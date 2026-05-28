myNEWS Holdings Gunakan Lark sebagai Tulang Belakang Operasi, Sertakan AI Multimod Dalam Kewangan, Operasi Lapangan dan Pengurusan Kedai

Kumpulan peruncitan serbaneka pelbagai jenama terkemuka Malaysia maju dengan muktamad melangkaui penggunaan platform, membina aliran kerja berkuasa AI secara langsung ke dalam fabrik operasi perniagaannya, dengan Lark sebagai infrastruktur penyelaras yang menggerakkannya.

KUALA LUMPUR, Malaysia, 29 Mei 2026 /PRNewswire/ -- myNEWS Holdings Berhad hari ini mengumumkan penggunaan rasmi Lark sebagai platform produktiviti dan kolaborasi seluruh organisasinya, memperluas ketersambungan merentas ibu pejabat, operasi kedai, rakan francais dan rakan usaha sama merangkumi lima jenama runcit: myNEWS, CU, SUPERVALUE, WHSmith dan Maru Coffee.

Pelancaran itu menggambarkan pendekatan terancang terhadap perubahan organisasi. Daripada sekadar satu arahan dari atas ke bawah, proses penggunaan dimulakan secara berhati-hati, dengan pengguna awal dan ketua pasukan membangunkan aplikasi Lark Base bermakna yang disepadukan ke dalam aliran kerja mereka sebelum platform itu diperluas lagi skopnya. Barisan kepimpinan dan kakitangan bergerak menuju arah yang sama, pada kadar yang diselaraskan bagi membolehkan kecekapan meningkat seiring keyakinan.

Peranan Lark diperluas lebih daripada sekadar mengupayakan komunikasi. Sebagai lapisan penyelarasan operasi, platform itu membolehkan aliran kerja automatik dimulakan dan dijejaki, dengan data yang tepat sampai kepada individu yang tepat, yang melaluinya tugasan, sama ada dicetuskan oleh manusia atau proses automatik, ditetapkan, dijejaki dan diselesaikan.

Aliran pintar disertakan secara langsung ke dalam Lark Base, mengubah apa yang dahulunya merupakan proses manual terpencil menjadi aliran kerja terhubung dan sentiasa dikemas kini. Penyesuaian tunai lapangan yang sebelum ini memerlukan pengisian borang secara manual kini lengkap sebaik sahaja dua gambar diambil — penglihatan komputer membaca kedua-dua dokumen, mengekstrak angka yang berkaitan dan mengenal pasti sebarang percanggahan secara automatik. Invois pembekal yang tiba melalui e-mel akan dihuraikan oleh AI, disahkan berdasarkan rekod pembelian dan dimasukkan ke dalam sistem kewangan. Tugas dapat dilakukan dengan lebih pantas, dengan lebih sedikit ralat dan apabila perniagaan berkembang, AI turut maju seiring dengannya.

Sejak menggunakan Lark tiga bulan lalu, myNEWS telah beralih daripada peka AI kepada semakin berkuasa AI. Kira-kira 20% kakitangan ibu pejabat kini bekerja setiap hari dengan AnyGen, rakan sepasukan AI terbina dalam Lark yang mengendalikan penyiapan draf, penyelidikan dan penghasilan kandungan yang sebelum ini memakan masa berjam-jam. Penggunaan berlaku dengan sendirinya; apabila peningkatan produktiviti menjadi ketara dalam pasukan, permintaan mengaksesnya turut menyusul. "Lark bukan sekadar platform komunikasi — ia merupakan asas yang membolehkan kami menggunakan AI secara teratur dalam organisasi. AnyGen memberikan setiap individu akses keupayaan yang sebelum ini memerlukan peranan pakar. Kini kami mampu berkembang dengan lebih pintar," kata Dang Tai Wen, Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan, myNEWS Holdings Berhad.

APA YANG BOLEH DICAPAI SETERUSNYA



Fasa pelaksanaan seterusnya memberi tumpuan kepada barisan hadapan. Lark sedang diperkenalkan di peringkat outlet dalam kelima-lima jenama runcit, menyediakan platform tergabung kepada pengurus kedai bagi tujuan pengurusan tugasan harian, penyerahan syif, pelaporan pematuhan dan komunikasi langsung dengan ibu pejabat.

Bagi rakan francais, Lark menjadi pintu masuk utama kepada pengetahuan operasi dan sokongan institusi yang diperlukan untuk mengendalikan kedai dengan baik. Prosedur operasi standard, bahan latihan, piawaian jenama dan panduan harian sedang beralih kepada Wiki yang tersusun dan boleh dicari.

Dang Tai Wen, Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan, myNEWS Holdings Berhad menambah:

"Lark bukanlah penamat kepada kisah teknologi kami. Ia merupakan platform yang kami manfaatkan untuk membina babak seterusnya, untuk pasukan kami, rakan francais kami dan kedai yang mereka kendalikan setiap hari."

Latar Belakang Mynews Holdings Berhad

Mynews Holdings Berhad ialah kumpulan peruncitan serbaneka pelbagai jenama terkemuka Malaysia yang disenaraikan di Pasaran Utama Bursa Malaysia Securities Berhad. Kumpulan ini mengendalikan lima konsep runcit — myNEWS, CU, SUPERVALUE, WHSmith dan Maru Coffee — yang memenuhi keperluan pelbagai segmen pengguna di seluruh negara. Kumpulan ini turut mengendalikan kemudahan pengeluaran makanan segar terpusat, aplikasi kesetiaan pelanggan pelbagai jenama dan rangkaian francais yang semakin berkembang untuk jenama CU menerusi kerjasama dengan BGFretail dari Korea Selatan. Outlet WHSmith pula dikendalikan melalui usaha sama dengan WHSmith UK.

Latar Belakang Lark

Lark ialah suite kolaborasi perusahaan berkuasa AI yang dibangunkan oleh ByteDance, mengintegrasikan pemesejan, sidang video, kolaborasi dokumen, pengurusan kalendar, automasi aliran kerja dan Lark Base — pangkalan data operasi tanpa kod — dalam satu platform. Lark memenuhi keperluan organisasi terkemuka di seluruh Asia Tenggara, yang bertapak kukuh dalam sektor runcit, makanan dan minuman (F&B), logistik dan perkhidmatan kewangan.

