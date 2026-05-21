Samsung Malaysia Lancar Siri Penuh TV AI 2026

Barisan Samsung Malaysia 2026 memperluas ciri AI yang dipertingkatkan merentasi model Micro RGB, OLED, Neo QLED, Mini LED dan UHD, bagi membolehkan lebih ramai pengguna merasai manfaat TV Vision AI.

KUALA LUMPUR, Malaysia, 21 Mei 2026 /PRNewswire/ -- Samsung Malaysia hari ini mengumumkan pelancaran barisan penuh TV 2026, yang merangkumi model premium seperti Micro RGB, OLED dan Neo QLED, serta model arus perdana Mini LED dan UHD. Sempena ulang tahun ke-20 sebagai jenama TV No.1 dunia, Samsung terus memperluaskan ciri berkuasa AI ke lebih banyak model, sekali gus membawakan pengalaman tontonan yang lebih pintar, imersif dan diperibadikan kepada lebih ramai pengguna di seluruh dunia.

Pada 2026, Samsung memperluaskan fungsi Vision AI Companion (VAC) ke seluruh barisan TV resolusi 4K dan ke atas, selaras dengan strategi syarikat untuk menjadikan AI sebagai teras pengalaman tontonan. Langkah ini membawakan pengalaman berasaskan AI kepada lebih banyak kategori, saiz skrin dan keperluan pengguna.

Menurut Charles Kim, Presiden Samsung Malaysia Electronics, "Barisan TV AI 2026 Samsung mencerminkan visi kami untuk menjadikan hiburan rumah yang pintar dan terhubung lebih mudah diakses oleh pengguna di Malaysia. Dengan Samsung Vision AI, TV kini bukan sekadar skrin, tetapi rakan pintar yang menawarkan pengalaman tontonan lebih peribadi, imersif dan sambungan lancar dalam ekosistem rumah."

Vision AI Companion: Pengalaman Lebih Pintar dan Imersif

VAC menggabungkan rangkaian platform perkhidmatan AI Samsung yang paling luas, termasuk Bixby, Perplexity dan Microsoft Copilot[1], bagi menjadikan pengalaman TV lebih pintar dan diperibadikan. Direka sebagai pendamping hiburan pintar, VAC membantu pengguna menentukan pilihan tontonan, makanan dan audio mengikut citarasa mereka, sekali gus memperluaskan fungsi TV melangkaui sekadar pengalaman tontonan. Barisan TV AI ini turut memperkenalkan ciri hiburan dipertingkatkan AI merentasi filem, sukan dan permainan:

AI Upscaling Pro : Menggunakan AI untuk menganalisis dan meningkatkan kandungan resolusi rendah secara masa nyata, memberikan perincian, kedalaman dan kontras yang lebih baik

: Menggunakan AI untuk menganalisis dan meningkatkan kandungan resolusi rendah secara masa nyata, memberikan perincian, kedalaman dan kontras yang lebih baik Color Booster Pro menganalisis dan mengkategorikan adegan bagi menghasilkan warna yang lebih hidup dan realistik.

menganalisis dan mengkategorikan adegan bagi menghasilkan warna yang lebih hidup dan realistik. AI Soccer Mode : Menganalisis adegan perlawanan secara masa nyata untuk mengoptimumkan gambar dan bunyi, menghasilkan pergerakan bola yang lebih lancar, warna lebih jelas dan audio stadium yang lebih imersif.

: Menganalisis adegan perlawanan secara masa nyata untuk mengoptimumkan gambar dan bunyi, menghasilkan pergerakan bola yang lebih lancar, warna lebih jelas dan audio stadium yang lebih imersif. AI Sound Controller Pro: Menganalisis dialog, muzik latar dan kesan bunyi secara masa nyata, membolehkan pengguna melaras elemen seperti ulasan dan bunyi sorakan untuk pengalaman yang lebih imersif.

