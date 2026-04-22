Program CendekiAwan Malaysia Perkasa Ribuan Pelajar Malaysia Terajui Revolusi AI Generatif

PUTRAJAYA, Malaysia, 22 April 2026 /PRNewswire/ -- Elitery Malaysia, rakan edtech (teknologi pendidikan) AWS, meraikan kejayaan penutupan program CendekiAwan Malaysia, menandakan pencapaian penting dalam perjalanan Malaysia ke arah membangunkan tenaga kerja digital yang bersedia mendepani masa depan. Inisiatif ini mencapai penutupan pentingnya dengan Acara Penutup bertenaga tinggi, yang mengetengahkan pencapaian luar biasa pelajar dan universiti dalam menguasai teknologi AI generatif.

Sejak pelancarannya pada November 2025, CendekiAwan Malaysia telah mencapai sejumlah lebih 13,000 peserta pelajar merentasi enam universiti rakan kongsi, iaitu Universiti Malaysia Perlis (UniMAP), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Universiti Teknologi Mara (UiTM), Universiti Tenaga Nasional (UNITEN), Universiti Malaya (UM), dan Universiti Malaysia Terengganu (UMT). Sebagai inisiatif berterusan hingga akhir 2026, program ini terus memperluas jangkauannya, merapatkan jurang antara teori akademik dan keperluan industri dengan melengkapkan pelajar dengan alat penting untuk bereksperimen, membina dan berinovasi menggunakan teknologi awan termaju. Sorotan utama perjalanan ini ialah integrasi PartyRock, perkhidmatan berasaskan pelayar tanpa kod milik AWS, yang memperkasakan pelajar membina 227 aplikasi fungsian yang inovatif menggunakan prom bahasa semula jadi. Penyerahan ini memperlihatkan kuasa AI generatif untuk menyelesaikan masalah dalam sektor seperti kesihatan digital dan pendidikan pintar, seterusnya membuktikan bahawa AI generatif ialah alat berkuasa untuk pelajar daripada semua latar belakang akademik.

Inisiatif ini mencapai kemuncaknya dengan Acara Penutup penting pada 20 April 2026 yang meraikan kejayaan kolektif program. Selain mengiktiraf peranan transformatif universiti rakan kongsi, majlis tersebut turut mempamerkan aplikasi AI Generatif paling berimpak yang dibangunkan menggunakan AWS PartyRock. Penghargaan tertinggi dianugerahkan kepada lima penginovasi pelajar cemerlang yang mendemonstrasikan kehebatan AI dalam menyelesaikan cabaran kritikal:

Siti Aisyah Binti Abdul Azis (UiTM) dalam GovTech & Impak Sosial dengan CareerAdvisor;

Amir Fahmi Bin Jasni (UniMAP) dalam Pendidikan Pintar dengan ThinkPath;

Nik Hannan Qistina Binti Zulkifli (UiTM) dalam Rangkuman Kewangan & Pemerkasaan PKS dengan CashSmart Campus;

Muhammad Fadlan Bin Mairuzsazali (UniMAP) dalam Kesihatan Digital dengan Isihat+; dan ⁠

Ang Ke Sin (UTHM) dalam Alam Sekitar & Iklim Lestari dengan KitarSemula AI.

Antara inovasi yang diketengahkan, Isihat+ menonjol kerana memperkasakan pengguna mengoptimumkan rutin harian melalui penjejakan fisiologi yang tepat dan analitik metrik kesihatan. Sementara itu, CashSmart Campus mentakrifkan semula kewangan peribadi untuk komuniti akademik dengan menawarkan kepada pelajar alat dipermudah bagi menjejak perbelanjaan dan mendapatkan pandangan yang boleh diambil tindakan untuk literasi kewangan jangka panjang. Pencapaian besar ini memastikan setiap peserta bersedia dalam bidang kerjaya, dilengkapi kemahiran yang disahkan oleh industri untuk berkembang maju dalam ekonomi digital yang kompetitif hari ini.

Hussein Mohd Ali, Pengurus Negara, AWS Malaysia, menekankan kuasa transformatif eksperimentasi awal dengan AI generatif. "Membina budaya eksperimentasi bermula sejak awal. Apabila kita memperkasakan pelajar dengan alat seperti PartyRock dan teknologi AI generatif AWS, kita bukan sekadar mengajar kemahiran — kita membolehkan mereka mengkurasikan masa depan yang ingin mereka lihat. Aplikasi yang dicipta melalui CendekiAwan Malaysia menunjukkan potensi yang boleh dicapai apabila penginovasi muda diberi kebebasan untuk bereksperimen, gagal, belajar dan akhirnya membina penyelesaian yang penting untuk komuniti mereka. Inilah cara kita memperkukuh saluran bakat digital Malaysia — dengan memupuk rasa ingin tahu dan kreativiti dari peringkat asas," kata Hussein.

Kresna Adiprawira, Presiden Pengarah Elitery, menekankan kepentingan kerjasama ini dalam memupuk bakat tempatan dan transformasi digital serantau. "Kami berbesar hati dapat mempermudah penghubung ini antara industri dan dunia akademik. Kejayaan CendekiAwan Malaysia lebih daripada sekadar statistik; ia menunjukkan potensi besar generasi pemimpin digital akan datang Malaysia. Dengan menyediakan platform yang tepat, kami memperkasakan pelajar ini untuk memangkinkan transformasi digital di seluruh rantau ini. Sebanyak 227 aplikasi inovatif yang dibangunkan melalui program ini memberi satu peringatan yang hebat bahawa apabila kreativiti pelajar dipadankan dengan alat yang utama dalam industri, ia diterjemahkan terus kepada penyelesaian dunia sebenar," kata Kresna.

SOURCE Elitery