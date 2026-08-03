สัปดาห์ความร่วมมือการศึกษาจีน-อาเซียน ปี 2569 เปิดฉากที่เมืองกุ้ยหยาง

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03 Aug, 2026, 14:56 CST
กุ้ยหยาง, จีน, 3 ส.ค. 2569 /PRNewswire/ -- รายงานข่าวจาก CNS:
สัปดาห์ความร่วมมือด้านการศึกษาจีน-อาเซียน ประจำปี 2569/2026 (China-ASEAN Education Cooperation Week: CAECW) เพิ่งเริ่มต้นขึ้นที่เมืองกุ้ยหยาง เมืองหลวงของมณฑลกุ้ยโจวทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ภายใต้ธีม "เสริมสร้างชุมชนแห่งมิตรภาพผ่านการศึกษาอัจฉริยะ" โดยอีเวนต์ในปีนี้สอดคล้องกับกระแสความก้าวหน้าทั่วโลกด้านปัญญาประดิษฐ์ และตอบโจทย์ความปรารถนาร่วมกันของประชาชนจีนและอาเซียนในการสร้างความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ซึ่งกันและกันอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น และการมีอนาคตที่สดใสกว่าเดิม
สัปดาห์ความร่วมมือดังกล่าวยังคงรูปแบบไฮบริดไว้ โดยเริ่มต้นด้วยช่วงเปิดงานที่เข้มข้น ตามด้วยกิจกรรมตลอดทั้งปี รายการหลักประกอบด้วยพิธีเปิดและช่วงการประชุมคู่ขนานที่เน้นการศึกษาระดับอุดมศึกษา การฝึกอบรมวิชาชีพ การศึกษาดิจิทัล ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านอุตสาหกรรม สถาบันการศึกษา และการวิจัย และการแลกเปลี่ยนเยาวชน การศึกษาดิจิทัลเป็นเสาหลักสำคัญของ CAECW 2026 ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นแนวทางใหม่ที่มีศักยภาพมากที่สุดสำหรับความร่วมมือทางการศึกษาระดับภูมิภาค การเตรียมการมาหลายปีได้สร้างรากฐานที่แข็งแกร่ง ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือแพลตฟอร์มทรัพยากรที่เข้าถึงได้ง่าย เครื่องมือสื่อการสอนที่ใช้งานได้จริง โครงการฝึกอบรมครูที่มีโครงสร้าง และความลงรอยกันที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการกำกับดูแลด้านดิจิทัล
คุณ Daravone Phothipalath รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาของลาว กล่าวเน้นย้ำ วิทยาลัยเทคนิคและอาชีวศึกษาทางรถไฟ ซึ่งเป็นโครงการร่วมทุนระหว่างลาวและจีน ในฐานะโครงการสำคัญ เธอกล่าวว่าความร่วมมือเช่นนี้ได้ช่วยจัดหาบุคลากรที่มีทักษะสำหรับภาคส่วนที่กำลังเติบโต เช่น การดำเนินงานทางรถไฟ เศรษฐกิจดิจิทัล และการท่องเที่ยว ในอนาคต ลาวคาดหวังที่จะกระชับความร่วมมือด้านการศึกษาอัจฉริยะ ปัญญาประดิษฐ์ การศึกษาระดับอุดมศึกษา การพัฒนาครู และการเรียนการสอนแบบดิจิทัลให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
ในทำนองเดียวกัน คุณ Zaw Min รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการของเมียนมาร์ เน้นย้ำความกระตือรือร้นของประเทศตนในการขยายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในจีนและอาเซียนด้านการศึกษาดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ การพัฒนาคณาจารย์ การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และการแลกเปลี่ยนนักศึกษา โดยได้แสดงความมุ่งมั่นที่จะประสานงานใกล้ชิดกับศูนย์จีน-อาเซียนเพื่อสร้างเครือข่ายสถาบันและดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพที่เป็นประโยชน์ต่อภูมิภาคในวงกว้าง
อีเวนต์ในปีนี้ส่งเสริมระบบนิเวศพหุภาคีที่นิยามโดย "การร่วมจัดการ การแบ่งปัน และผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย" ที่สำคัญคือ โครงการตลอดทั้งปี 60 โครงการที่วางแผนไว้ จะจัดขึ้นในประเทศสมาชิกอาเซียนหก โครงการ รวมถึงไทย กัมพูชา มาเลเซีย และอินโดนีเซีย โดยคุณสุเทพ แก่งสันเทียะ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการของไทย เน้นย้ำว่า ความสัมพันธ์ด้านการศึกษาระหว่างจีนและอาเซียนมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างระบบการศึกษาในระดับภูมิภาคที่เปิดกว้างและยั่งยืน
คุณ Hong Kimhong รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยาวชน และกีฬาของกัมพูชา ตอกย้ำปรัชญา "การศึกษา+" ว่าเป็นจุดแข็งที่สำคัญของ CAECW โดยสนับสนุนให้มีการบูรณาการอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นระหว่างการศึกษา เทคโนโลยี อุตสาหกรรม วัฒนธรรม การท่องเที่ยว กีฬา การค้า กับนวัตกรรม เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน
นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งในปี 2551 นั้น CAECW ได้ดึงดูดผู้เข้าร่วมกว่า 54,000 คนจากเกือบ 90 ประเทศและภูมิภาค โดยมีสถาบันมากกว่า 8,000 แห่งจากทั่วอาเซียนและประเทศพันธมิตรในโครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางเข้าร่วม
SOURCE CNS
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