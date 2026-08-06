OWNDAYS Malaysia Lancarkan Kempen OWN "your" DAYS Bersama Mira Filzah

Jenama cermin mata dari Jepun ini meraikan keyakinan diri, keunikan identiti dan ekspresi peribadi menerusi koleksi ikoniknya serta perkhidmatan penyediaan cermin mata dalam tempoh hanya 20 minit.

KUALA LUMPUR, Malaysia, 6 Ogos 2026 /PRNewswire/ -- OWNDAYS Malaysia menampilkan pelakon terkenal dan ikon gaya hidup, Mira Filzah, sebagai Duta Kempen rasminya, sekali gus membuka lembaran baharu yang menarik buat jenama cermin mata dari Jepun itu di Malaysia.

Pelantikan ini menandakan pelancaran kempen OWN "your" DAYS, sebuah inisiatif yang meraikan ekspresi diri, gaya peribadi dan kebebasan untuk melihat cermin mata sebagai lebih daripada sekadar keperluan penglihatan. Dalam dunia hari ini, cermin mata menjadi pelengkap gaya yang membolehkan setiap individu menampilkan identiti, keyakinan dan personaliti mereka mengikut cara yang tersendiri setiap hari.

Dengan keanggunan yang semula jadi, versatiliti serta cita rasa fesyen yang tersendiri, Mira Filzah menghidupkan semangat OWN "your" DAYS dengan penuh autentik. Daripada kejayaannya dalam dunia hiburan hingga kepada pelbagai peranan yang digalas di luar perhatian umum, beliau mencerminkan pelanggan moden OWNDAYS – individu yang berani meraikan setiap sisi diri sambil kekal yakin, tulen dan setia kepada identiti sendiri.

"Saya sentiasa percaya bahawa gaya adalah sesuatu yang bersifat peribadi," kata Mira Filzah. "Apa yang saya gemari tentang OWNDAYS ialah pilihan gayanya yang sesuai untuk pelbagai situasi, sama ada ketika bekerja, meluangkan masa bersama keluarga mahupun menjalani rutin harian. Apabila saya menemui sepasang cermin mata yang sesuai, saya menjadi diri sendiri, selesa dan yakin. Kempen ini juga amat dekat di hati saya kerana ia meraikan keunikan setiap individu serta mengingatkan kita untuk menjalani setiap hari mengikut cara dan identiti kita sendiri."

Sebagai wajah baharu OWNDAYS Malaysia, Mira akan menerajui pelbagai kempen untuk jenama ini, sambil berkongsi bagaimana sepasang cermin mata yang tepat mampu mengubah aksesori harian kepada simbol keyakinan dan ekspresi gaya peribadi.

"Kami amat berbesar hati mengalu-alukan Mira Filzah ke dalam keluarga OWNDAYS," kata Chenxi Zhou, Ketua Perniagaan Asia Tenggara. "Keaslian peribadi, keanggunan serta keupayaannya untuk mendekati rakyat Malaysia daripada pelbagai latar belakang menjadikan beliau lambang terbaik bagi semangat OWN "your" DAYS. Menerusi kerjasama ini, kami berharap dapat menginspirasikan lebih ramai individu untuk menerima diri seadanya, mengekspresikan personaliti mereka dengan bebas serta menjalani setiap hari dengan penuh keyakinan."

Perjalanan THE OWNDAYS

Ditubuhkan di Jepun pada Mac 1989 dan diperkenalkan di Malaysia pada Januari 2015, OWNDAYS berteraskan komitmen Jepun terhadap ketukangan berkualiti, ketelitian, reka bentuk serta visi untuk menjadikan cermin mata berkualiti lebih mudah diakses, praktikal dan menyeronokkan untuk dimiliki.

Lebih daripada sekadar alat bantuan penglihatan, OWNDAYS melihat cermin mata sebagai sebahagian daripada identiti dan gaya hidup harian seseorang. Rangkaian bingkainya yang pelbagai direka untuk memenuhi pelbagai cita rasa, keperluan keselesaan dan kegunaan, sekali gus membolehkan pelanggan memilih cermin mata yang benar-benar mencerminkan keperibadian mereka.

Melalui penyepaduan proses utama dalam perniagaan cermin matanya, termasuk reka bentuk dan pembuatan bingkai, OWNDAYS berupaya mengekalkan piawaian yang konsisten dari segi reka bentuk, fungsi, ketahanan dan kualiti.

Jenama ini turut dikenali menerusi model penetapan harga yang telus dan mudah difahami, sekali gus menjadikan pengalaman membeli cermin mata lebih ringkas dan tanpa kerumitan. Pelanggan hanya perlu membayar harga yang dipaparkan pada bingkai, termasuk kanta Ultra Nipis Multi-Coated standard, tanpa sebarang caj tambahan berdasarkan tahap kuasa kanta.

Sejak memasuki pasaran Malaysia, OWNDAYS terus memperkukuh kehadirannya dengan menawarkan standard reka bentuk, kemudahan, kualiti dan perkhidmatan pelanggan yang menjadi identiti jenama ini kepada pelanggan di seluruh negara.

Cermin Mata untuk Setiap Momen Anda

Sebagai sebahagian daripada kempen OWN "your" DAYS, OWNDAYS mengetengahkan tiga koleksi signatur yang direka untuk memenuhi pelbagai gaya hidup, personaliti dan momen dalam kehidupan seharian.

