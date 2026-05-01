Terobosan Komersial Berskala: OMODA & JAECOO AiMOGA Robotics Peroleh 1,000 Tempahan Robot, Tingkatkan Pelaksanaan Bandar Pintar Langkah demi Langkah

KUALA LUMPUR, Malaysia dan WUHU, China, 1 Mei 2026 /PRNewswire/ -- Sebagai respons kepada kemajuan berterusan pembinaan bandar pintar serta permintaan sebenar terhadap peralatan perkhidmatan awam bandar yang cekap dan berkos rendah, OMODA & JAECOO melancarkan secara rasmi susun atur komersial berskala penuh AiMOGA Robotics pada Sidang Kemuncak Perniagaan Antarabangsa Chery 2026 di Wuhu. Berteraskan tema "Dipacu oleh Senario, Bersatu demi Pertumbuhan", acara ini menyaksikan satu terobosan industri yang penting: Robot Polis Pintar AiMOGA memperoleh 1,000 tempahan tandatangan niatan dan menyempurnakan penghantaran tertumpu rasmi sebanyak 100 unit, sekali gus meletakkan asas kukuh bagi promosi berskala besar yang teratur dan operasi senario praktikal di jalan raya bandar, hab trafik serta hubungan tadbir urus awam harian.

Dibangunkan secara bersama oleh OMODA & JAECOO serta pasukan teknikal profesional AiMOGA, rangkaian produk robotik ini merangkumi robot humanoid, robot kuadruped serta robot rondaan pintar teras. Berasaskan teknologi asas kenderaan pintar yang matang daripada jenama ini dari segi persepsi, perancangan dan kawalan, peralatan ini mengekalkan kestabilan operasi yang tinggi. Ia mampu menyesuaikan diri dengan baik kepada keadaan jalan harian dan persekitaran iklim, serta menyiapkan tugas praktikal teras secara sendirian seperti panduan lalu lintas masa nyata, pengesanan letak kereta yang menyalahi undang-undang dan rondaan bantuan laluan tetap, sekali gus membantu petugas barisan hadapan tempatan dan mengoptimumkan kecekapan pengurusan bandar yang diperhalusi.

Chery Group menyatakan bahawa kenderaan pintar dan robot berkongsi homologi teknologi teras dan penandatanganan serta penghantaran kelompok produk secara rasmi bermaksud AiMOGA memasuki peringkat pengkomersialan terpiawai berskala besar. Produk ini dioptimumkan secara berulang dalam lebih 100 senario sebenar merentas 50 negara termasuk Malaysia, dengan prestasi andal yang memenuhi standard aplikasi tempatan. Dengan bergantung pada kemudahan sokongan seperti projek kerjasama bakat universiti, 31 makmal inovasi serta platform pajakan robot khas yang dilancarkan pada persidangan tersebut, OMODA & JAECOO akan meningkatkan keupayaan perkhidmatan sokongan tempatan secara berterusan. Jenama ini akan bergantung pada kelebihan saluran globalnya untuk mempercepat pendaratan setempat peralatan pintar terkandung, memperkasakan secara pragmatik pembangunan yang stabil dalam industri tadbir urus bandar pintar, dan bersama-sama membina ekologi perkhidmatan pintar serantau yang lengkap bersama rakan kongsi tempatan.

SOURCE OMODA & JAECOO