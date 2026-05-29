Piala Bola Sepak Terbesar Dunia 2026 Semakin Hampir - Total Football VNG Kini Rasmi Dilancarkan di Malaysia

KUALA LUMPUR, Malaysia, 29 Mei 2026 /PRNewswire/ -- Demam piala bola sepak terbesar dunia yang bakal berlangsung pada Jun dan Julai ini semakin memuncak di seluruh negara. Bagi rakyat Malaysia yang ghairah menyambut kejohanan agung tersebut, keterujaan itu kini boleh diteruskan ke hujung jari mereka - Total Football VNG, permainan bola sepak mudah alih bertaraf antarabangsa, kini telah pun dilancarkan secara rasmi di Malaysia dan Singapura pada Mei ini.

Wakil Malaysia, Muhd Shafiq Ahnaf, menamatkan saingan di tempat ketiga (naib juara kedua) dalam SEA Esports Nations Cup 2026 (SNC 2026) sulung yang diadakan di Ho Chi Minh City, Vietnam.

Diterbitkan secara eksklusif di rantau Asia Tenggara oleh VNGGames dengan kerjasama GALA Sports, Total Football VNG menghadirkan pengalaman permainan setanding konsol terus ke peranti mudah alih pengguna - percuma untuk dimuat turun.

Sejak pembukaan pra-pendaftaran pada April lalu, Total Football VNG telah berjaya mencatat lebih tiga juta pra-pendaftaran merentas rantau Asia Tenggara - pencapaian yang mencerminkan kehausan pemain serantau terhadap permainan bola sepak kompetitif berkualiti tinggi di platform mudah alih.

Dengan menawarkan pengalaman bola sepak yang paling realistik di platform mudah alih, Total Football VNG menampilkan lebih 60,000 pemain bola sepak profesional yang dilesenkan secara rasmi menerusi FIFPro - badan antarabangsa yang mewakili pemain bola sepak profesional di seluruh dunia. Antara pasukan kebangsaan terkenal yang diketengahkan termasuk Jerman, Perancis, Belgium, Portugal dan Norway, membolehkan pemain bersaing menggunakan ikon-ikon bola sepak kegemaran mereka.

Permainan ini turut dilengkapi dengan visual 3D imersif berkualiti konsol, sistem Video Assistant Referee (VAR) yang realistik, pelbagai mod permainan termasuk Career, Ranked Match dan Tournament serta pengoptimuman penuh untuk peranti iOS dan Android merentas pelbagai spesifikasi telefon pintar.

Selain itu, Total Football VNG telah pun meninggalkan kesan nyata kepada komuniti Esukan negara. Permainan ini telah diiktiraf secara rasmi sebagai salah satu judul yang dipertandingkan dalam kejohanan sulung SEA Esports Nations Cup 2026, pertandingan berasaskan pasukan kebangsaan yang dianjurkan oleh Persekutuan Esukan Asia Tenggara, berlangsung di Ho Chi Minh City, Vietnam. Dalam kejohanan bersejarah tersebut, wakil Malaysia, Muhd Shafiq Ahnaf, telah berjaya menaungi tempat ketiga selepas melalui saingan sengit menentang pasukan dari Thailand, Vietnam, Timor-Leste, Laos dan Kemboja.

Sebagai usaha meraikan budaya bola sepak Asia Tenggara yang semakin berkembang, Total Football VNG turut melantik beberapa pemain bola sepak terkenal serantau sebagai duta rasmi permainan, termasuk Rizky Ridho dari Indonesia, Nguyễn Đình Bắc dari Vietnam dan Supachok Sarachat dari Thailand - ditampilkan menerusi kad pemain eksklusif "Pride of SEA" di dalam permainan.

SOURCE VNGGames