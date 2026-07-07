Sungrow เผยโฉมโซลูชันพลังงานแสงอาทิตย์และระบบกักเก็บพลังงานครบวงจรที่ ASEW 2026

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Sungrow

07 Jul, 2026, 14:44 CST

กรุงเทพมหานคร, 7 ก.ค. 2569 /PRNewswire/ -- Sungrow ผู้ให้บริการอินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์และระบบกักเก็บพลังงานชั้นนำระดับโลก ได้จัดแสดงโซลูชันล่าสุดสำหรับที่อยู่อาศัย อุตสาหกรรมและพาณิชย์ และระดับสาธารณูปโภค ที่ Asia Sustainable Energy Week (ASEW) 2026 เพื่อตอกย้ำความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านนวัตกรรมที่ปรับให้เข้ากับท้องถิ่น

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Sungrow Unveils Full-Scenario PV and Storage Solutions at ASEW 2026 (PRNewsfoto/Sungrow)
Sungrow Unveils Full-Scenario PV and Storage Solutions at ASEW 2026 (PRNewsfoto/Sungrow)

ที่ ASEW 2026 นั้น Sungrow ได้นำเสนอกลุ่มผลิตภัณฑ์ครบวงจรด้านพลังงานแสงอาทิตย์และระบบกักเก็บพลังงานที่ปรับให้ตรงกับความต้องการของตลาดท้องถิ่น ช่วยให้เจ้าของบ้าน ธุรกิจ ผู้พัฒนาโครงการ และบริษัทสาธารณูปโภคต่าง ๆ ปรับปรุงความยืดหยุ่นด้านพลังงาน เพิ่มมูลค่าพลังงานแสงอาทิตย์ให้สูงสุด และบรรลุเป้าหมายการลดการปล่อยคาร์บอนในระยะยาวได้

โซลูชันกักเก็บพลังงานแรงดันไฟฟ้าต่ำใหม่ล่าสุดสำหรับครัวเรือนไทย

เพื่อตอบโจทย์ความต้องการพลังงานในครัวเรือนที่เติบโตอย่างรวดเร็วของประเทศไทย Sungrow ได้เปิดตัวโซลูชันพลังงานแสงอาทิตย์และระบบกักเก็บพลังงานแรงดันไฟฟ้าต่ำรุ่นใหม่ล่าสุดสำหรับที่อยู่อาศัย ซึ่งประกอบด้วยอินเวอร์เตอร์ไฮบริด MG5/10RL และโมดูลแบตเตอรี่ MBL ที่วางซ้อนกันได้

ขณะที่ค่าไฟฟ้ายังคงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และระบบไฟฟ้าสำรองที่เชื่อถือได้มีความสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ เจ้าของบ้านชาวไทยจึงมองหาโซลูชันพลังงานในบ้านที่อัจฉริยะและยืดหยุ่นกว่าเดิม อินเวอร์เตอร์ไฮบริดเฟสเดียวรุ่น MGRL ออกแบบมาเพื่อการจัดการพลังงานในบ้านที่อัจฉริยะและใช้งานง่ายยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับบ้านพักอาศัยทั่วไปในประเทศไทย