OWNDAYS | AIR: Ringan Seperti Udara, Direka untuk Tahan Lama

Direka khas untuk individu yang mengutamakan keselesaan sepanjang hari, koleksi OWNDAYS AIR dihasilkan menggunakan material yang ringan serta tahan lasak. Direka untuk memberikan padanan yang selesa dan kemas tanpa memberi tekanan berlebihan, koleksi ini menawarkan pengalaman pemakaian yang selesa walaupun digunakan dalam tempoh yang panjang. Dengan rekaan yang minimalis dan versatil, OWNDAYS AIR sesuai digayakan untuk hari bekerja yang sibuk, perjalanan harian, percutian serta pelbagai aktiviti lain.

OWNDAYS | SUN: Gaya dan Perlindungan Harian

Koleksi OWNDAYS | SUN menggabungkan rekaan bingkai kontemporari, fungsi dan perlindungan penting untuk aktiviti di bawah sinaran matahari. Ditawarkan dalam pelbagai siluet, warna dan pilihan kanta, koleksi ini memberikan perlindungan 100% daripada sinaran UV sambil membolehkan pelanggan menyerlahkan gaya serta personaliti mereka.

Graph Belle: Keanggunan Setiap Hari

Direka dengan sentuhan feminin yang sofistikated, Graph Belle menampilkan siluet yang anggun, perincian halus serta kemasan elegan. Koleksi ini dicipta khas untuk wanita yang mencari cermin mata yang sesuai digayakan dalam pelbagai situasi, daripada suasana profesional hingga ke acara sosial, sekali gus melengkapkan penampilan harian dengan sentuhan yang penuh gaya.

Secara keseluruhannya, ketiga-tiga koleksi ini membuktikan bagaimana cermin mata mampu memenuhi keperluan yang berbeza dalam kehidupan seseorang, sama ada mengutamakan keselesaan, perlindungan daripada sinaran matahari, keanggunan mahupun ekspresi gaya peribadi.

Pemeriksaan Mata hingga Cermin Mata Baharu Sekitar 20 Minit

Selain menawarkan pelbagai pilihan bingkai, OWNDAYS turut dikenali menerusi perkhidmatan pemprosesan pantas selama 20 minit yang bertujuan menyiapkan cermin mata pelanggan dalam tempoh kira-kira 20 minit selepas pembayaran dibuat. Disokong oleh pasukan optometri dan kakitangan terlatih di cawangan serta keupayaan pemprosesan optik yang bersepadu, perkhidmatan ini membolehkan pelanggan memilih bingkai pilihan, menjalani pemeriksaan mata yang diperlukan dan menerima cermin mata baharu mereka dengan masa menunggu yang minimum.

Komitmen terhadap kemudahan ini turut diteruskan selepas pembelian menerusi perkhidmatan penyelenggaraan seumur hidup secara percuma yang disediakan di semua cawangan OWNDAYS di seluruh dunia. Pelanggan boleh mengunjungi mana-mana cawangan OWNDAYS untuk menikmati pelbagai perkhidmatan seperti mengetatkan skru, pelarasan mengikut keselesaan pemakai, pelarasan bingkai, penggantian pelapik hidung serta pembersihan kanta, tertakluk kepada ketersediaan alat ganti.

Keseluruhan perkhidmatan ini mencerminkan komitmen OWNDAYS dalam menawarkan pengalaman mendapatkan cermin mata yang mudah, boleh dipercayai dan berorientasikan pelanggan. Tempoh pemprosesan mungkin berbeza bergantung pada jenis kanta yang dipilih, keperluan preskripsi serta ketersediaan produk.

Tampilkan Gaya Anda. Raikan Setiap Momen. Jalani Setiap Hari Anda dengan Keyakinan..

Bersama Mira Filzah sebagai Duta Kempen, OWNDAYS Malaysia terus memperkukuh misinya untuk menjadikan cermin mata bukan sekadar keperluan harian, malah medium yang memperkasakan keyakinan diri serta menjadi ekspresi gaya peribadi.

OWNDAYS mengajak rakyat Malaysia untuk memilih koleksi cermin mata yang menyokong cara mereka bekerja, bergerak, berhubung dan mengekspresikan diri, kerana setiap hari membawa peluang baharu untuk melihat dengan lebih jelas, tampil dengan penuh keyakinan dan mencipta setiap momen mengikut acuan sendiri.

Koleksi OWNDAYS AIR, OWNDAYS | SUN dan Graph Belle kini boleh didapati di cawangan OWNDAYS terpilih di seluruh Malaysia, tertakluk pada ketersediaan produk.

MEDIA KIT LENGKAP : https://bit.ly/OWNDAYSxMiraFilzahLaunch

Tentang OWNDAYS

OWNDAYS Inc. merupakan syarikat yang mereka bentuk, mengeluarkan dan memasarkan cermin mata di bawah jenama utamanya, OWNDAYS. Syarikat ini mengendalikan rangkaian peruncitan global yang merangkumi lebih 600 cawangan di 13 lokasi antarabangsa, termasuk Jepun, Singapura dan wilayah Taiwan. Bukan sekadar menawarkan cermin mata dan penglihatan yang lebih jelas, OWNDAYS komited untuk memperkayakan kehidupan pelanggan dengan memastikan produknya sentiasa mudah diakses, terus berinovasi serta membawakan produk dan perkhidmatan yang baharu serta dipertingkatkan dari Jepun ke seluruh dunia.

Ditubuhkan pada Januari 2015, OWNDAYS Malaysia terus komited menyediakan cermin mata yang mudah diakses, perkhidmatan optikal yang profesional serta proses penyediaan cermin mata yang pantas dan mudah kepada rakyat Malaysia.

SOURCE OWNDAYS Malaysia