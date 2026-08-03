Perikatan China-ASEAN bagi Pembelajaran Sepanjang Hayat Dilancarkan

GUIYANG, China, 3 Ogos 2026 /PRNewswire/ -- Laporan berita daripada CNS:

Perikatan China-ASEAN bagi Pembelajaran Sepanjang Hayat baru-baru ini dilancarkan secara rasmi sempena Forum Antarabangsa mengenai Pemerkasaan Digital untuk Pembelajaran Sepanjang Hayat yang julung kali diadakan. Pelancarannya menandakan penubuhan platform pelbagai hala kekal pertama yang khusus untuk kerjasama pendidikan sepanjang hayat di rantau ASEAN.

China-ASEAN Alliance for Lifelong Learning Launched

Wakil daripada ahli-ahli pengasas bersama-sama melancarkan perikatan tersebut. Gabungan yang pelbagai ini merangkumi institusi terkemuka seperti Guizhou Open University, Universiti Diponegoro dari Indonesia, Lao National Institute for Energy and Trade Research di bawah Kementerian Tenaga dan Galian Laos, Cambodian-American First International School, Vietnam Hanoi Academy, serta Education Innovation Alliance Australia. Universiti Terbuka wilayah terkemuka di China, termasuk dari Sichuan, Jiangsu, Guangdong dan Yunnan, bersama-sama Shanghai Open University dan Qingdao Open University, turut membentuk keahlian teras. Juntai Rong Hong (Beijing) Cultural Technology Co., Ltd. menyertai perikatan sebagai rakan industri utama.

Sebagai sebuah konsortium sukarela yang menghimpunkan sekolah, institusi dan organisasi, Perikatan ini bertujuan memperdalam kerjasama serantau menerusi empat tonggak utama: pembelajaran bersama model pedagogi, perkongsian sumber pendidikan, pembangunan bersama piawaian pengajaran dan penyelidikan teori secara kolaboratif.

Guizhou Open University akan berperanan sebagai sekretariat Perikatan. Dalam satu kenyataan, universiti itu berikrar untuk memanfaatkan teknologi digital bagi memacu pembangunan pendidikan sepanjang hayat yang berkualiti tinggi, sekali gus menyumbang kepada pembentukan ekosistem pembelajaran yang dapat diakses oleh semua, pada bila-bila masa dan di mana-mana sahaja.

Penubuhan Perikatan ini memperkukuh kesepakatan China dan ASEAN mengenai pembelajaran sepanjang hayat dengan ketara. Ia menyediakan platform baharu yang penting untuk memperluas kerjasama pendidikan serantau merentasi keseluruhan kitaran kehidupan — daripada pendidikan awal kanak-kanak hingga pembelajaran selepas persaraan. Pakar-pakar berpendapat bahawa rangka kerja pelbagai hala ini menyuntik momentum sinergi yang kukuh ke arah pembinaan ekosistem baharu pembelajaran sepanjang hayat di peringkat global, sejajar dengan peralihan dunia ke arah sistem pendidikan yang digital dan inklusif.

SOURCE CNS