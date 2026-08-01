Robo.ai Lantik Dr. Jasem Al-Mansory sebagai Ketua Pegawai Eksekutif Subsidiarinya Alif Holding

ABU DHABI, UAE, 1 Ogos 2026 /PRNewswire/ -- Robo.ai Inc. (NASDAQ: AIIO) ("Syarikat") hari ini mengumumkan pelantikan Dr. Jasem Ibrahim Mansour Al-Mansory sebagai Ketua Pegawai Eksekutif subsidiarinya yang dicadangkan, Alif Holding, sebuah kumpulan teknologi perindustrian pintar yang beribu pejabat di Abu Dhabi ("Kumpulan"), berkuat kuasa serta-merta. Bersama-sama pelantikan Pengerusi Kumpulan yang diumumkan sebelum ini, pelantikan ini melengkapkan barisan kepimpinan utama Kumpulan dan menandakan penubuhan rasmi struktur tadbir urus serta pasukan pengurusan Alif Holding.

Dr. Jasem Ibrahim Mansour Al-Mansory (PRNewsfoto/Alif Holding,Robo.ai Inc.)

Berdasarkan slogan "Building Intelligent Industries" ("Membina Industri Pintar"), Alif Holding dihasratkan untuk mengendalikan dua platform bersepadu — perisian pintar dan peralatan pintar — dan, setelah ditubuhkan, membangunkan, mengintegrasikan serta menghasilkan sistem AI di UAE merentasi sektor-sektor termasuk tenaga, minyak dan gas, pelabuhan, keselamatan awam, utiliti, perlombongan, pengangkutan, bandar pintar dan infrastruktur kritikal. Sebagai Ketua Pegawai Eksekutif, Dr. Al-Mansory akan memimpin operasi dan pengurusan harian Kumpulan.

Dari segi tadbir urus, Lembaga Pengarah Kumpulan akan dipengerusikan oleh T.Y.T. Dr. Ahmed Naser Al-Raisi, bekas Presiden INTERPOL, yang akan mengawasi hala tuju strategik serta tadbir urus keselamatan dan pematuhan pada peringkat tertinggi. Ketua Pegawai Eksekutif akan bertanggungjawab kepada Lembaga Pengarah. Pembentukan pasukan pengurusan kanan tempatan merupakan prinsip teras Kumpulan, dengan kedua-dua Pengerusi dan Ketua Pegawai Eksekutifnya merupakan warga UAE berpangkat tinggi; Kumpulan berhasrat untuk memastikan proses membuat keputusan dan operasinya berakar umbi di peringkat tempatan, serta membangunkan bakat nasional dan keupayaan industri domestik.

Dengan pengalaman berkhidmat selama lebih tiga dekad di Kementerian Dalam Negeri UAE, Dr. Al-Mansory bersara dengan pangkat Brigedier. Jawatan terakhir beliau ialah Timbalan Inspektor Jeneral dan Pemangku Ketua Pengarah, manakala sebelum itu beliau berkhidmat sebagai Pengarah Jabatan Pemeriksaan di Pejabat Inspektor Jeneral serta Ketua Hal Ehwal Pentadbiran dan Kewangan. Beliau berkelulusan PhD dalam Pengurusan Sumber Manusia daripada University of Southampton, United Kingdom, berserta Ijazah Sarjana dalam Sains Kepolisan dan Ijazah Sarjana Muda dalam Pentadbiran Perniagaan daripada Ajman University, serta menerima kelayakan profesional dalam transformasi digital dan aplikasi kecerdasan buatan.

"Keutamaan segera saya adalah untuk membina sebuah pasukan pengurusan yang bertapak teguh di UAE, mewujudkan sistem operasi dan tadbir urus yang kukuh, serta menterjemahkan keupayaan teknologi dan pembuatan Kumpulan kepada hasil yang boleh diserahkan — berpangkalan di UAE, memberi perkhidmatan kepada GCC dan menjangkau pasaran global," kata Dr. Al-Mansory.

"Membangunkan Kumpulan memerlukan kepimpinan yang menggabungkan tadbir urus yang kukuh dengan keupayaan pelaksanaan," kata T.Y.T. Dr. Ahmed Naser Al-Raisi, Pengerusi Alif Holding. "Saya berharap dapat bekerjasama dengan Dr. Al-Mansory dan pasukan pengurusan."

Latar Belakang Alif Holding

Alif Holding ialah sebuah kumpulan perindustrian AI cadangan yang berpangkalan di Abu Dhabi, di bawah Robo.ai Inc. (NASDAQ: AIIO) dan memberi tumpuan kepada perisian pintar serta peralatan pintar. Setelah ditubuhkan, ia berhasrat untuk membangunkan, mengintegrasikan dan menghasilkan sistem AI di UAE untuk digunakan dalam sektor tenaga, pelabuhan, keselamatan awam, utiliti, bandar pintar dan sektor lain.

Latar Belakang Robo.ai Inc.

Robo.ai Inc. (NASDAQ: AIIO) ialah sebuah syarikat teknologi yang mengkhusus untuk membangunkan platform ekonomi mesin kecerdasan buatan. Misinya adalah untuk mengintegrasikan terminal pintar menerusi perisian AI, perkakasan pintar dan aset pintar bagi membangunkan sistem pengendalian kecerdasan buatan bersepadu serta ekosistem yang diperkasakan oleh teknologi blok rantai untuk merintis masa depan yang pintar.

Kenyataan Pandang ke Hadapan

Siaran akhbar ini mengandungi kenyataan pandang ke hadapan di bawah takrifan Akta Pembaharuan Litigasi Sekuriti Persendirian A.S. 1995. Kenyataan ini melibatkan risiko dan ketidakpastian, dan keputusan sebenar mungkin berbeza secara ketara; maklumat lanjut disertakan dalam pemfailan Syarikat dengan Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa A.S., termasuk laporan tahunannya dalam Borang 20-F dan laporan dalam Borang 6-K. Kecuali sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang, Syarikat tidak mempunyai kewajipan untuk mengemas kini kenyataan ini.

Maklumat Perhubungan Media

Komunikasi Korporat Alif Holding

Emel: [email protected]

Laman Web: www.alifholding.ai

Komunikasi Korporat Robo.ai Inc.

Emel: [email protected]

Laman Web: www.roboai.group

SOURCE Robo.ai Inc.; Alif Holding