Sungrow Perkasa BESS Bersambung-Grid Malaysia Perkukuh Daya Tahan Grid Kuasa Negara

PAKA, Malaysia, 7 Julai 2026 /PRNewswire/ -- Sungrow, penyedia penyongsang fotovolta (PV) dan sistem storan tenaga yang terkemuka di peringkat global, mengumumkan pengoperasian rasmi Sistem Storan Tenaga Bateri (BESS) Santong, yang dimiliki dan dibangunkan oleh Tenaga Nasional Berhad (TNB), sekali gus menyaksikan satu lagi pencapaian penting bagi Malaysia dalam memajukan sistem storan tenaga bateri yang disambungkan ke grid nasional.

Santong Battery Energy Storage System (BESS) (PRNewsfoto/Sungrow Power)

Terletak di Terengganu, projek BESS Santong 100MW / 400MWh memainkan peranan yang amat penting dalam perjalanan peralihan tenaga Malaysia dengan memperkukuh daya tahan grid nasional, di samping mengupayakan integrasi tenaga boleh baharu yang lebih luas. Dirangka untuk memenuhi keperluan prestasi grid yang ketat, projek itu menyasarkan kecekapan pusingan lengkap (RTE) sebanyak 88% pada tahun pertama operasinya serta menyokong kedua-dua mod operasi mengikut grid dan pembentukan grid bagi meningkatkan kestabilan dan kebolehpercayaan sistem.

Bagi pelaksanaan projek yang penting ini, Sungrow menyediakan penyelesaian storan tenaga bersepadu sepenuhnya yang terdiri daripada 90 unit sistem storan tenaga sejuk cecair PowerTitan 2.0 (ST5015UX-4H + MVS5140-LS) berserta FEMS (Sistem Pengurusan Tenaga Kemudahan), sekali gus membolehkan penghantaran pintar serta keupayaan sokongan grid yang fleksibel.

Teras bagi projek ini merangkumi pelbagai fungsi sokongan grid termaju yang memperkukuh fleksibiliti operasi dan mengupayakan penembusan tenaga boleh baharu yang lebih tinggi, termasuk:

Peningkatan kuasa aktif pantas secara berperingkat dan Respons Frekuensi Pantas (FFR) untuk frekuensi yang menyokong pengimbangan grid dinamik.

Kawalan voltan dan kuasa reaktif bagi pengawalan voltan dan peningkatan kualiti kuasa.

Keupayaan pembentukan grid, yang dicirikan oleh kelakuan sumber voltan serta sokongan voltan/frekuensi autonomi, sekali gus membolehkan tindak balas inersia, peredaman ayunan kuasa, operasi bersambung grid/luar grid serta aplikasi mikrogrid.

Keupayaan menghidupkan semula grid (black start) pada peringkat stesen, yang membolehkan sistem penukaran kuasa (PCS) pembentukan grid Sungrow mewujudkan rangkaian arus ulang-alik (AC) yang stabil dalam keadaan berlakunya gangguan bekalan elektrik sepenuhnya tanpa memerlukan rujukan voltan atau frekuensi luaran, di samping menunjukkan operasi berbilang penukar terselaras, perkongsian kuasa seimbang dan pemulihan sistem yang stabil.

Disampaikan mengikut jadual pelaksanaan dipercepat menjelang tarikh operasi komersial, projek itu turut membuktikan kecekapan pelaksanaan yang kukuh dan keupayaan penyampaian kolaboratif Sungrow:

Disokong oleh pasukan perkhidmatan tempatan Sungrow, pasukan penyampaian projek ibu pejabat serta pasukan penyelidikan dan pembangunan (R&D) pembentukan grid/mikrogrid yang memastikan pelaksanaan cekap bermula daripada ujian penerimaan kilang (FAT) tersuai hingga pengoperasian dan penyambungan grid.

Sumbangan kepada pembangunan kerangka piawaian pembentukan grid peringkat awal Malaysia, di samping mencapai salah satu garis masa sambungan grid BESS terpantas di negara ini.

Mengekalkan penyelarasan rapat dengan TNB selaku pemilik projek dari segi objektif, pelaksanaan dan penyampaian projek sepanjang kitaran hayat projek.

Projek itu mencipta rekod penghantaran BESS terpantas di Malaysia setakat ini dan menjadi projek sistem storan tenaga bateri bersambung grid dengan keupayaan pembentukan grid yang pertama di negara ini. Dengan memanfaatkan sokongan perkhidmatan tempatan yang proaktif serta pelaksanaan projek yang menyeluruh, Sungrow berjaya memudahkan ujian nyahcas kuasa penuh 100MW dan menerima pengiktirafan daripada Menteri Tenaga Malaysia serta Timbalan Perdana Menteri, sekali gus membuktikan keupayaan perkhidmatan, penyampaian projek dan sokongan pelanggan yang mantap.

"BESS Santong menunjukkan pencapaian penting dalam memperkukuh sistem bekalan kuasa Malaysia dan memajukan integrasi tenaga boleh baharu," kata Pengerusi TNB, Tan Sri Abdul Razak Abdul Majid. "Keupayaan tindak balas pantasnya meningkatkan kebolehpercayaan grid serta menyokong permintaan terhadap bekalan elektrik yang bersamaan dengan kira-kira 40,000 isi rumah di seluruh Pantai Timur."

Ketika sistem tenaga terus berkembang ke arah fleksibiliti dan penyahkarbonan yang lebih tinggi, Sungrow kekal komited untuk menyediakan penyelesaian storan inovatif yang dapat memperkasakan syarikat utiliti dan pengendali grid dalam membina masa depan tenaga yang lebih bersih dan lebih berdaya tahan.

Kredit Foto: Ihsan Tenaga Nasional Berhad (TNB).

Maklumat perhubungan media:

Wang Luly

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SOURCE Sungrow Power