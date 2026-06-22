Water World Ocean Park Hong Kong Lancar CANTON BEATS, Parti Air DJ Cantopop Retro Terbesar Musim Panas Ini

CANTON BEATS membawakan lagu adun semula Cantopop nostalgia, DJ jemputan antarabangsa dan kesan pencahayaan imersif ke Taman Air dari 4 Julai hingga 30 Ogos 2026



KUALA LUMPUR, Malaysia, 22 Jun 2026 /PRNewswire/ -- Water World Ocean Park Hong Kong akan memeriahkan musim panas kali ini dengan CANTON BEATS, parti air DJ Cantopop retro terbesar yang pernah dianjurkannya setakat ini. Dilancarkan pada 4 Julai 2026, acara malam tersebut akan menjadi tarikan utama Beat The Summer, sambutan di Taman Air itu yang berlangsung dari 4 Julai hingga 31 Ogos 2026.

Diadakan pada malam hujung minggu terpilih, CANTON BEATS akan mengubah Manulife presents: Horizon Cove menjadi destinasi parti tepi air yang penuh bertenaga, dengan DJ popular memainkan lagu adun semula Cantopop nostalgia, lagu-lagu malar segar serta trek parti yang rancak.

Empat malam pertama acara tersebut akan menampilkan DJ jemputan antarabangsa: DJ Sura dari Korea Selatan yang terkenal dengan set EDM bertenaga tinggi, pada 4 Julai; DJ Amber Na dari Malaysia, personaliti dalam talian dengan lebih 17 juta pengikut, pada 5 Julai; DJ KIXON, yang popular di Tanah Besar China kerana persembahannya yang mampu menguasai penonton, pada 11 Julai; serta DJ SunB dari Korea Selatan, seorang doktor-DJ yang terkenal dengan set persembahan langsung yang dinamik, pada 12 Julai.

Daripada lagu-lagu semangat Cantopop klasik hingga lagu adun semula yang amat bertenaga, CANTON BEATS menghidupkan bunyi, warna dan nostalgia kolektif budaya muzik Hong Kong. Bertempat di sepanjang garis pantai Daerah Selatan, acara tersebut direka untuk mereka yang mencari pengalaman musim panas yang tersendiri.

Sebagai sebahagian daripada Beat The Summer, CANTON BEATS membawa tema Hong Kong yang diinspirasikan oleh era 1980-an ke Water World Ocean Park Hong Kong. Pada waktu siang, para pengunjung boleh menyejukkan badan menerusi pelbagai tarikan di kawasan tertutup dan terbuka. Pada waktu malam pula, keseronokan diteruskan dengan muzik, pencahayaan dan suasana parti yang rancak di tepi air.

Butiran Acara CANTON BEATS

Tarikh: 4 Julai hingga 30 Ogos 2026, setiap Sabtu dan Ahad, kecuali 22 Ogos 2026

4 Julai hingga 30 Ogos 2026, setiap Sabtu dan Ahad, kecuali 22 Ogos 2026 Masa: 6:30 petang hingga 9:30 malam

6:30 petang hingga 9:30 malam Lokasi: Manulife presents: Horizon Cove

Manulife presents: Horizon Cove Persembahan DJ Jemputan Antarabangsa: DJ Sura pada 4 Julai, DJ Amber Na pada 5 Julai, DJ KIXON pada 11 Julai, DJ SunB pada 12 Julai

Layari laman web Water World Ocean Park Hong Kong untuk butiran lanjut dan maklumat pembelian tiket. Tiket berharga bermula daripada HK$272. Para tetamu juga boleh mengikuti Water World Ocean Park Hong Kong di Facebook dan Instagram untuk mendapatkan perkembangan terkini.

SOURCE Water World Ocean Park Hong Kong