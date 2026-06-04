Bonus eksklusif: 700,000 baucar penghantaran! Ditawarkan setiap hari jam 12 tengah hari! Penghantaran udara secepat 5 hari, kini lebih mudah mengikuti gaya selebriti kegemaran anda hanya dengan satu klik

KUALA LUMPUR, Malaysia, 4 Jun 2026 /PRNewswire/ -- Seiring perkembangan pesat e-dagang di Malaysia, semakin ramai pengguna bukan sekadar membeli, tetapi turut meneroka dan menemui produk baharu di platform dalam talian. Data pasaran menjangkakan jumlah pengguna e-dagang di Malaysia akan meningkat lebih 8 juta dalam tempoh tiga tahun akan datang, manakala tingkah laku pembelian juga semakin beralih kepada pengalaman yang dipacu inspirasi dan penerokaan.

Netizen Heboh Dengan Produk Viral Zhang Linghe dan Esther Yu! Taobao 618 Cetus Trend “Pemburuan Harta Karun” Store Selebriti di Kalangan Rakyat Malaysia

Seiring perkembangan pesat e-dagang di Malaysia, semakin ramai pengguna bukan sekadar membeli, tetapi turut meneroka dan menemui produk baharu di platform dalam talian. Data pasaran menjangkakan jumlah pengguna e-dagang di Malaysia akan meningkat lebih 8 juta dalam tempoh tiga tahun akan datang, manakala tingkah laku pembelian juga semakin beralih kepada pengalaman yang dipengaruhi inspirasi dan penerokaan.

Ye Tian, Pengurus Besar Taobao & Tmall Overseas berkata: "Lebih 200 pasaran di seluruh dunia kini boleh mengakses barangan berkualiti tinggi dari China melalui Taobao. Pada April lalu, aplikasi Taobao menduduki tempat pertama dari segi muat turun di 16 pasaran luar negara. Hasil usaha memperkukuh pengalaman setempat di pelbagai pasaran, perniagaan antarabangsa Taobao telah mencapai pertumbuhan berganda. Ini membuktikan bahawa permintaan global terhadap produk inovatif dan unik dari China terus meningkat secara konsisten."

Beliau menambah: "Malaysia merupakan salah satu pasaran utama Taobao Overseas. Tahun ini, kami akan terus memperkukuh tawaran produk dan peniaga, melabur dalam perkhidmatan setempat, meningkatkan usaha pemasaran serta mempercepatkan penggunaan teknologi AI. Kami berharap lebih ramai pengguna dapat meneroka kepelbagaian produk dan peniaga unik di Taobao serta merasai pengalaman membeli-belah rentas sempadan yang lebih menarik."



Trend "pemburuan harta karun (Treasure Hunt)" ini turut dapat dilihat melalui peningkatan populariti kedai berasaskan selebriti di Taobao. Di Malaysia, pengguna selalunya bermula dengan selebriti yang mereka kenali sebelum meneroka jenama dan kategori lain dengan lebih meluas. Sebagai contoh, produk seperti cermin mata hitam dan barangan lain yang diwakili oleh Zhang Linghe di China, serta pakaian tidur, pakaian harian dan shapewear inspirasi Esther Yu menjadi antara titik permulaan kepada penerokaan produk. Produk gaya hidup seperti jenama penjagaan rumah LYCOCELLE yang dikaitkan dengan Cheng Yi turut menunjukkan kepelbagaian pilihan yang ditemui pengguna ketika melayari platform.

Dari segi pengalaman membeli-belah, Taobao terus mempertingkatkan ciri platform serta memperkenalkan tawaran eksklusif khas untuk pengguna Malaysia, sekali gus menjadi pemacu utama kepada trend ini. Sebagai contoh, semasa kempen 618, sejumlah baucar penghantaran bernilai RM12 dengan jumlah kira-kira 700,000 sepanjang kempen ditawarkan setiap hari pada jam 12 tengah hari untuk ditebus pengguna. Digabungkan dengan perkhidmatan penghantaran udara yang boleh sampai dalam masa lima hari, ia meningkatkan lagi kemudahan serta keseronokan membeli-belah rentas sempadan.

Dalam konteks ini, Festival Jualan Pertengahan Tahun 618 Taobao Malaysia yang berlangsung dari 21 Mei hingga 21 Jun diiktiraf sebagai antara tempoh membeli-belah paling bernilai oleh pengguna Malaysia. Selepas beberapa minggu membuat senarai keinginan, pengguna kini disajikan dengan pelbagai promosi dan diskaun mengejut di seluruh platform, menjadikan proses "browse to purchase" lebih mudah dan lancar.

Sorotan kempen 618 termasuk:

700,000 baucar penghantaran eksklusif: Dilepaskan setiap hari jam 12 tengah hari. Pengguna boleh menikmati diskaun segera RM12 untuk penghantaran udara, dengan penghantaran ke bandar utama dalam masa lima hari

Diskaun Segera Masa Terhad (18 Jun & 21 Jun): Belanja RM340 untuk diskaun RM68, atau RM300 untuk diskaun RM30.

Yuran Transaksi 3% Dikecualikan untuk Tempoh Terhad: Pesanan layak menikmati pengecualian yuran pemprosesan sehingga RM8.

Kod promo eksklusif pengguna Malaysia: Diskaun RM15 dengan perbelanjaan minimum RM150 menggunakan kod TB618WOW di checkout.

Ganjaran kad kredit RHB: Pelanggan berpeluang memenangi penginapan 2 hari 1 malam di Park Hyatt Merdeka 118 bernilai lebih RM1,950.

Untuk maklumat lanjut mengenai kempen 618, ikuti Taobao Malaysia di Facebook, Instagram dan TikTok, atau layari aplikasi.

Tentang Taobao Malaysia

Taobao Malaysia bermatlamat untuk menyediakan aktiviti membeli-belah yang mudah di Taobao dan Tmall untuk pengguna di Malaysia. Melalui aplikasi Taobao, pembeli di Malaysia boleh mengakses berbilion jenis produk, lengkap dengan perkhidmatan logistik, pembayaran dan lain-lain, serta tawaran yang sesuai dengan keperluan individu tersebut. Taobao Malaysia adalah sebahagian daripada Syarikat Alibaba International Digital Commerce Group.

SOURCE Taobao Malaysia