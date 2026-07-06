NestBloom จากสิงคโปร์ เปิดตัวผลิตภัณฑ์รังนกพร้อมรับประทานใน 5 นาทีในประเทศไทย

News provided byNestBloom
06 Jul, 2026, 13:14 CST
NestBloom นำเสนอ Bird's Nest Blooms ผลิตภัณฑ์รังนกฟรีซดรายภายในงาน Singapore Boutique Fair ที่กรุงเทพฯ ผสานศาสตร์การบำรุงสุขภาพแบบดั้งเดิมเข้ากับนวัตกรรมอาหารสมัยใหม่
กรุงเทพฯ, 6 กรกฎาคม 2569 /PRNewswire/ -- รังนก ซึ่งเป็นอาหารเลิศรสที่ตามธรรมเนียมต้องใช้เวลาปรุงยาวนานหลายชั่วโมง บัดนี้มีจำหน่ายในรูปแบบที่ใช้เวลาเพียง 5 นาที โดยแบรนด์ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากสิงคโปร์ NestBloom เปิดตัวอย่างเป็นทางการในประเทศไทยในวันนี้ ด้วยการเปิดตัว Bird's Nest Blooms ผลิตภัณฑ์รังนกฟรีซดราย ภายในงาน Singapore Boutique Fair ที่กรุงเทพมหานคร
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้รับการรังสรรค์ด้วยมือให้มีรูปทรงดอกไม้อันงดงาม โดยใช้กระบวนการฟรีซดรายที่เป็นเทคโนโลยีกรรมสิทธิ์เฉพาะ ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากตำรับการบำรุงสุขภาพแบบดั้งเดิมของจีน ทั้งนี้ รังนกผ่านการเคี่ยวนานกว่า 4 ชั่วโมง ก่อนเข้าสู่กระบวนการฟรีซดราย ส่งผลให้สามารถคงคุณค่าทางโภชนาการไว้ได้สูงถึง 95 เปอร์เซ็นต์ พร้อมทั้งยืดอายุการเก็บรักษาโดยไม่ต้องใช้วัตถุกันเสีย
เมื่อเติมน้ำร้อนลงไป รังนกรูปทรงดอกไม้ก็จะคลี่บานออกภายในเวลาเพียงไม่กี่นาที มอบทั้งประสบการณ์การดื่มด่ำของหวานและความเพลิดเพลินผ่านทุกประสาทสัมผัส นวัตกรรมนี้ช่วยให้ผลิตภัณฑ์สามารถเข้าถึงผู้บริโภคที่มีวิถีชีวิตเร่งรีบได้ง่ายยิ่งขึ้น โดยยังคงรักษาคุณภาพและความเป็นต้นตำรับดั้งเดิมไว้ได้อย่างครบถ้วน
NestBloom ซึ่งจัดจำหน่ายโดย Love & Bloom Pte Ltd และมีฐานการดำเนินงานอยู่ในประเทศสิงคโปร์ ยังได้นำกระบวนการฟรีซดรายแบบเดียวกันนี้ไปประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอื่น ๆ ด้วย อาทิ กระเพาะปลาและเห็ดหูหนูขาว เพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Jean Ng ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจของ Love & Bloom Pte Ltd กล่าวว่า อาหารบำรุงสุขภาพแบบดั้งเดิมของเอเชียจำนวนมากกำลังกลายเป็นสิ่งที่ยากต่อการนำมาปรับให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตยุคใหม่
"ที่ NestBloom เรามุ่งมั่นที่จะอนุรักษ์ธรรมเนียมดั้งเดิมเหล่านี้ พร้อมนำมาตีความและนำเสนอใหม่ผ่านนวัตกรรม การออกแบบ และเทคโนโลยีด้านอาหาร
"เราหวังว่าผลิตภัณฑ์ของเราจะเป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่หวนกลับมาเชื่อมโยงกับรากเหง้าทางวัฒนธรรมของตน ในรูปแบบที่สอดคล้องกับยุคสมัย งดงาม และสะดวกสบาย" เธอกล่าว
Jean Ng กล่าวว่า การเข้าสู่ตลาดประเทศไทยสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มระดับกว้างสู่การให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันและโภชนาการเชิงหน้าที่ (Functional Nutrition) ซึ่งรวมถึงความสนใจของผู้บริโภคในด้านความงาม การเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน และการมีสุขภาพที่ดีเมื่ออายุมากขึ้น เธอกล่าวว่า อาหารฟังก์ชัน (Functional Food) ซึ่งเป็นอาหารที่ให้ประโยชน์มากกว่าคุณค่าทางโภชนาการพื้นฐาน ถือเป็นหนึ่งในหมวดหมู่อาหารที่เติบโตเร็วที่สุดของประเทศไทย โดยได้รับแรงหนุนจากความตระหนักด้านสุขภาพที่เพิ่มขึ้น และกำลังซื้อของผู้บริโภคที่สูงขึ้น
