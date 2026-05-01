Penyanyi Kebanggaan Malaysia Shila Amzah Memukau sebagai Penghibur Utama Festival Muzik Global Malam OMODA, OMODA & JAECOO Raikan Pencapaian Jualan Global 1 Juta Belum Pernah Terjadi Sebelumnya

KUALA LUMPUR, Malaysia dan WUHU, China, 1 Mei 2026 /PRNewswire/ -- Disesuaikan untuk memenuhi cita rasa penonton muda di Malaysia dan Asia Tenggara, Festival Muzik Global OMODA yang dibarisi ramai bintang handalan telah melabuhkan tirainya dengan penuh gemilang di Wuhu, menjadi kemuncak penutup yang sensasi bagi Sidang Kemuncak Perniagaan Antarabangsa Chery 2026. Acara kebudayaan yang utama ini menghimpunkan penghibur muzik terkemuka dari 18 negara dan turut menampilkan penyanyi kebanggaan negara Malaysia yang menjadi pujaan, Shila Amzah, sekali gus menghubungkan melodi global dengan tenaga muda tempatan serta memperkukuh hubungan emosi mendalam OMODA & JAECOO dengan pengguna muda Malaysia.

Selain persembahan muzik memukau yang diterajui oleh penyanyi kegemaran tempatan Shila Amzah, tapak festival yang imersif ini menggabungkan paparan gaya hidup yang mengikut perkembangan semasa dengan pameran produk teras, serta memperkenalkan secara rasmi OMODA 4 serba baharu yang disesuaikan untuk kumpulan belia siber global. Kenderaan pintar futuristik ini menarik perhatian tinggi di lokasi acara, dilengkapi AI Cabin imersif serta fungsi letak kereta valet pintar VPD profesional, yang benar-benar sepadan dengan gaya hidup celik teknologi yang bergaya dalam kalangan generasi muda Malaysia. Sementara itu, robot perkhidmatan pintar yang dibangunkan secara bersama oleh OMODA & JAECOO dan pasukan profesional AiMOGA memberikan pengalaman penerimaan pintar dan interaksi proses penuh, memperlihatkan sepenuhnya kekuatan pembuatan pintar jenama ini yang mantap. Acara besar-besaran ini turut berlangsung bertepatan dengan ulang tahun ke-3 jenama OMODA & JAECOO serta terobosan penting yang melebihi 1 juta jualan global terkumpul. Mencipta rekod industri dengan mencapai kejayaan dalam tempoh hanya tiga tahun, jenama ini terus mengoptimumkan susun atur jualan dan perkhidmatan setempat di seluruh Malaysia, sekali gus mendapat pengiktirafan yang semakin meningkat dalam kalangan keluarga tempatan dan pemandu muda.

Diperkasakan oleh sistem hibrid super SHS berkecekapan tinggi yang canggih, jenama ini terus melancarkan kenderaan pintar mengikut perkembangan semasa berorientasikan belia yang dilengkapi teknologi letak kereta VPD canggih dan teknologi AI Cabin. Melangkah ke hadapan, OMODA & JAECOO akan melaksanakan sepenuhnya strategi "Daripada Juta kepada Juta Tahunan", memperdalam operasi setempat di Malaysia, mengintegrasikan budaya belia yang mengikut perkembangan semasa dengan mobiliti pintar premium, serta mara secara berterusan menuju sasaran jualan tahunan 2027, seterusnya membawakan pengalaman perjalanan yang lebih bergaya, mesra alam dan pintar kepada pengguna tempatan Malaysia.