Micro RGB: Menentukan Masa Depan Kualiti Gambar Premium

Micro RGB memperluaskan pengalaman TV premium Samsung merentasi pilihan saiz skrin yang lebih luas, menawarkan ketepatan warna, kecerahan serta pengalaman tontonan imersif berkuasa AI kepada lebih ramai pengguna. Ditawarkan menerusi siri R95H dan R85H dalam saiz antara 65 hingga 115 inci, Micro RGB dibangunkan berasaskan teknologi proprietari Samsung, iaitu Micro RGB Technology, yang menggunakan LED mikro merah, hijau dan biru dengan kawalan individu untuk menghasilkan pencahayaan yang lebih tepat, perincian lebih jelas serta warna yang lebih semula jadi. Selain itu, teknologi Glare Free membantu mengurangkan pantulan cahaya dalam persekitaran terang sekali gus memastikan pengalaman tontonan yang jelas dalam pelbagai keadaan pencahayaan.

Micro RGB turut menampilkan VAC serta ciri yang dioptimumkan AI dalam kategori TV premium skrin besar Samsung, bagi memberikan pengalaman tontonan yang lebih pintar dan diperibadikan.

Micro RGB AI Engine Pro memperhalus warna, pergerakan dan kedalaman untuk memastikan penonton kekal imersif dalam setiap adegan. Dengan Micro RGB Precision Color 100, paparan warna menjadi lebih penuh dan realistik, dengan sokongan liputan warna 100% BT.2020. [2]

Micro RGB Color Booster Pro dan Micro RGB HDR Pro memanfaatkan teknologi AI Samsung untuk memperhalusi lagi kualiti gambar dengan mengoptimumkan warna dan kontras bagi setiap adegan, menghasilkan visual yang lebih hidup merentasi pelbagai tahap kecerahan.

Sebagai memperkukuh fokus Samsung terhadap keselesaan tontonan premium, model R95H turut menerima pensijilan Safety for Eyes dan Circadian Rhythm Display (CRD) daripada Verband Deutscher Elektrotechniker (VDE), sebuah institusi pengujian global terkemuka yang berpangkalan di Jerman.

OLED: Memperluaskan Barisan untuk Pelbagai Keutamaan Tontonan

Barisan TV OLED 2026 Samsung merangkumi model S95H, S90H dan S85H, menawarkan warna hitam yang lebih mendalam, warna yang kaya, prestasi imersif serta reka bentuk yang lebih kemas merentas pelbagai keutamaan tontonan. Teknologi Glare Free, yang sebelum ini hanya tersedia pada model S95F, kini diperluaskan ke S95H dan S90H, memastikan paparan warna hitam sebenar dan warna yang kaya kekal jelas tanpa gangguan, walaupun dalam persekitaran terang.

Pada model flagship S95H, Samsung memperkenalkan ciri premium yang direka untuk meningkatkan pengalaman hiburan dan seni. Pantone Validated ArtfulColor membantu mengekalkan keaslian karya seni dengan warna yang tepat dan perincian yang tinggi, manakala Art Store memperluaskan pengalaman seni Samsung ke OLED. Reka bentuk FloatLayer turut memberikan paparan sentuhan lebih ringan dan elegan, sekali gus memudahkan integrasi dengan ruang kediaman.

Untuk permainan dan sukan, TV OLED Samsung mempunyai Ultimate Gaming Pack yang memastikan pergerakan pantas kekal lancar dan responsif. Ia menggabungkan Motion Xcelerator 165Hz, sokongan platform VRR seperti AMD FreeSync Premium Pro dan NVIDIA G-SYNC Compatible, serta akses pantas kepada ciri gaming untuk pengalaman yang lebih lancar dan intuitif.

Bagi peminat bola sepak, AI Soccer Mode Pro pada S95H dan S90H — serta AI Soccer Mode pada S85H — mengoptimumkan visual dan audio secara masa nyata untuk pengalaman tontonan lebih imersif di rumah.

The Frame: Meningkatkan Pengalaman TV Berorientasikan Seni

Barisan TV The Frame direka untuk pelbagai ruang dan keperluan pemasangan. Merentasi keseluruhan siri ini, pengguna boleh menikmati Art Mode dengan akses kepada lebih 5,000 karya seni terpilih, serta pengalaman diperibadikan melalui VAC.

Model The Frame Pro (LS03HW) menampilkan kualiti paparan Neo QLED serta Wireless One Connect. Turut diperkenalkan ialah model pemasangan terbina dalam, The Frame (LS03HE), yang direka khusus untuk estetika ruang lebih kemas dan bersepadu. Menjelang 2026, model LS03HE hadir dengan skrin berskala galeri bagi menyerlahkan impak karya seni berskala besar di dalam kediaman.

