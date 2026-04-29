TECO Perluas Pasaran Kuasa Asia Tenggara melalui Subsidiari; TECOBAR Lancar Kilang Pulau Pinang

PULAU PINANG, Malaysia, 29 April 2026 /PRNewswire/ -- TECO Group mempercepat pengembangannya di pasaran Asia Tenggara. Subsidiarinya, TECOBAR, hari ini (29hb) mengadakan majlis pembukaan kilang pembuatan sistem busway berperisai baharunya—TECOBAR SMARTPOWER SOLUTION SDN. BHD.—di Pulau Pinang, Malaysia.

Pengerusi TECO, Morris Li, menyatakan bahawa Pulau Pinang merupakan hab utama bagi elektronik dan pembuatan di Asia Tenggara. Penubuhan kemudahan ini untuk menghasilkan sistem penghantaran kuasa berkualiti tinggi bukan sahaja akan memperkukuh keupayaan penyampaian "penyumberan tempatan dan penyelenggaraan tempatan" kepada pelanggan, bahkan turut meningkatkan lagi daya saing TECO dalam pasaran rantaian bekalan kuasa global. Pelancaran kilang baharu ini menandakan pencapaian penting dalam kejayaan kemasukan TECO ke dalam rantaian bekalan infrastruktur kuasa pusat data, penyedia perkhidmatan awan antarabangsa serta industri pembuatan di Asia Tenggara.

Majlis pembukaan dirasmikan oleh Pengerusi Morris Li. Tetamu kehormat yang hadir termasuk En. Muhammad Ghaddaffi Sardar Mohamed, Pengarah MIDA Pulau Pinang, Timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang II Jagdeep Singh, Ahli Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang YB PUAN Heng Lee Lee dan YB PUAN Phee Syn Tzea, Wakil Pejabat Ekonomi dan Kebudayaan Taipei Lien Yu-Ping, serta Cik Huang Hui-Ling, Presiden Dewan Perniagaan Taiwan Pulau Pinang (PTCC), bersama-sama pemimpin kerajaan dan perniagaan terkemuka yang lain.

En. Mohamed mengalu-alukan peluasan pelaburan TECO di Pulau Pinang, dengan menyatakan bahawa ia dapat memperkukuh rantaian bekalan kuasa serta menyokong pertumbuhan ekonomi dan teknologi tempatan. Beliau menambah bahawa sistem busway TECOBAR meningkatkan projek pusat data dan semikonduktor, sekali gus membantu menarik lebih banyak pelaburan global ke Malaysia. Wakil Lien Yu-Ping turut menekankan kesalinglengkapan kukuh antara industri Taiwan dan Malaysia serta menyatakan harapan agar kilang TECOBAR Pulau Pinang akan mencipta peluang baharu bagi pertumbuhan dan kerjasama bersama.

Pelaburan RM 46 Juta dalam Pembuatan Pintar dan Automasi

Kilang TECOBAR Pulau Pinang baharu terletak di Taman Perindustrian Pulau Pinang TECO yang meliputi kawasan seluas 3.5 hektar. Dengan jumlah pelaburan sekitar RM 46 juta, kemudahan ini direka untuk mencapai kapasiti pengeluaran tahunan sebanyak 400,000 meter busway, berfungsi sebagai hab utama untuk pasaran ASEAN dan global.

Dengan pembuatan pintar dan automasi sejajar dengan trend sifar bersih, kilang ini memberi tumpuan kepada penyelidikan dan pembangunan (R&D) serta pengeluaran sistem busway berperisai berprestasi tinggi untuk pusat data AI dan pengkomputeran berprestasi tinggi. Produknya diperakui mengikut piawaian antarabangsa termasuk IEC dan UL.

TECOBAR Mengintegrasikan Dwipangkalan Taiwan–Malaysia

Pengerusi TECOBAR, Ta-Wen Lin, menyatakan bahawa dengan pengilangan busway berperisai di Malaysia dan busway resin tuangan di Taiwan, kedua-dua pangkalan ini akan membentuk rangkaian serantau terkoordinasi. Pengerusi TECO Group, Morris Li, menambah bahawa pelaburan ini akan memperkukuh keupayaan perkhidmatan TECO Group di ASEAN.

Latar Belakang TECO

TECO Electric & Machinery Co., Ltd., yang ditubuhkan pada 1956, telah berkembang menjadi penyedia penyelesaian tenaga komprehensif dengan perniagaan utama merangkumi penyelesaian MEP pusat data modular, perkhidmatan tenaga ESCO dan sistem rangkaian kuasa EV. Untuk maklumat lanjut, sila layari https://www.teco.com.tw/en-us/

Latar Belakang TECOBAR

TECOBAR mengkhusus dalam pengeluaran sistem busway dan unit pengagihan kuasa. Ia menyertai TECO Group pada 2003 dan menubuhkan jenama TECOBAR global pada 2012. Untuk maklumat lanjut, sila layari: https://www.tecobar.com.tw/zh-tw

SOURCE TECO Electric & Machinery Co.