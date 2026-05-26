Roborock Lancar Barisan Produk Utama Baharu dan Anjur Acara Bola Sepak "Where the Greatest Meet" dengan Kerjasama Real Madrid

KUALA LUMPUR, Malaysia, 26 Mei 2026 /PRNewswire/ -- Roborock, peneraju global dalam penyelesaian pembersihan pintar, menganjurkan acara jenama selama dua hari bertemakan "Where the Greatest Meet", yang menggabungkan pelancaran produk utama terbaharunya dengan klinik bola sepak eksklusif yang diadakan bersama Real Madrid.

Diadakan pada 18 hingga 19 Mei 2026, acara itu menghimpunkan media, pempengaruh, rakan niaga dan pengguna Roborock dari seluruh rantau APAC bagi meraikan inovasi, prestasi dan komuniti menerusi teknologi dan sukan. Dibina berasaskan kerjasama global Roborock dengan Real Madrid, program itu menghubungkan pengguna merentasi budaya melalui bola sepak bertaraf dunia dan teknologi rumah pintar.

Roborock Lancar Produk Baharu Diketuai Roborock Saros 20 Sonic

Pada 18 Mei, Roborock menganjurkan acara pelancaran produk terbaharunya di Tokyo dengan memperkenalkan enam produk baharu yang diterajui robot vakum utamanya, Roborock Saros 20 Sonic.

Acara itu menerima kira-kira 200 peserta termasuk media, KOL, pempengaruh dan rakan serantau dari seluruh APAC. Antara sorotan utama ialah "Saros 20 Sonic", yang direka untuk memberikan prestasi mop canggih dan liputan pembersihan pintar menerusi VibraRise® 5.0 Mopping System dan AdaptiLift™ Chassis 3.0. Di Malaysia, Saros 20 Sonic boleh didapati di Roborock Brand Stores dan Harvey Norman di seluruh negara pada harga RM6,299.

Roborock turut mendemonstrasikan Roborock Saros Rover, seni bina robovac roda-kaki pertama dalam industri[1] yang pertama kali diperkenalkan pada CES 2026.

Roborock Tonjolkan Kerjasama dengan Real Madrid

Membuka acara itu, Ketua Pemasaran APAC Roborock, Dan Cham mengetengahkan inovasi terkini syarikat, pertumbuhan global dan kerjasamanya dengan Real Madrid.

Menurut penyelidikan IDC, Roborock menduduki tempat No.1 dunia dari segi jumlah penghantaran dan pegangan pasaran robot vakum[2]..

"Terima kasih kepada sokongan pengguna kami di seluruh dunia, Roborock sekali lagi mencapai kedudukan pegangan pasaran global No.1 dalam kategori robot vakum," kata Dan Cham. "Hari ini, produk Roborock tersedia di lebih 170 negara dan wilayah, dan setakat Disember 2025, kami telah menghantar lebih 22 juta produk ke isi rumah di seluruh dunia."

Beliau turut menekankan nilai bersama antara Roborock dan Real Madrid termasuk kecemerlangan, konsistensi, disiplin dan prestasi tinggi.

Klinik Roborock x Real Madrid 2026 Hubungkan Pengguna Seluruh APAC

Pada 19 Mei, Roborock menganjurkan "Klinik Roborock x Real Madrid Clinic 2026", pengalaman bola sepak yang diwujudkan dengan kerjasama jurulatih Real Madrid.

Sebagai aktivasi berskala besar pertama di APAC yang dibina berasaskan kerjasama Roborock dengan Real Madrid, klinik itu menghimpunkan pengguna Roborock dan peminat Real Madrid dari seluruh APAC termasuk Malaysia, Korea Selatan, Australia, Turki, Jepun dan Asia Tenggara.

Lebih 40 peserta bersama ahli keluarga menghadiri klinik dan aktiviti berkaitan di Tokyo. Jurulatih profesional dari Real Madrid mengetuai latihan bola sepak, sesi taktikal dan perlawanan mini yang diinspirasikan oleh falsafah latihan kelab tersebut, manakala pempengaruh dan pencipta kandungan dari pelbagai pasaran APAC membantu memperluas pengalaman itu kepada audiens serantau.

Selain sesi bola sepak, Roborock turut menganjurkan pameran produk interaktif yang membolehkan tetamu merasai teknologi terbaharu jenama itu termasuk "Saros 20 Sonic".

[1] Berdasarkan penyelidikan Roborock dan pihak ketiga setakat Januari 2026. Roborock ialah jenama pertama dalam industri robot vakum yang memperkenalkan seni bina robovac roda-kaki. "Saros Rover" kini masih dalam pembangunan dan tarikh pelancarannya belum diumumkan.