Ciri utama The Frame Pro (LS03HW) termasuk:

Reka bentuk nipis setebal 24.9mm : Memberikan profil yang lebih elegan dan berinspirasikan seni.

: Memberikan profil yang lebih elegan dan berinspirasikan seni. Reka bentuk bingkai moden dan Wireless One Connect : Menyediakan pemasangan yang lebih kemas tanpa keperluan pendawaian dalam dinding.

: Menyediakan pemasangan yang lebih kemas tanpa keperluan pendawaian dalam dinding. Kualiti gambar Neo QLED: Dipadankan dengan Pantone Validated ArtfulColor dan teknologi Glare Free, menawarkan kontras yang kaya, warna realistik seperti lukisan serta perincian lebih jelas, walaupun dalam persekitaran terang.

Ciri utama The Frame (LS03HE) termasuk:

Reka bentuk terbina dalam: Memudahkan pendawaian di dalam dinding sambil mengekalkan rupa ikonik 'flush-to-wall' yang rata dan kemas.

Neo QLED: Kualiti Gambar Dipertingkat dengan Pengalaman Lebih Terhubung

Neo QLED Samsung menggabungkan kualiti paparan AI yang dipertingkatkan dengan pengalaman tontonan lebih bersepadu menerusi model QN80H dan QN70H. Model QN80H ditawarkan dalam pelbagai saiz daripada 50 hingga 100 inci, manakala QN70H tersedia dalam saiz 43 hingga 85 inci. Setiap model memberikan tahap kecerahan, kontras dan pengoptimuman pintar yang memenuhi standard pengalaman QLED sebenar.

Disahkan sebagai Real QLED TV oleh TÜV Rheinland, Neo QLED Samsung menggunakan lampu latar cahaya biru dan lapisan quantum dot tulen untuk mengekalkan spektrum warna yang stabil serta prestasi gambar yang konsisten. Real QLED dengan 100% Color Volume membantu memastikan warna kekal tepat dan stabil, walaupun pada tahap kecerahan tinggi. Teknologi Quantum Mini LED pula membolehkan kawalan cahaya yang sangat tepat, menghasilkan kontras yang lebih mendalam, perincian yang lebih jelas serta tahap kecerahan yang konsisten dari satu adegan ke adegan seterusnya.

VAC menjadikan pengalaman tontonan lebih lancar dan intuitif dengan memaparkan maklumat berguna secara semula jadi pada skrin tanpa mengganggu kandungan yang sedang ditonton. Menerusi barisan Neo QLED, Samsung turut memperluaskan pengalaman gambar dan pergerakan berkuasa AI, termasuk 4K Upscaling — dengan sokongan prestasi gaming sehingga 144Hz pada model terpilih — manakala NQ4 AI Processor membantu mengoptimumkan gambar dan bunyi untuk pelbagai jenis kandungan.

Mini LED: Dioptimumkan untuk AI, Kini Lebih Mudah Diakses

Samsung Mini LED menawarkan pengalaman tontonan yang lebih terang dan kaya kepada lebih ramai pengguna. Kawalan cahaya yang lebih tepat serta Pure Spectrum Color memberikan imej dengan kedalaman, kejelasan dan kontras yang lebih jelas dari satu adegan ke adegan seterusnya. Dengan dua model berbeza, Samsung menjadikan teknologi Mini LED dan tontonan berasaskan AI lebih mudah diakses oleh pengguna.

Model M80H, yang ditawarkan dalam saiz 85-, 75-, 65- dan 55- inci, memberikan pengalaman Mini LED paling maju dalam barisan ini dengan menggabungkan kualiti gambar Mini LED Samsung serta pelbagai ciri berasaskan AI untuk sukan, gaming dan tontonan harian:

Motion Xcelerator 144Hz : Memastikan kandungan berpergerakan pantas kekal lancar dan jelas.

: Memastikan kandungan berpergerakan pantas kekal lancar dan jelas. NQ4 AI Gen2 Processor : Menggerakkan pengoptimuman gambar berasaskan AI.

: Menggerakkan pengoptimuman gambar berasaskan AI. AI Sound Controller: Memastikan dialog jelas serta menyeimbangkan suara dan kesan bunyi secara masa nyata.

Memastikan dialog jelas serta menyeimbangkan suara dan kesan bunyi secara masa nyata. Ciri tambahan AI dan personalisasi: Memperluaskan lagi pengalaman gaming dan kandungan.

