Cina perantauan dan pelbagai sektor masyarakat tempatan.

Dalam ucapannya, Tuan Xing Weiping berkata bahawa sejarah Nan Qiao Ji Gong mencerminkan semangat saling membantu serta hubungan persahabatan yang erat antara rakyat Malaysia dan China. Beliau menegaskan bahawa warisan sejarah yang berharga ini wajar terus dipelihara dan diwariskan kepada generasi akan datang. Beliau turut menghargai penglibatan syarikat seperti MIXUE yang aktif menyokong pembangunan masyarakat dan pemeliharaan warisan budaya.

Sementara itu, Datuk Wee Hong Seng berharap memorial tersebut dapat menjadi simbol yang menghidupkan semula nilai perpaduan, semangat kesukarelawanan dan pengorbanan yang ditunjukkan oleh generasi terdahulu agar terus menjadi inspirasi kepada golongan muda. Wakil MIXUE turut menghadiri majlis tersebut sebagai tanda sokongan terhadap projek warisan yang signifikan kepada Sarawak.

Sarawak merupakan antara pasaran penting bagi MIXUE di Malaysia. Selaras dengan komitmennya terhadap pembangunan jangka panjang dan operasi setempat, MIXUE terus memperluaskan rangkaian perniagaannya, memperkukuh rantaian bekalan tempatan serta mewujudkan peluang pekerjaan yang memberi manfaat kepada ekonomi dan komuniti setempat.

Dalam menjalankan operasinya, MIXUE sentiasa menghormati budaya dan adat tempatan serta berusaha memahami keperluan masyarakat setempat. Melalui pendekatan perniagaan yang mampan dan bertanggungjawab, jenama ini terus menjalinkan hubungan baik dengan pihak berkuasa tempatan, rakan perniagaan dan komuniti bagi menyokong pembangunan bersama.

Sejak bertapak di Malaysia, MIXUE telah berkembang menjadi antara jenama minuman yang dikenali dan dipercayai oleh pengguna tempatan. Dengan menawarkan produk berkualiti pada harga berpatutan, jenama ini mendapat sambutan luas daripada pengguna di seluruh negara. Selain mengembangkan perniagaan, MIXUE juga aktif melaksanakan pelbagai inisiatif tanggungjawab sosial korporat (CSR) yang memberi manfaat kepada masyarakat. Sumbangan terhadap pembinaan Memorial Nan Qiao Ji Gong ini merupakan sebahagian daripada usaha berterusan syarikat untuk menyumbang kembali kepada komuniti tempatan.

Sehingga kini, MIXUE telah bekerjasama dengan sekitar 300 hingga 400 usahawan tempatan di Malaysia, mewujudkan hampir 4,000 peluang pekerjaan di seluruh negara serta memberi perkhidmatan kepada lebih 200,000 pengguna setiap hari.

MIXUE juga terus memperkenalkan amalan dan sistem operasi antarabangsa yang matang ke pasaran Malaysia dengan penyesuaian yang selaras dengan keperluan tempatan. Pada masa yang sama, syarikat komited dalam membangunkan bakat tempatan serta menyokong pertumbuhan usahawan francais tempatan melalui peluang pendapatan yang stabil dan platform pembangunan perniagaan yang berdaya saing.

Berteraskan komitmen untuk menyediakan produk yang berkualiti, selamat dan berpatutan, MIXUE akan terus mengutamakan pembangunan mampan, penglibatan komuniti dan sumbangan kepada masyarakat sebagai sebahagian daripada tanggungjawabnya di Malaysia.

Pada masa hadapan, MIXUE akan terus menyokong pembangunan komuniti, memperkasa keusahawanan belia dan menyertai pelbagai program kebajikan masyarakat. Selaras dengan visinya untuk membolehkan lebih ramai menikmati minuman yang enak pada harga berpatutan, MIXUE komited untuk bekerjasama dengan pelbagai pihak dalam mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan, pembangunan ekonomi dan manfaat sosial kepada masyarakat Malaysia.

SOURCE MIXUE Group