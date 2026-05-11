MYDIN Bekerjasama dengan Lark Percepat Transformasi Digital Runcit, Tingkatkan Kecekapan Operasi dan Pengalaman Pelanggan

KUALA LUMPUR, Malaysia, 5 Mei 2026 /PRNewswire/ -- MYDIN, rangkaian runcit tempatan halal terbesar Malaysia, dengan bangganya bekerjasama dengan Lark, platform produktiviti semua-dalam-satu yang dipercayai oleh jenama terkemuka di seluruh Asia Tenggara, untuk mendigitalkan, menyatukan, dan terus menyampaikan produk serta perkhidmatan yang mudah diakses, berkualiti tinggi dan mampu milik kepada komuniti di seluruh negara.

Olivier Adam, Head of Commercial, Lark and Mr. Malik Murad Ali Mydin, Director of Mydin Mohamed Holdings Berhad

Kolaborasi strategik ini menandakan pencapaian penting dalam evolusi digital MYDIN, dengan memperkemas komunikasi merentas ibu pejabat, hab logistik dan 77 outlet runcitnya, sekali gus membolehkan ribuan pekerja bekerjasama dengan lebih berkesan serta bertindak balas dengan pantas terhadap keperluan pelanggan dan pasaran.

Memacu Transformasi Runcit Digital MYDIN

Dengan mendigitalkan dan menyatukan operasi hariannya, MYDIN memperkukuh kecekapan organisasi, memperkasakan produktiviti pasukan, serta membina tulang belakang digital yang diperlukan untuk menyokong cita-cita perniagaan jangka panjangnya. Lark akan menjadi platform sasaran MYDIN untuk memperkemas komunikasi, mempercepat aliran kerja, dan memusatkan maklumat operasi merentas semua peringkat.

Aplikasi utama termasuk:

Kolaborasi Semua-dalam-Satu

Mengintegrasikan pemesejan, panggilan video, kelulusan, borang dan sistem tiket ke dalam satu platform lancar, sekali gus mengurangkan pertukaran platform dan meningkatkan kelajuan pelaksanaan.

Penyeragaman & Pendigitalan Proses

Menggunakan Lark Base dan Wiki untuk menyatukan aliran kerja operasi, menyimpan SOP, garis panduan jabatan dan senarai semak, membolehkan pelaksanaan yang konsisten serta pematuhan yang lebih baik merentas cawangan.

Penglibatan Pekerja & Komunikasi Rentas Pasukan

Memanfaatkan Lark Moments untuk memupuk budaya pasukan, menyokong kemas kini seluruh syarikat, serta memperkukuh penglibatan dalam kalangan pasukan yang tersebar di seluruh Malaysia.

Daripada Komitmen kepada Impak Boleh Diukur

Ciri utama perkongsian ini ialah pendigitalan program ESG MYDIN. Dengan 67% pengguna Malaysia lebih memilih jenama mampan, MYDIN telah memindahkan pemasangan panel solar dan penjejakan emisi CO2 kepada Lark.

Sebelum ini, data kemampanan terserak merentas pelbagai sistem legasi. Hari ini, kepimpinan MYDIN menggunakan visualisasi MapTable masa nyata dalam Lark untuk memantau penjimatan tenaga dan pengurangan karbon merentas setiap pasar raya besar dan pusat beli-belah dalam portfolionya.

Pembuatan Keputusan Eksekutif Pantas: Dengan mewujudkan "Sumber Kebenaran Tunggal", masa yang diperlukan untuk menyatukan data projek berkurang sebanyak 85%.

Dengan mewujudkan "Sumber Kebenaran Tunggal", masa yang diperlukan untuk menyatukan data projek berkurang sebanyak 85%. Tadbir Urus Kewangan Tepat: Langkah melangkaui hamparan manual untuk menjejaki kos Anggaran berbanding Sebenar secara masa nyata, menghapuskan ralat kawalan versi dan memberikan keterlihatan segera terhadap kesihatan belanjawan untuk semua projek yang sedang berjalan.

Langkah melangkaui hamparan manual untuk menjejaki secara masa nyata, menghapuskan ralat kawalan versi dan memberikan keterlihatan segera terhadap kesihatan belanjawan untuk semua projek yang sedang berjalan. Ketelusan Operasi: Tarikh pembukaan cawangan, pencapaian dan kemas kini logistik kini dipaparkan pada papan pemuka langsung, memastikan ribuan pekerja di ibu pejabat dan cawangan runcit terselaras.