Ditawarkan dalam saiz 85-, 75-, 65-, 55-, 50- dan 43- inci, model M70H membawa kelebihan teras Mini LED ke segmen yang lebih mampu milik, dengan fokus pada kualiti gambar harian, pergerakan stabil dan pengalaman tontonan sukan yang lebih imersif:

Mini LED HDR : Memberikan pengalaman tontonan yang lebih dinamik.

: Memberikan pengalaman tontonan yang lebih dinamik. Mini LED Processor 4K : Mengoptimumkan prestasi gambar harian.

: Mengoptimumkan prestasi gambar harian. Motion Xcelerator: Membantu adegan pantas kelihatan lebih lancar dan mudah diikuti.

Membantu adegan pantas kelihatan lebih lancar dan mudah diikuti. Adaptive Sound: Mengekalkan audio yang lebih jelas dan seimbang.

Q-Series Soundbar

Samsung turut memperkukuh pengalaman hiburan di rumah dengan barisan Q-Series Soundbar terbaharunya yang kini tersedia di pasaran tempatan, diterajui oleh model flagship HW-Q990H. Direka untuk melengkapkan TV AI terkini Samsung, barisan Q-Series baharu ini menawarkan pengalaman audio yang lebih imersif dan sinematik melalui pengoptimuman bunyi berasaskan AI serta integrasi Dolby Atmos.

Model HW-Q990H memperkenalkan teknologi baharu Samsung, Sound Elevation, yang secara pintar menaikkan dialog ke bahagian tengah skrin bagi penyampaian suara yang lebih semula jadi dan jelas. Ciri seperti Auto Volume turut membantu mengekalkan tahap bunyi yang konsisten merentas saluran dan kandungan, menghasilkan pengalaman pendengaran yang lebih lancar dan seimbang.

Sistem audio saluran 11.1.4- ini menggabungkan bar utama 7.0.2, pembesar suara belakang 4.0.2 serta subwoofer aktif kompak dengan dwi pemacu 8 inci, yang dioptimumkan untuk menghasilkan bass yang kuat dalam reka bentuk yang menjimatkan ruang[3]. Saluran bunyi ke atas (up-firing) serta penalaan AI generasi baharu turut memperluaskan ruang bunyi, memberikan skala audio seperti sistem teater rumah profesional.

Kerjasama Samsung dengan Dolby turut meningkatkan lagi pengalaman ini, dengan integrasi Dolby Atmos tanpa wayar dalam soundbar Samsung untuk bunyi yang lebih imersif dan multidimensi.

Menurut Ashim Mathur, Naib Presiden, Pemasaran APAC, Dolby Laboratories, "Kami teruja untuk bekerjasama dengan Samsung dalam membawa pengalaman imersif Dolby Atmos ke rumah di Malaysia. Pengguna akan lebih terhubung dengan kandungan kegemaran mereka apabila menikmatinya dalam Dolby Atmos, kerana bunyi akan menjadi lebih hidup dengan lapisan yang lebih kaya dan perincian yang lebih jelas."

Teknologi Dolby Atmos membolehkan pencipta mengawal penempatan dan pergerakan setiap bunyi dengan lebih tepat, sekali gus menghasilkan pengalaman audio yang lebih kaya dan berlapis dalam penceritaan atau muzik. Ia memberikan sensasi bunyi yang bukan sekadar datang dari pembesar suara, tetapi seolah-olah berada di sekeliling pengguna, menjadikan pengalaman hiburan lebih realistik.

Music Studio 7 dan 5: Audio Gaya Hidup untuk Ruang Moden

Samsung turut memperluaskan barisan audio gaya hidupnya dengan Music Studio 7 dan Music Studio 5, menggabungkan bunyi imersif dengan reka bentuk yang sesuai dengan ruang moden dan gaya hidup harian. Model baharu ini meneruskan kepimpinan Samsung dalam segmen audio premium, termasuk pencapaiannya selama 12 tahun sebagai jenama soundbar No.1 dunia,[4] sambil membina ekosistem yang lebih bersepadu untuk menyokong pelbagai kombinasi sistem audio dan pengalaman audiovisual yang lebih menyeluruh.

