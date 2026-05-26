TECO Tandatangani Perjanjian Pemerolehan dengan Dynaciate Malaysia, Sasar Pertumbuhan Hasil AIDC Eksponen Tahun Depan

TAIPEI, 26 Mei 2026 /PRNewswire/ -- TECO Electric & Machinery Co., Ltd. ("TECO", TWSE: 1504) hari ini (25 Mei) mengadakan majlis menandatangani perjanjian dengan syarikat kejuruteraan Malaysia, Dynaciate Engineering Sdn. Bhd. ("Dynaciate"), sekali gus melengkapkan secara rasmi perjanjian pemerolehan tersebut. Urus niaga itu menandakan pencapaian penting dalam pengembangan pesat TECO ke dalam infrastruktur pusat data AI Asia Tenggara dan pasaran pusat data modular global.

TECO Signs Acquisition Agreement with Malaysia’s Dynaciate, Targeting Exponential AIDC Revenue Growth Next Year Photo caption. First row third from left: TECO chairman Morris Li, forth from left: Dynaciate CEO Ng Kim Thiea

Menurut pengumuman awal TECO, transaksi itu melibatkan pelaburan bernilai kira-kira RM200 juta (sekitar AS$50.8 juta), dengan TECO memperoleh kira-kira 78% pemilikan ekuiti dalam Dynaciate. Dynaciate akan berperanan sebagai hab pembuatan global TECO bagi produk Modular Data Center (MDC) dan peralatan kuasa, selain menjadi hab kejuruteraan yang menyokong pengembangan TECO di seluruh Asia Tenggara, khususnya dalam projek infrastruktur pusat data.

Di majlis menandatangani perjanjian berkenaan, Pengerusi TECO, Morris Li menyatakan bahawa, menerusi integrasi mendalam kedua-dua syarikat, TECO meningkatkan dengan ketara kecekapan pelaksanaan dan nisbah pembuatan dalaman keseluruhan bagi keupayaan pemasangsiapan modularnya. Khususnya, kerjasama itu berjaya memendekkan jarak masa penghantaran pusat data kepada hanya enam bulan menerusi modul kuasa terasnya (StellarForge Module) dan modul penjana (PowerWarden Module), sekali gus mewujudkan kelebihan tersendiri dalam pelaksanaan pantas dan turut mempercepat pengkomersialan pusat data.

Ketua Pegawai Eksekutif Dynaciate, Ng Kim Thiea berkata syarikat itu berbesar hati dapat bekerjasama dengan TECO dan memasuki fasa pertumbuhan baharu bersama-sama. Beliau berkata Dynaciate mempunyai pengalaman luas dalam bidang kejuruteraan, fabrikasi keluli dan projek industri berskala besar untuk syarikat multinasional, dan sejak 2025 syarikat itu aktif berkembang dalam pasaran kejuruteraan pusat data dengan melaksanakan projek untuk pelanggan CSP antarabangsa.

Ibu pejabat dan kemudahan pembuatan Dynaciate terletak di Kawasan Perindustrian Pasir Gudang, Johor Bahru, Malaysia. Tapak itu meliputi kawasan seluas kira-kira 36,000 meter persegi, termasuk lapan bangunan pengeluaran yang dikhususkan untuk fabrikasi keluli tahan karat dan keluli karbon, selain layak mendapat insentif cukai eksport yang menyokong pelaksanaan rantaian bekalan global pada masa depan.

TECO menganggarkan bahawa selepas pemerolehan, kira-kira 65% daripada hasil berkaitan pusat data masa depan akan diperoleh daripada MDC dan produk pasang siap, manakala 35% akan dijana daripada projek kejuruteraan pusat data AI (AIDC). Perubahan ini dijangka meningkatkan dengan ketara bahagian perniagaan pusat data TECO secara keseluruhan. Hasil berkaitan pusat data dalam Power & Energy Business Group diramal meningkat daripada kurang 10% kepada 30% tahun ini, seterusnya menjadi pemacu pertumbuhan yang utama.

Laman web TECO: https://www.teco.com.tw/en-us/solution/data-center/

Laman web Dynaciate: https://dynaciate.com.my/

SOURCE TECO Electric & Machinery Co.