เธอกล่าวเพิ่มเติมว่า กรุงเทพมหานครในฐานะศูนย์กลางระดับภูมิภาคของธุรกิจค้าปลีกสินค้าลักชัวรีและแบรนด์ด้านสุขภาพ ซึ่งดึงดูดทั้งผู้บริโภคกำลังซื้อสูงและนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจากทั่วภูมิภาค เป็นปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนความต้องการผลิตภัณฑ์ที่นำวัตถุดิบดั้งเดิมมานำเสนอในรูปแบบที่ทันสมัย
นอกจากนี้ Jean Ng เสริมว่า นี่เป็นส่วนหนึ่งของกระแสวงกว้างในการตีความศาสตร์การบำรุงสุขภาพแบบดั้งเดิมของเอเชียในมุมมองใหม่ที่ทันสมัย ซึ่งช่วยให้แบรนด์สามารถเข้าถึงทั้งผู้บริโภคชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติที่คุ้นเคยกับผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากสิงคโปร์เป็นอย่างดี
NestBloom วางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสำหรับการบริโภคส่วนบุคคล การมอบเป็นของขวัญ และการดูแลสุขภาพหลังคลอด พร้อมเดินหน้าขยายตลาดทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรค้าปลีก ความร่วมมือกับพันธมิตรด้านสุขภาพและการดูแลสุขภาวะ รวมถึงผู้จัดจำหน่ายในต่างประเทศ
Bird's Nest Blooms พร้อมเปิดให้ผู้เข้าชมงาน Singapore Boutique Fair ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานคร ได้สัมผัสประสบการณ์ภายในงาน ผู้ที่สนใจเข้าร่วมเป็นพันธมิตรธุรกิจหรือต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ สามารถติดต่อทีมงาน NestBloom หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ที่ www.nestbloom.com
เกี่ยวกับ NestBloom
NestBloom เป็นแบรนด์ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพระดับพรีเมียมจากประเทศสิงคโปร์ ซึ่งจัดจำหน่ายโดย Love & Bloom Pte Ltd โดยมุ่งมั่นพลิกโฉมแนวคิดการบำรุงสุขภาพแบบดั้งเดิมของเอเชียผ่านนวัตกรรมอาหารสมัยใหม่ ด้วยการใช้เทคโนโลยีฟรีซดรายที่เป็นกรรมสิทธิ์เฉพาะ บริษัทได้รังสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพระดับพรีเมียมที่คงคุณค่าทางโภชนาการตามธรรมชาติไว้ได้ พร้อมมอบทั้งความสะดวกสบายในการบริโภคและการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่งดงามเหนือระดับ
ผลิตภัณฑ์เด่นของบริษัท Bird's Nest Blooms ได้พลิกโฉมหนึ่งในอาหารอันทรงคุณค่าที่สุดของเอเชียให้กลายเป็นประสบการณ์การบำรุงสุขภาพที่ใช้เวลาเพียง 5 นาที โดยผสานตำรับดั้งเดิมเข้ากับความงดงามในรูปแบบร่วมสมัย นอกจากนี้ แบรนด์ยังได้ขยายธุรกิจสู่หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพอื่น ๆ รวมถึงผลิตภัณฑ์จากกระเพาะปลาและเห็ดหูหนูขาว เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญกับสุขภาพ ความงาม และของขวัญระดับพรีเมียม
NestBloom ได้รับการนำเสนอในสื่อชั้นนำอย่าง Tatler และ CNA Luxury และยังคงเดินหน้าขยายธุรกิจทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับพันธมิตรด้านค้าปลีกและผู้จัดจำหน่าย
SOURCE NestBloom
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