Music Studio 7 menawarkan pengalaman saluran audio 3.1.1 yang imersif untuk pendengaran yang lebih ekspresif. Ciri utama termasuk:

Direka untuk dipadankan dengan TV skrin besar : Dua unit Music Studio 7 yang diletakkan di kedua-dua sisi TV boleh menghasilkan susun atur yang lebih seimbang serta medan bunyi stereo yang lebih luas.

: Dua unit Music Studio 7 yang diletakkan di kedua-dua sisi TV boleh menghasilkan susun atur yang lebih seimbang serta medan bunyi stereo yang lebih luas. Q-Symphony yang dipertingkat : Membolehkan sambungan sehingga lima peranti audio serasi bersama TV Samsung untuk pengalaman audiovisual yang lebih imersif di rumah.

: Membolehkan sambungan sehingga lima peranti audio serasi bersama TV Samsung untuk pengalaman audiovisual yang lebih imersif di rumah. Hi-Resolution Audio dan Dolby Atmos: Menawarkan bunyi yang lebih terperinci dan imersif, dengan super tweeter yang menyokong frekuensi sehingga 35kHz untuk perincian muzik yang lebih jelas.

Music Studio 5 pula membawa pengalaman bunyi imersif dalam bentuk pembesar suara yang lebih kompak. Direka untuk penstriman muzik tanpa wayar, ia menyokong audio resolusi tinggi serta penggunaan harian yang mudah. Ciri termasuk:

Reka bentuk Dot oleh Erwan Bouroullec : Reka bentuk yang moden dan elegan, sesuai digabungkan dengan pelbagai jenis ruang dalaman.

: Reka bentuk yang moden dan elegan, sesuai digabungkan dengan pelbagai jenis ruang dalaman. AI Dynamic Bass Control : Teknologi proprietari Samsung yang menghasilkan bunyi kuat dalam reka bentuk kompak, sambil memperdalam frekuensi rendah tanpa herotan.

: Teknologi proprietari Samsung yang menghasilkan bunyi kuat dalam reka bentuk kompak, sambil memperdalam frekuensi rendah tanpa herotan. Samsung Audio Lab: Penalaan audio menggunakan woofer 4 inci dan dua tweeter dengan waveguide terbina dalam untuk bunyi yang jelas dan seimbang, serta sokongan Dolby Atmos untuk pengalaman yang lebih imersif.

Samsung turut memperluaskan ciri ketersambungan merentas barisan TV 2026 dengan sokongan Google Cast pada model terpilih, termasuk Mini LED, Neo QLED dan Crystal UHD. Ciri ini membolehkan pengguna menstrim video, muzik dan kandungan lain secara terus daripada telefon pintar atau tablet ke TV, sekali gus memberikan lebih fleksibiliti dalam pengalaman tontonan.

Google Photos kini tersedia pada TV Samsung 2026 terpilih, membolehkan pengguna mengimbas kembali momen peribadi di skrin besar[5]. Pengalaman ini disokong melalui Samsung Daily+, widget Daily Board serta aplikasi Google Photos, memudahkan akses kepada koleksi gambar sepanjang hari. Fungsi tambahan Google Photos dijangka diperkenalkan secara berperingkat sepanjang tahun 2026.

Dapatkan TV Samsung Vision AI 2026 dan Soundbar terbaharu hari ini sempena pelancaran!

Sehingga 31 Mei 2026, pelanggan yang membeli model TV AI Samsung 2026 terpilih dalam tempoh ini layak menebus hadiah eksklusif seperti yang disenaraikan di bawah.

Model Terlibat RRP (RM) Harga Promosi (RM) Hadiah Hand Raiser

(27" M5 Monitor) Hadiah Percuma 1 (Premium Item) Hadiah Percuma 2 (Slim Fit Camera) Baucar Siaran Langsung 85" Micro RGB R95H 4K Samsung Vision AI Smart TV MRA85R95HAKXXM 29,999 26,999 √ Z FLIP 7 (256 GB+12GB) (RM 4,999) Slim Fit Cam (RM 499) √ 75" Micro RGB R95H 4K Samsung Vision AI Smart TV MRA75R95HAKXXM 21,999 21,999 √ Z FLIP 7 (256 GB+12GB) (RM 4,999) Slim Fit Cam (RM 499) √ 85" Micro RGB R85H 4K Samsung Vision AI Smart TV MRA85R85HAKXXM 21,999 15,999 √ Galaxy Tab S10 Lite (Wi-Fi) (RM 1,649)