Tarikh pembukaan cawangan, pencapaian dan kemas kini logistik kini dipaparkan pada papan pemuka langsung, memastikan ribuan pekerja di ibu pejabat dan cawangan runcit terselaras. Keselamatan Berasaskan Peranan: Data kewangan dan projek yang sensitif kini dilindungi melalui tadbir urus akses berstruktur bagi memastikan maklumat hanya tersedia kepada kakitangan yang diberi kuasa.

Menyokong Misi MYDIN untuk Berkhidmat kepada Komuniti Malaysia

Berhubung pengumuman tersebut, Mark Dembitz, Pengurus Besar Lark APAC, berkata:

"Kerjasama kami dengan MYDIN menandakan satu pencapaian menarik dalam misi Lark untuk menyokong pendigitalan yang dipercepat bagi jenama-jenama runcit terbesar dan paling bertapak kukuh di Asia Tenggara. Warisan mendalam MYDIN sebagai peruncit milik keluarga yang dipercayai di Malaysia, digabungkan dengan usaha transformasi pantasnya, mewujudkan asas bagi pertumbuhan yang kukuh dan boleh diskalakan. Bersama Lark, pasukan di banyak cawangan MYDIN, bermula daripada pasar raya besar hingga kedai serbaneka, dapat bekerjasama dengan mudah, memperkemas operasi, dan meningkatkan kualiti perkhidmatan untuk berjuta-juta pelanggan di seluruh negara."

Ditubuhkan pada 1957, MYDIN telah berkembang daripada sebuah kedai kayu sederhana di Kota Bharu menjadi salah satu jenama runcit terkemuka Malaysia, dengan 77 outlet di seluruh negara. Berteraskan janji "Mengapa Bayar Lebih? Belilah dengan Harga Borong!", MYDIN menyediakan produk halal yang berkualiti pada harga berpatutan kepada rakyat Malaysia.

Hari ini, MYDIN terus maju, berkembang kepada inovasi runcit baharu, inisiatif pendigitalan dan peningkatan pengalaman pelanggan bagi memastikan ia kekal berdaya saing dan relevan untuk generasi akan datang keluarga Malaysia.

Malik Murad Ali, Pengarah Digital MYDIN, berkata:

"Di MYDIN, kami percaya bahawa runcit terletak pada perincian, dan komunikasi yang jelas penting untuk memastikan pasukan kami beroperasi dengan lancar dalam seluruh perniagaan. Pelaksanaan Lark sebagai platform komunikasi dan kolaborasi kami membolehkan kami memperkemas koordinasi, meningkatkan kecekapan operasi, dan memupuk tenaga kerja yang lebih terhubung merentas semua format MYDIN. Dengan memperkukuh operasi dalaman kami, kami berada dalam kedudukan lebih baik untuk melayani pelanggan dengan lebih pantas, beroperasi dengan lebih berkesan, dan terus memberikan nilai harian yang sudahpun sinonim dengan MYDIN, sambil menyokong cita-cita jangka panjang kami untuk meningkatkan pengalaman runcit Malaysia sebagai jenama kebanggaan tempatan dan berteraskan komuniti."

Latar Belakang Lark

Lark ialah alat kolaboratif generasi akan datang yang meningkatkan kecekapan, kreativiti dan penglibatan dengan mengintegrasikan Pembawa Mesej (Messenger), Dokumen, Kalendar, panggilan video, E-Mel dan banyak lagi ke dalam satu aplikasi yang mudah digunakan. Lark membantu organisasi mencipta, mengedar dan menggunakan maklumat dengan cepat dan cekap tanpa mengira lokasi kakitangan, peranti yang digunakan atau bahasa yang dituturkan.

Untuk maklumat lanjut, sila layari https://www.larksuite.com/

Latar Belakang Mydin Mohamed Holdings Berhad (MYDIN)

MYDIN ialah rangkaian pemborong dan peruncit Halal terbesar negara yang beroperasi sejak 1957. MYDIN terus menjadi pemacu utama halal bagi Industri Runcit Malaysia dengan menyediakan seleksi luas produk dan pada masa sama mengorientasikan dasar penentuan harga borong sepanjang tahun. Mengapa Bayar Lebih? Belilah dengan Harga Borong! Kedai MYDIN memberikan tawaran harga yang bagus setiap hari tanpa menjejaskan kualiti barangan. MYDIN mengendalikan 77 outlet di seluruh negara, merangkumi tujuh format perniagaan iaitu Hypermarket (30), Emporium (16), Supermarket (8), MYDIN Mart (16), Bazar (3), MyMart (2) dan Sam's Groceria (2). Untuk maklumat lanjut, layari laman web rasmi kami di www.mydin.my.

SOURCE Lark