Robo.ai dan Syarikat Abu Dhabi Tubuh Bersama Kumpulan Industri AI Alif Holding untuk Berkhidmat kepada Sektor Infrastruktur, Kerajaan dan Perindustrian

ABU DHABI, UAE, 30 Julai 2026 /PRNewswire/ -- Robo.ai Inc. (NASDAQ: AIIO) ("Syarikat" atau "Robo.ai") hari ini mengumumkan bahawa ia telah memeterai perjanjian usaha sama dengan Eleven International Holdings yang berpangkalan di Abu Dhabi bagi cadangan penubuhan Alif Holding, sebuah kumpulan teknologi perindustrian pintar ("Kumpulan"). Kumpulan ini akan beribu pejabat di Abu Dhabi, dengan Robo.ai memegang kepentingan kawalan, dan akan membangunkan perisian pintar dan peralatan pintar untuk sektor kerajaan, infrastruktur dan perindustrian di seluruh Emeriah Arab Bersatu (UAE), rantau Majlis Kerjasama Teluk (GCC) serta pasaran global.

Di bawah slogan "Building Intelligent Industries", usaha sama itu distrukturkan berasaskan dua platform bersepadu.

Platform peralatan pintar merangkumi robotik dan automasi, bahan komposit termaju, serta peralatan pintar dan pembuatan. Sementara itu, platform perisian pintar merangkumi AI industri, penglihatan komputer, ejen AI dan model bahasa besar, kembar digital, serta data dan analitik.

Tumpuan perniagaan Kumpulan akan berpusat pada projek kerajaan dan sektor awam, selain bidang kritikal misi. Industri sasaran termasuk tenaga, minyak dan gas, pelabuhan, keselamatan awam, utiliti, perlombongan, pengangkutan, bandar pintar dan infrastruktur kritikal. Semua sistem berkaitan akan direkayasa untuk memenuhi piawaian keselamatan, kebolehpercayaan dan kesinambungan yang diperlukan bagi pelaksanaan bertaraf kerajaan.

Dalam aspek pembuatan, Kumpulan merancang untuk membangunkan keupayaan kejuruteraan, pemasangan dan pengeluaran di Abu Dhabi bagi merealisasikan konsep "Buatan UAE". Pelan hala tuju pembangunannya terdiri daripada empat fasa, iaitu memperoleh teknologi global yang telah terbukti, mengintegrasikannya ke dalam satu platform bersepadu, menjalankan pembuatan di UAE mengikut piawaian antarabangsa, serta memperluaskan skala ke pasaran serantau dan global. Dari segi teknologi, Kumpulan komited terhadap prinsip neutraliti teknologi dan seni bina terbuka dengan bekerjasama bersama syarikat teknologi AI, robotik, sensor, perisian, komunikasi serta keselamatan awam dan sekuriti antarabangsa.

Inisiatif itu amat sejajar dengan Strategi Negara UAE untuk Kecerdasan Buatan 2031 serta pembangunan Abu Dhabi sebagai pusat kecerdasan buatan dan industri termaju. Menurut anggaran PwC, kecerdasan buatan berpotensi menyumbang hampir US$96 bilion kepada ekonomi UAE menjelang 2030, bersamaan kira-kira 13.6% daripada KDNK.

"Alif Holding direka sebagai sebuah kumpulan industri AI tindanan penuh," kata Benjamin Zhai, Ketua Pegawai Eksekutif Robo.ai. "Kerajaan, pengendali infrastruktur kritikal dan industri di seluruh rantau ini sedang melabur dalam kecerdasan buatan pada skala nasional, dan mereka memerlukan rakan kongsi yang mampu menyediakan sistem lengkap dari hujung ke hujung. Itulah sebabnya Alif Holding ditubuhkan — diwujudkan di UAE, untuk berkhidmat kepada dunia."

Latar Belakang Alif Holding

Alif Holding ialah sebuah kumpulan industri AI yang berpangkalan di Abu Dhabi di bawah Robo.ai Inc. (NASDAQ: AIIO), dengan tumpuan kepada perisian pintar dan peralatan pintar untuk kerajaan, infrastruktur kritikal serta pelanggan industri. Ia membangunkan, mengintegrasikan dan menghasilkan sistem AI di UAE untuk digunakan dalam sektor tenaga, pelabuhan, keselamatan awam, utiliti, bandar pintar serta sektor kritikal misi yang lain.

Latar Belakang Robo.ai Inc.

Robo.ai Inc. (NASDAQ: AIIO) ialah sebuah syarikat teknologi yang berdedikasi untuk membangunkan platform ekonomi mesin kecerdasan buatan. Misinya adalah untuk mengintegrasikan terminal pintar menerusi perisian AI, perkakasan pintar dan aset pintar bagi membangunkan sistem pengendalian kecerdasan buatan bersepadu serta ekosistem yang diperkasakan teknologi rantaian blok untuk merintis masa hadapan yang pintar.

Kenyataan Pandang ke Hadapan

Siaran akhbar ini mengandungi kenyataan berpandangan ke hadapan sebagaimana yang ditakrifkan di bawah Akta Reformasi Litigasi Sekuriti Swasta A.S. 1995. Kenyataan ini melibatkan risiko dan ketidakpastian, dan keputusan sebenar mungkin berbeza secara material; maklumat lanjut disertakan dalam pemfailan Syarikat dengan Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa A.S., termasuk laporan tahunannya dalam Borang 20-F dan laporan dalam Borang 6-K. Kecuali sebagaimana yang diwajibkan oleh undang-undang, Syarikat tidak mempunyai kewajipan untuk mengemas kini kenyataan ini.

Hubungan Media:

Komunikasi Korporat Alif Holding

E-mel: [email protected]

Laman Web: www.alifholding.ai

Komunikasi Korporat Robo.ai Inc.

E-mel: [email protected]

Laman Web: www.roboai.group

SOURCE Robo.ai Inc.