√ 75" Micro RGB R85H 4K Samsung Vision AI Smart TV MRA75R85HAKXXM 14,999 11,9h99 √ Galaxy Tab S10 Lite (Wi-Fi) (RM 1,649)

√ 83" OLED S90H 4K Samsung Vision AI Smart TV QA83S90HAEXXM 27,599 22,999 √ Nintendo Switch 2 (RM 2,288) Slim Fit Cam (RM 499) √ 77" OLED S90H 4K Samsung Vision AI Smart TV QA77S90HAKXXM 23,999 19,999 √ Nintendo Switch 2 (RM 2,288) Slim Fit Cam (RM 499) √ 65" OLED S90H 4K Samsung Vision AI Smart TV QA65S90HAKXXM 12,999 10,999



Slim Fit Cam (RM 499)

83" OLED S85H 4K Samsung Vision AI Smart TV QA83S85HAEXXM 25,199 21,999 √ Nintendo Switch 2 (RM 2,288)

√ 77" OLED S85H 4K Samsung Vision AI Smart TV QA77S85HAEXXM 21,599 18,999 √ Nintendo Switch 2 (RM 2,288)

√ 100" Neo QLED QN80H 4K Samsung Vision AI Smart TV QA100QN80HKXXM 25,199 20,999 √



√ 85" Neo QLED QN80H 4K Samsung Vision AI Smart TV QA85QN80HAKXXM 14,999 12,499 √



√ 75" Neo QLED QN80H 4K Samsung Vision AI Smart TV (2026) QA75QN80HAKXXM 9,899 8,499 √



√ 85" The Frame Pro LS03HW 4K Samsung Vision AI Smart TV QA85LS03HWKXXM 16,999 12,999 √ Music Studio - LS51H

(RM 1,199)

√ 75" The Frame Pro LS03HW 4K Samsung Vision AI Smart TV QA75LS03HWKXXM 12,999 10,999 √ Music Studio - LS51H (RM 1,199)

√ 85" Mini LED M80H 4K Samsung Vision AI Smart TV UA85M80HAKXXM 9,399 8,599 √



√ 75" Mini LED M80H 4K Samsung Vision AI Smart TV UA75M80HAKXXM 6,399 5,799 √



Ganjaran tambahan untuk pembelian bundle Untuk pengalaman hiburan rumah yang lebih lengkap, pelanggan yang membeli TV AI Samsung 2026 terpilih bersama soundbar terpilih akan menikmati ganjaran tambahan sehingga RM500 rebat Touch 'n Go eWallet[6], seperti berikut:

Model yang Terlibat RRP (RM) Jumlah Rebat TNG (RM) TV*+ Q-Series Soundbar HW-Q990H/XM 6,499 500 TV*+ Q-Series Soundbar HW-Q930H/XM 4,999 450 TV*+ Q-Series Soundbar HW-Q800H/XM 3,999 350 TV*+ Q-Series Soundbar HW-Q600H/XM 2,499 230 TV*+ Music Studio 5 HW-LS51H/XM 1,199 100 TV*+ Music Studio 7 HW-LS71H/XM 1,999 150

Ketersediaan

Barisan TV AI Samsung 2026 kini tersedia di seluruh Malaysia melalui laman web rasmi Samsung serta pengedar sah terpilih. Untuk pembelian, sila layari: https://www.samsung.com/my/tvs/all-tvs/.

[1] Features may vary according to region.

[2] Conventional means Samsung TV. Images are simulated and for illustrative purpose only. Products are evaluated based on VDE certification criteria, in accordance with the UHD (4K) color standard BT.2020 established by the International Telecommunication Union (ITU), and are certified for 'Micro RGB Precision Color'.

[3] 11.1.4ch (11 front and surround channels, 1 subwoofer channel, 4 up-firing channels). AI dynamic bass control technology applied to 8" dual active wireless subwoofer included. 4.0.2ch wireless up-firing rear speaker kit included.

[4] According to Future Source, Samsung captured 21.5% of global soundbar revenue and 19.7% of unit volume in 2025, continuing its leadership streak that began in 2014.

[5] Series and model counts are based on the global launch lineup and may vary by region.

[6] Promotion is on first come first served basis and while stocks last.

