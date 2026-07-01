Pameran Hadiah Malaysia 2026 Catat Edisi Terbesar Dalam Sejarah -- Mentakrifkan Semula Pemberian Hadiah Mampan untuk Masa Depan yang Lebih Baik

KUALA LUMPUR, Malaysia, 30 Jun 2026 /PRNewswire/ -- Pameran Hadiah Malaysia ke-16 hari ini membuka tirainya secara rasmi di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur, menandakan edisi terbesar dan paling berprestij dalam sejarah pameran ini.

Pembukaan Rasmi Pameran Hadiah Malaysia 2026

Dianjurkan oleh Persatuan Hadiah & Cenderamata Malaysia (MGPA) serta mendapat pengiktirafan rasmi daripada Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia (MOTAC), Pameran Hadiah Malaysia 2026 tampil dengan tema "Mentakrifkan Semula Pemberian Hadiah Mampan untuk Masa Depan yang Lebih Baik" — mencerminkan komitmen industri terhadap amalan pemberian hadiah yang lebih bermakna, bertanggungjawab dan berpandangan jauh.

Buat pertama kalinya, pameran ini berkembang ke empat dewan penuh di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur — melibatkan Dewan 1 hingga Dewan 4 — dan berlangsung dari 30 Jun hingga 2 Julai 2026, setiap hari dari pukul 10 pagi hingga 6 petang. Pengembangan ini mencerminkan perkembangan pesat platform ini serta keyakinan tinggi industri terhadap peranan Pameran Hadiah Malaysia sebagai hab perdagangan hadiah utama di rantau ini. Pameran ini dijangka menarik lebih daripada 16,000 profesional perdagangan sepanjang tiga hari penganjurannya, termasuk pembeli korporat, pasukan perolehan, ejen hadiah serta pemimpin industri dari seluruh rantau.

Edisi kali ini menghimpunkan lebih daripada 400 gerai yang mempamerkan lebih daripada 50,000 produk merentasi 10 kategori utama — termasuk produk mampan, pakaian tersuai, produk teknologi inovatif, aksesori fesyen dan gaya hidup, trofi dan anugerah, jentera percetakan serta penyelesaian pembungkusan. Tahun ini juga menampilkan penyertaan industri kraf tangan bersama-sama dengan pempamer antarabangsa dari Wilayah Taiwan, Singapura, Thailand, Hong Kong, Bangladesh, Perancis dan Uzbekistan, sekali gus melengkapkan rantaian bekalan industri hadiah dan meningkatkan kepelbagaian yang diketengahkan dalam pameran.

Pameran Hadiah Malaysia 2026 turut mencipta sejarah apabila dianugerahkan Pengiktirafan Rekod Asia sebagai Pameran Hadiah & Premium Terbesar di Asia, sekali gus membuktikan skala, pengaruh serta kepentingannya dalam landskap perdagangan hadiah Asia.

"Landskap perniagaan global sedang berubah dengan pantas. Pematuhan ESG bukan lagi sekadar aspirasi korporat, tetapi telah menjadi piawaian global. Pada masa sama, teknologi dan kecerdasan buatan sedang membentuk semula cara perniagaan dijalankan. Dalam keadaan ini, para pembuat keputusan di pelbagai industri berhadapan dengan keperluan untuk membuat perolehan dengan lebih bijak, pantas dan bertanggungjawab," ujar Presiden MGPA, Encik Ivan Loo.

Beliau berkata, "Pameran Hadiah Malaysia 2026 yang bertemakan 'Mentakrifkan Semula Pemberian Hadiah Mampan untuk Masa Depan yang Lebih Baik' mencerminkan hala tuju sebenar industri ini. Sebagai sebuah persatuan dan juga pemain industri, kami komited untuk menyelaraskan pemberian hadiah dengan nilai dan tujuan yang lebih besar, mengangkat inovasi secara bertanggungjawab, serta memastikan Malaysia terus berada di barisan hadapan perdagangan hadiah serantau."

Pengerusi Penganjur, Encik Alex Chai pula menekankan kepentingan pengembangan tahun ini. "Tahun ini, kami dengan bangganya mempersembahkan edisi terbesar Pameran Hadiah Malaysia setakat ini. Pengembangan ke empat dewan penuh merupakan satu pencapaian penting yang mencerminkan pertumbuhan luar biasa platform ini serta keyakinan industri terhadap apa yang dibawa oleh Pameran Hadiah Malaysia — lebih banyak ruang pameran, lebih ramai pempamer, dan lebih banyak peluang jaringan perniagaan."

Beliau menambah, "Pameran Hadiah Malaysia kini secara rasmi diiktiraf oleh Rekod Asia. Pencapaian ini bukan sahaja membuktikan skala dan impak industri pameran ini, malah merupakan kejayaan bersama hasil sokongan para pempamer, pembeli, rakan strategik dan semua pihak yang telah bersama kami selama ini. Kami amat menghargai sokongan berterusan dalam mengangkat industri hadiah Malaysia ke tahap yang lebih tinggi."

Selaras dengan semangat Tahun Melawat Malaysia 2026, Pameran Hadiah Malaysia 2026 turut memainkan peranan penting dalam memperkukuhkan kedudukan Malaysia sebagai destinasi pelancongan perniagaan utama, sambil mengetengahkan kekuatan industri hadiah dan premium Malaysia kepada dunia.

Pameran Hadiah Malaysia 2026 dibuka kepada semua profesional perdagangan dari 30 Jun hingga 2 Julai 2026 di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur, Dewan 1 hingga Dewan 4, dari pukul 10 pagi hingga 6 petang setiap hari. Pelawat perniagaan boleh membuat pendaftaran di malaysiagiftsfair.com.my/visitor .

Untuk maklumat lanjut, sila layari: www.malaysiagiftsfair.com.my

SOURCE Malaysian Gifts & Premium Association (MGPA)