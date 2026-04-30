PolicyStreet Gandakan Tumpuan terhadap Segmen Pengguna, Lanjutkan Promosi 10+10 Susulan Tekanan Kos yang Semakin Meningkat

Insurtech ini melanjutkan diskaun tanpa had 10% ke atas insurans kereta dan Cukai Jalan Percuma sehingga RM90 sehingga hujung Mei, sekali gus mengukuhkan tumpuannya terhadap kebolehcapaian dan nilai.

KUALA LUMPUR, Malaysia, 30 April 2026 /PRNewswire/ -- PolicyStreet menggandakan tumpuannya terhadap segmen pengguna dengan melanjutkan kempen Promosi 10+10 dan Cukai Jalan Percuma, ketika semakin ramai rakyat Malaysia berdepan peningkatan kos pemilikan kereta dan mencari nilai serta fleksibiliti yang lebih baik dalam pilihan insurans mereka.

PolicyStreet melanjutkan diskaun tanpa had 10% ke atas insurans kereta dan Cukai Jalan Percuma sehingga RM90 sehingga hujung Mei

Pelanjutan ini dibina atas sambutan memberangsangkan sejak pelancarannya pada Januari, apabila semakin ramai rakyat Malaysia menjadi lebih teliti dalam mengurus perbelanjaan harian. Dalam suasana tekanan harga bahan api global yang berterusan, di samping peningkatan kos penyelenggaraan dan kos isi rumah, pelanggan kini memberi penekanan yang lebih tinggi terhadap perbelanjaan insurans yang praktikal dan berkesan dari segi kos.

"Bagi ramai rakyat Malaysia, kereta bukan satu kemewahan tetapi satu keperluan. Ia adalah cara kami pergi ke tempat kerja, menyokong keluarga dan mengurus tanggungjawab harian. Dengan kos yang meningkat di semua peringkat, kami percaya insurans tidak seharusnya menambah beban tersebut. Melanjutkan kempen ini ialah cara kami membantu meringankan tekanan itu, dan memastikan perlindungan asas kekal mudah dicapai," kata Wilson Beh, Ketua Pegawai Operasi PolicyStreet.

Melalui Promosi 10+10, pelanggan yang memperbaharui insurans kereta mereka dengan PolicyStreet akan menikmati diskaun tanpa had sebanyak 10% ke atas premium asas selepas NCD, serta tambahan RM10 semasa pembayaran, tanpa perlu kod promosi. Promosi ini berlangsung dari 1 hingga 24 Mei 2026, dengan dua tempoh jualan harian dari 10:00 pagi hingga 11:00 pagi dan 10:00 malam hingga 11:00 malam. Bagi pemandu dengan premium asas RM1,000 dan ke atas, ini diterjemahkan kepada penjimatan sekurang-kurangnya RM100, dengan premium yang lebih tinggi membuka nilai penjimatan yang lebih besar.

Dari 25 hingga 31 Mei 2026, kempen ini beralih kepada tawaran Cukai Jalan Percuma bersama Keahlian Drive+. Pelanggan yang menyertai Keahlian Drive+ PolicyStreet boleh menikmati cukai jalan percuma tertakluk kepada had RM90, bersama manfaat rakan kongsi termasuk diskaun bagi penggantian dan pertukaran bateri kereta dengan Bateriku, diskaun sewaan kereta ganti daripada Chillax2U, serta tambahan RM20 diskaun bagi pembaharuan seterusnya dengan PolicyStreet.

Bagi rakyat Malaysia yang ingin menikmati lebih banyak nilai, program Rujuk-Rakan PolicyStreet menawarkan lapisan penjimatan tambahan. Pelanggan akan menerima kod rujukan unik selepas pembelian, yang membolehkan pemberi rujukan dan pelanggan yang dirujuk menikmati Pin Reload RM30 TNG eWallet bagi setiap pembaharuan yang berjaya. Dengan sehingga lima rujukan bagi setiap pelanggan, ini memberikan ganjaran tambahan sehingga RM150, di samping manfaat sedia ada kempen tersebut.

Pelanggan boleh membandingkan sebut harga daripada pelbagai syarikat insurans dan melengkapkan pembaharuan insurans kereta serta cukai jalan dalam masa beberapa minit di www.policystreet.com.my, dengan pilihan pembayaran fleksibel yang direka untuk memenuhi pelbagai keperluan. Untuk terma dan syarat penuh, layari www.policystreet.com.my/tnc.

Mengenai PolicyStreet Group

PolicyStreet Group ialah kumpulan syarikat teknologi insurans (insurtech) penuh yang menyediakan penyelesaian insurans digital kepada perniagaan dan pengguna di seluruh Asia dan Australia.

Kumpulan ini beroperasi melalui pelbagai entiti merentasi pasaran dan bidang perniagaan utamanya, termasuk cabang pengagihan insurans, insurans terbenam, dan reinsurans. Ia bekerjasama dengan lebih 40 penyedia insurans dan takaful di peringkat global untuk menyediakan penyelesaian manfaat pekerja dan insurans berkumpulan, perkhidmatan agregasi insurans serta infrastruktur digital yang memudahkan proses insurans.

PolicyStreet Group disokong oleh firma modal teroka terkemuka Altara Ventures dan Gobi Partners, serta dana kekayaan negara Khazanah Nasional Berhad dan Cool Japan Fund. Kumpulan ini berkhidmat kepada lebih 10 juta pelanggan dengan jumlah perlindungan melebihi AS$10 bilion. Ia telah disenaraikan dalam senarai Top 500 High-Growth Companies Asia-Pacific 2026 oleh Financial Times dan Statista, serta dinamakan "Most Disruptive Insurtech in Malaysia" di Insurance Asia News (IAN) Country Awards for Excellence 2025.

Mengenai PolicyStreet Malaysia

PolicyStreet Malaysia ialah anak syarikat PolicyStreet Group di Malaysia, yang menyediakan insurans pengguna bersama penyelesaian manfaat pekerja dan insurans berkumpulan.

Ia merupakan Penasihat Kewangan dan Penasihat Kewangan Islam yang diluluskan serta dikawal selia oleh Bank Negara Malaysia. Sebagai sebahagian daripada PolicyStreet Group, syarikat ini memanfaatkan keupayaan teknologi Kumpulan untuk memudahkan akses kepada insurans dan meningkatkan pengalaman pelanggan.