ซีรีส์ MGRL ช่วยให้สลับระหว่างออนกริดและออฟกริดได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้มีพลังงานสำรองที่เสถียรเมื่อไฟดับ ขณะที่ระบบแบตเตอรี่แบบโมดูลาร์ช่วยให้ขยายความจุได้อย่างยืดหยุ่นเพื่อตอบโจทย์ที่แตกต่างกันของครัวเรือน ออกแบบมาเพื่อสภาพอากาศร้อนชื้นในท้องถิ่น โซลูชันนี้จึงผสานรวมความน่าเชื่อถือและความสามารถในการปรับตัวสำหรับการใช้งานพลังงานในที่พักอาศัย มาพร้อมกับระบบป้องกัน AFCI (Arc Fault Circuit Interruption) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยทางไฟฟ้า ระบบจะตรวจจับและลดความเสียหายจากประกายไฟได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยระดับการป้องกัน IP65 จึงทนต่อฝุ่นและน้ำเข้าเพื่อการใช้งานกลางแจ้งได้เสถียร ออกแบบมาสำหรับสภาพแวดล้อมชายฝั่งและมีความชื้นสูงในท้องถิ่น โซลูชันนี้ใช้การป้องกันการกัดกร่อนระดับ CT5 ซึ่งช่วยเพิ่มความทนทานต่อละอองเกลือและสภาวะการกัดกร่อนได้มาก เมื่อรวมกับการออกแบบระบายความร้อนที่เหมาะสมและสถาปัตยกรรมระบบที่แข็งแกร่ง ซีรีส์ MGRL จึงมอบประสิทธิภาพระยะยาวที่เชื่อถือได้สำหรับการใช้งานในที่พักอาศัย

ส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานสำหรับภาคอุตสาหกรรม พาณิชย์ และสาธารณูปโภค

สำหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม Sungrow ได้จัดแสดงโซลูชันอินเวอร์เตอร์ไฮบริด SH125CX และตู้แบตเตอรี่แบบวางซ้อนได้ ST050CF ที่เชื่อถือได้ ระบบแบบบูรณาการนี้ออกแบบมาสำหรับโรงงาน ห้างสรรพสินค้า และนิคมอุตสาหกรรม ช่วยให้ลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าสูงสุดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควบคุมความต้องการอย่างอัจฉริยะ และจ่ายไฟสำรองได้อย่างต่อเนื่อง ช่วยให้สถานประกอบการในท้องถิ่นลดต้นทุนค่าไฟฟ้าในการดำเนินงานและเพิ่มความยืดหยุ่นด้านพลังงาน โซลูชันนี้ปรับมาให้เหมาะกับสภาพการทำงานกลางแจ้งในเขตร้อน ทำให้ทำงานได้เสถียรตลอดทั้งปีสำหรับสินทรัพย์ด้านพลังงานในเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม

เพื่อตอบสนองตลาดพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วในภูมิภาคนี้ Sungrow ยังได้ชูอินเวอร์เตอร์แบบสตริงกำลังสูง SG510HX ควบคู่กับระบบกักเก็บพลังงานระบายความร้อนด้วยของเหลว PowerTitan 3.0 ผลิตภัณฑ์นี้มีประสิทธิภาพในการผลิตพลังงานสูง ติดตั้งและบำรุงรักษาหน้างานได้ง่าย ช่วยลดต้นทุนการลงทุนโดยรวมของโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นโซลูชันที่คุ้มค่าสำหรับงานก่อสร้างฟาร์มพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ในท้องถิ่น

"เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังเข้าสู่ช่วงใหม่ในการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงาน นำไปสู่ความต้องการที่เพิ่มขึ้นด้านโซลูชันพลังงานสะอาดที่ปรับให้เข้ากับท้องถิ่น เชื่อถือได้ และอัจฉริยะ" Luis Xu ผู้จัดการทั่วไปของ Sungrow ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก กล่าว "ที่ ASEW 2026 เราจัดแสดงเทคโนโลยีที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดท้องถิ่น ร่วมกับพันธมิตรของเรา เรายังคงมุ่งมั่นที่จะเร่งการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดของประเทศไทย และสนับสนุนอนาคตด้านพลังงานที่ยั่งยืนยิ่งขึ้นทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้"

เนื่องจากตลาดพลังงานสะอาดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง Sungrow จะเดินหน้าขับเคลื่อนนวัตกรรมและนำเสนอโซลูชันพลังงานแสงอาทิตย์และระบบกักเก็บพลังงานที่เหมาะกับแต่ละพื้นที่ เพื่อสร้างมูลค่าระยะยาวให้แก่ลูกค้าและเร่งการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของภูมิภาค

ติดต่อ: 
Wang Luly
[email protected] 
+86-15618330862

SOURCE Sungrow

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