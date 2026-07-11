Pembentukan Grid Peringkat Sistem Disahkan dalam Operasi Sebenar: Sungrow Tetapkan Penanda Aras Baharu di Malaysia

KUALA LUMPUR, Malaysia, 11 Julai 2026 /PRNewswire/ -- Sungrow, penyedia penyongsang fotovolta (PV) dan sistem storan tenaga yang terkemuka di peringkat global, berjaya menyelesaikan ujian pembentukan grid (GFM) dalam semua keadaan bagi projek Sistem Storan Tenaga Bateri (BESS) 100 MW/400 MWh Santong di Malaysia, sekali gus menunjukkan bagaimana teknologi pembentukan grid termaju dapat meningkatkan daya tahan grid dan menyokong integrasi tenaga boleh baharu di Asia Tenggara.

Santong 100 MW/400 MWh BESS (PRNewsfoto/Sungrow Power)

Tidak seperti sistem mengikut grid konvensional yang bergantung pada rujukan voltan serta frekuensi luaran, teknologi pembentukan grid membolehkan sistem storan tenaga menyokong kestabilan grid secara aktif menerusi fungsi seperti keupayaan black start, operasi terpencil, inersia maya serta pengawalaturan voltan dan frekuensi.

Dalam projek Santong, Sungrow melengkapkan empat dimensi teras keupayaan pembentukan grid (GFM), termasuk keupayaan black start peringkat loji, penukaran bersambung ke grid/luar grid yang lancar, pensuisan transformer berkapasiti besar serta sokongan grid aktif ketika operasi bersambung ke grid. Projek itu merupakan aplikasi storan tenaga pembentukan grid penting yang disambungkan ke grid nasional Malaysia, sekali gus menyediakan rujukan praktikal untuk sistem kuasa yang banyak menggunakan tenaga boleh baharu di seluruh Asia Tenggara.

Empat Keupayaan Teras Pembentukan Grid Peringkat Sistem

Beralih daripada ujian satu kabinet atau ujian fungsi terhad tradisional, projek itu menjalankan pengesahan gelung tertutup peringkat loji secara menyeluruh dalam pelbagai keadaan operasi. Ia mengesahkan keupayaan hujung-ke-hujung sistem pembentukan grid, bermula daripada peningkatan voltan aktif hingga sokongan bersambung ke grid.

Keupayaan 'Black Start' Peringkat Loji 100 MW – Pembentukan Grid Autonomi

Dalam keadaan apabila keseluruhan loji terputus sepenuhnya daripada bekalan tenaga tanpa rujukan voltan atau frekuensi luaran, PCS pembentukan grid Sungrow beroperasi sebagai sumber voltan bebas dengan melaksanakan permulaan voltan sifar secara autonomi dan mewujudkan voltan bas AC yang stabil dengan pantas. Beberapa penukar membentuk grid secara serentak dan berkongsi kuasa secara sama rata tanpa kesan arus mengeliling atau peranti terputus bekalan kuasa sepanjang proses tersebut. Keupayaan yang disahkan ini menyediakan laluan praktikal kepada syarikat utiliti untuk memperkukuh keupayaan pemulihan grid serta meningkatkan daya tahan terhadap gangguan bekalan elektrik berskala besar.

Penukaran Bersambung ke Grid/Luar Grid Lancar Tahap Milisaat

Ujian tersebut mengesahkan penukaran bersambung ke grid/luar grid yang lancar dalam dua senario kritikal: pemutusan serta-merta susulan kegagalan grid dan penyegerakan semula semasa pemulihan grid. Apabila perlindungan loji diaktifkan semasa operasi beban penuh akibat kegagalan grid, sistem bertukar daripada operasi bersambung ke grid kepada operasi pembentukan grid luar grid tanpa gangguan beban atau penurunan voltan yang ketara, sekali gus mengekalkan bekalan kuasa yang berterusan kepada beban tempatan.

Pensuisan Transformer Berkapasiti Besar Secara Kerap

Sistem itu menunjukkan keupayaan bertahan seketika yang mantap semasa pensuisan transformer berkapasiti besar dilakukan secara kerap, sekali gus menyediakan rujukan praktikal bagi kerja pengubahsuaian pencawang dan integrasi penukar storan tenaga dengan transformer yang semakin usang di Asia Tenggara.

Semasa proses pensuisan, voltan bas mengelakkan penurunan voltan secara mendadak dan semua peralatan kekal stabil serta bersambung ke grid, sekali gus membantu mengurangkan halangan teknikal kepada kerja pengubahsuaian loji luar negara dan penyambungan grid.

Sokongan Pembentukan Grid dalam Semua Keadaan

Dalam keadaan grid lemah di Pantai Timur Malaysia dengan kapasiti litar pintas yang rendah, sistem itu menunjukkan keupayaannya menyediakan inersia maya, mengawal atur voltan dan frekuensi serta mengurangkan turun naik kuasa boleh baharu. Pengesahan tersebut mencapai liputan fungsi pembentukan grid komprehensif serta pematuhan dengan keperluan penyambungan grid TNB yang terkini.

Loji Santong menyelesaikan semua ujian dalam satu percubaan, disokong oleh kepakaran pembentukan grid peringkat sistem Sungrow selama 20 tahun.

Sungrow mengguna pakai seni bina sistem terselaras bagi keseluruhan loji. Strategi kawalan tenaga angin, solar dan BESS yang diintegrasikan secara mendalam menghapuskan konflik logik yang timbul daripada pemasangan peralatan pelbagai jenama. Disesuaikan dengan cabaran grid Malaysia termasuk kelembapan tinggi, kekuatan grid yang berubah-ubah dan resonans gandingan berbilang PV, algoritma penindasan ayunan jalur penuh memberikan kualiti kuasa dan kestabilan sistem yang unggul.

Kredit Foto: Ihsan Tenaga Nasional Berhad (TNB).

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SOURCE Sungrow Power