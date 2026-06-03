Motherhood Choice Awards 2026 Menandakan Lapan Tahun Menghargai Komuniti Keibubapaan Malaysia

KUALA LUMPUR, Malaysia, 3 Jun 2026 /PRNewswire/ -- Memasuki tahun ke-8 penganjurannya, Motherhood Choice Awards kembali berlangsung sebagai sebuah platform penghargaan yang mengiktiraf jenama dipercayai, pakar kesihatan serta figura komuniti yang telah memberi impak bermakna kepada keluarga di Malaysia.

Motherhood Choice Awards 2026 menghimpunkan jenama terkemuka, pakar dan komuniti keibubapaan dalam sebuah malam penghargaan yang meraikan kecemerlangan dalam penjagaan keluarga.

Majlis anugerah tahunan yang berlangsung di Le Méridien Petaling Jaya pada 28 Mei 2026 itu meraikan para pemenang dalam pelbagai kategori utama berkaitan keibubapaan dan keluarga, termasuk susu dan lampin, penjagaan bayi dan kanak-kanak, penjagaan materniti dan penyusuan susu ibu serta banyak lagi.

"Keibubapaan hari ini hadir dengan lebih banyak pilihan, lebih banyak maklumat dan kadangkala lebih banyak ketidakpastian. Melalui Motherhood Choice Awards, kami ingin mengetengahkan jenama, pakar dan figura komuniti yang membantu ibu bapa membuat pilihan dengan lebih yakin dan jelas. Setelah lapan tahun berlangsung, platform ini terus menjadi satu bentuk pengiktirafan yang bermakna terhadap kualiti, relevansi dan impak dalam industri keibubapaan," kata Petrina Goh, Ketua Pegawai Eksekutif Nuren Group.

Mengiktiraf Jenama Dalam Kategori Utama Keibubapaan

Motherhood Choice Awards 2026 mengiktiraf pelbagai jenama dalam segmen utama keibubapaan dan gaya hidup keluarga, selari dengan keperluan ibu bapa yang sentiasa berkembang dari fasa kehamilan sehingga penjagaan harian keluarga.

Segmen Susu & Lampin meraikan jenama yang menyokong nutrisi serta keselesaan harian kanak-kanak, dengan pemenang termasuk HiPP Junior, Bubs, Enfagrow A+ MindPro, dan Juniors.

Dalam kategori Penjagaan Bayi & Kanak-Kanak, anugerah ini mengiktiraf jenama yang menyokong rutin harian si kecil, daripada penjagaan kulit dan cucian pakaian hinggalah kesihatan oral dan kelengkapan sekolah. Antara pemenang termasuk Fiffy, Nappikleen, Little Étoile, ZP Multivitamin Kids Toothgel, dan Tiger Family Malaysia.

Kategori Penjagaan Materniti & Penyusuan Susu Ibu pula mengiktiraf jenama dan perkhidmatan yang menyokong ibu sepanjang tempoh pemulihan selepas bersalin, penyusuan susu ibu dan fasa awal keibubapaan. Pemenang termasuk Shapee, Bio-Oil, Joyful Confinement Centre, Zinnia Fields Post Natal Retreat, Momcozy, dan Babyshop.

Dalam kategori Vitamin & Suplemen, anugerah ini mengetengahkan jenama yang menyokong kesihatan kehamilan, nutrisi kanak-kanak, kesihatan wanita dan kesejahteraan harian. Antara pemenang termasuk Pentavite, Blackmores, VitaHealth, Herbs of Gold, dan Scott's.

Kategori Kesejahteraan Keluarga pula meraikan jenama dan perkhidmatan yang memenuhi keperluan keluarga moden, termasuk perlindungan kesihatan, nutrisi dan kesejahteraan harian. Pemenang termasuk CryoCord, Manulife, Kotex, Vitagen, Bega, dan Farmers Union.

Menghargai Pakar, Supermom dan Bakat Muda

Experts Awards 2026 pula mengiktiraf pakar dan profesional kesihatan yang telah menyumbang kepada inisiatif pendidikan ibu bapa bersama Motherhood.

Penerima anugerah termasuk Dr Priyanka Mahendru, Ms Jacqueline Chan, Dr Rakhee Yadav, Prof Dr Aida Hani, Elpeni Ramli, Dr Loh Sweet Yi Esther, Dr Nisa Khalil, Dr Arifah Binti Mohd Amin Hamim dan Puan Nad Masrom.

Supermom Awards 2026 pula mengiktiraf Mama Sue, Joey Ting, Bobo Tiffany, Adreanna Joyce, Mirza, Jari Marrisa, Mommy Mika dan Dr Fatin Radzuan.

Aspire Music Academy turut memeriahkan acara dengan dua persembahan secara langsung dan pada masa sama menerima pengiktirafan sebagai Best Enrichment Centre.

Majlis diakhiri dengan sesi fotografi berkumpulan serta jaringan sosial yang menghimpunkan para pemenang, rakan kerjasama, pakar dan tetamu dalam sebuah malam penghargaan buat landskap keibubapaan dan penjagaan keluarga di Malaysia.

Untuk maklumat lanjut mengenai Motherhood Choice Awards 2026, layari Motherhood.com.my.

HUBUNGI: [email protected]

Mengenai Motherhood.com.my

Motherhood.com.my merupakan platform keibubapaan nombor satu di Malaysia yang menawarkan pelbagai sumber berkaitan kesuburan, kehamilan dan keibubapaan untuk ibu serta bakal ibu. Dengan fokus kepada pembaca Bahasa Inggeris dan Bahasa Melayu, Motherhood beroperasi sebagai platform hibrid media dan marketplace yang membantu jenama membina kesedaran jenama serta meningkatkan jualan.

Selain menghimpunkan kandungan trending dan komuniti aktif, Motherhood.com.my turut menawarkan e-marketplace lengkap serta beberapa aplikasi digital, termasuk Motherhood The Parenting SuperApp yang menyediakan kandungan pendidikan, fungsi penjejakan kehamilan, direktori serta akses kepada pelbagai produk untuk pembelian.

Mengenai Nuren Group

Diasaskan pada tahun 2013 oleh usahawan Petrina Goh, Nuren Group merupakan platform perdagangan digital dan kandungan yang memfokuskan kepada wanita, keibubapaan dan kesejahteraan keluarga di Asia Tenggara.

Kumpulan ini mengendalikan beberapa platform pesat berkembang termasuk Motherhood.com.my, Motherhood Parenting SuperApp, Kelab Mama, Ibuencer.com serta siri podcast The Group Chat Club. Dengan capaian kepada lebih lima juta wanita dan keluarga di rantau ini, Nuren menghubungkan pengguna, PKS dan jenama melalui e-dagang, media dan teknologi.

SOURCE Nuren Group