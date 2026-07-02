Pelaburan Amanah Saham Pelanggan FSMOne Malaysia Mencatat Pulangan Purata 18.8% Sepanjang Setahun Lalu

KUALA LUMPUR, Malaysia, 2 Julai 2026 /PRNewswire/ -- Buat julung kalinya, FSMOne Malaysia telah mendedahkan pulangan sebenar yang dicapai oleh pelaburan amanah saham pelanggan individunya. Sepanjang tempoh 12 bulan dari 1 Jun 2025 hingga 31 Mei 2026, pelaburan tersebut mencatatkan pulangan purata sebanyak 18.8 peratus, selepas ditolak caj jualan dan yuran pengurusan dana. Angka itu dikongsikan pada FSMOne Malaysia Recommended Unit Trusts Awards 2026/27 yang diadakan di W Kuala Lumpur.

Pulangan 18.8 peratus itu merangkumi keseluruhan pegangan amanah saham pelanggan, daripada dana pasaran wang dan pendapatan tetap kepada dana seimbang dan dana ekuiti, serta diukur merentas semua akaun pelanggan individu FSMOne yang mempunyai pelaburan amanah saham.

Dalam tempoh yang sama, pelaburan amanah saham yang dipegang menerusi Skim Persaraan Swasta (PRS) mencatatkan pulangan purata sebanyak 25.37 peratus, manakala pelaburan amanah saham yang dibuat menggunakan simpanan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) menerusi Skim Pelaburan Ahli KWSP mencatatkan pulangan purata sebanyak 16.5 peratus.

Sepanjang tahun tersebut, pelaburan amanah saham pelanggan FSMOne mempunyai pendedahan yang ketara kepada Asia, Jepun, sektor teknologi dan emas. Asia dan teknologi merupakan antara pasaran serta tema pelaburan yang menerima pandangan positif daripada penyelidikan FSMOne sepanjang tempoh tersebut, dan kedudukan pelaburan itu dicerminkan dalam prestasi yang dicapai.

Pengurus Besar FSMOne Malaysia, Koh Soo Cheng, berkata: "Dua keputusan membentuk hasil pelaburan seseorang pelabur lebih daripada perkara lain, iaitu apa yang hendak dilaburkan dan di mana hendak melabur. Tahun ini, kami berkongsi apa yang telah dihasilkan oleh keputusan-keputusan tersebut kepada pelanggan kami."

"Pulangan tersebut diperoleh hasil daripada dua perkara yang dilakukan dengan betul, iaitu memilih dana yang berkualiti dan berada dalam pasaran yang tepat. Itulah sebenarnya yang kami bantu pelabur lakukan: senarai Amanah Saham Yang Disyorkan kami memudahkan proses pemilihan dana, manakala penyelidikan kami menunjukkan di mana wujudnya peluang pelaburan."

Anugerah tersebut mengiktiraf 43 dana dalam 35 kategori, merangkumi kelas aset, kawasan geografi dan strategi konvensional dan Islamik, dengan 15 syarikat pengurusan dana muncul sebagai pemenang pada tahun ini.

Senarai penuh boleh didapati di www.fsmone.com.my.

Penolong Pengurus, Penyelidikan FSMOne, Kevin Khaw, berkata, "Pasaran global telah mencatatkan pulangan yang kukuh walaupun berdepan kebimbangan berkaitan ketegangan perdagangan, perkembangan geopolitik, defisit fiskal dan prospek kadar faedah. Walau bagaimanapun, satu ciri utama kenaikan pasaran ini ialah pulangan yang semakin tertumpu kepada kumpulan syarikat dan sektor yang relatifnya kecil."

Khaw berkata para pelabur perlu melihat melangkaui segelintir syarikat mega bermodal besar di Amerika Syarikat yang mendapat manfaat dalam tema Ekonomi Digital. "Fasa pertumbuhan seterusnya berkemungkinan mewujudkan peluang merentas sektor semikonduktor, platform digital, infrastruktur awan, perisian, penyedia kemudahan pusat data dan ekosistem kecerdasan buatan (AI) yang lebih luas."

Walaupun Amerika Syarikat kekal sebagai tumpuan utama, Khaw berkata Asia menawarkan peluang yang lebih luas yang disokong oleh pertumbuhan pendapatan yang bertambah baik serta penilaian yang munasabah. Beberapa pasaran di rantau ini berpotensi mendapat manfaat daripada pembaharuan struktur, kemajuan teknologi dan peningkatan aliran masuk modal.

Beliau turut menegaskan bahawa Singapura menonjol sebagai destinasi pelaburan bagi pelabur yang mencari kualiti dan daya tahan. "Pelabur pada hakikatnya dibayar untuk menunggu menerusi hasil dividen yang menarik, manakala sektor perbankan yang kukuh, kunci kira-kira korporat yang sihat serta inisiatif berterusan dalam pasaran modal menyokong pertumbuhan pendapatan jangka panjang."

Walaupun cabaran masih wujud, langkah-langkah dasar yang menyokong di China memberi isyarat kepada peluang baharu. FSMOne terus mengekalkan pandangan positif terhadap sektor kecerdasan buatan, pembuatan termaju dan inovasi digital.

Sementara itu, pembaharuan tadbir urus korporat dan perubahan struktur terus mengukuhkan prospek pelaburan jangka panjang Jepun.

Secara keseluruhannya, FSMOne mengekalkan prospek yang positif terhadap Asia sebagai penerima manfaat utama daripada kepelbagaian rantaian bekalan, pelaburan teknologi dan aliran modal serantau. Pendapatan tetap pula terus menawarkan manfaat dari segi pendapatan sebenar dan kepelbagaian portfolio.

Khaw mengakhiri dengan berkata: "Susulan kenaikan kukuh dalam pasaran ekuiti global, sektor teknologi dan pasaran Asia pada tahun ini, pelabur tidak seharusnya mengabaikan kepentingan membuat semakan dan pengimbangan semula portfolio. Walaupun peluang jangka panjang kekal menarik, mengekalkan peruntukan aset yang sesuai dan disiplin pengurusan risiko lazimnya adalah lebih penting daripada cuba memaksimumkan pulangan daripada aset yang menjadi pemenang pasaran terkini."

Latar Belakang FSMOne Malaysia & iFAST Capital

FSMOne Malaysia (sebelum ini dikenali sebagai Fundsupermart.com Malaysia) ialah Platform Pelaburan Pelbagai Aset di bawah iFAST Capital Sdn. Bhd. ("iFAST Capital"), yang ditubuhkan di Malaysia sejak tahun 2008.

iFAST Capital merupakan anak syarikat iFAST Malaysia Sdn. Bhd., yang dimiliki sepenuhnya oleh iFAST Corporation Ltd. ("iFAST Corporation"). Ditubuhkan pada tahun 2000 dan disenaraikan di Papan Utama Bursa Singapura pada Disember 2014, iFAST Corporation beroperasi di Singapura, Hong Kong, Malaysia, Tanah Besar China dan United Kingdom.

Hubungan Media:

Chin Ru Shi | +6019 266 2666 | [email protected] / [email protected]

Layari www.fsmone.com.my untuk maklumat lanjut.

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