WePlay จับมือ Elephant Nature Park จัดกิจกรรมเพื่อสังคม ณ เชียงใหม่

12 May, 2026, 11:00 CST
เชียงใหม่, ประเทศไทย, 12 พฤษภาคม 2569 /PRNewswire/ -- เมื่อวันที่ 24 เมษายนที่ผ่านมา WePlay ได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคมภายใต้แนวคิด "การดูแลสัตว์และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม" ณ Elephant Nature Park จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย โดยกิจกรรมครั้งนี้มุ่งเน้นการช่วยเหลือและดูแลช้าง ผ่านการสนับสนุนสิ่งของ การบริจาคเพื่อการกุศล และกิจกรรมร่วมกับทางศูนย์ เพื่อร่วมสนับสนุน Elephant Nature Park ซึ่งดำเนินงานด้านการช่วยเหลือช้างมาอย่างต่อเนื่อง พร้อมสะท้อนแนวคิดของแอปฯ ที่ให้ความสำคัญต่อคุณค่าของชีวิตและการทำกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างยั่งยืนผ่านการลงมือปฏิบัติจริง
Elephant Nature Park ถือเป็นศูนย์อนุรักษ์ช้างที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ มีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือช้างที่ได้รับบาดเจ็บ ถูกทอดทิ้ง หรือเคยเผชิญการใช้งานอย่างไม่เหมาะสมจากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและธุรกิจป่าไม้ พร้อมยึดแนวทางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยไม่สนับสนุนกิจกรรมขี่ช้างหรือการแสดงเพื่อความบันเทิง นอกจากนี้ ภายในศูนย์ยังดูแลสัตว์ที่ได้รับการช่วยเหลืออีกจำนวนมาก รวมถึงแมวกว่า 2,000 ตัว จนกลายเป็นหนึ่งในองค์กรด้านสวัสดิภาพสัตว์ที่ได้รับความสนใจจากทั้งชาวไทยและต่างประเทศ
มอบเงินและสิ่งของ สนับสนุนการดูแลช้างอย่างยั่งยืน
ภายในกิจกรรมครั้งนี้ WePlay ได้มอบเงินสนับสนุนเพื่อการกุศลจำนวน 20,000 บาทให้แก่ Elephant Nature Park เพื่อนำไปใช้ในการดูแลช้างและสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือสัตว์ภายในศูนย์ พร้อมทั้งมอบอาหารสัตว์ ผลไม้ และสิ่งของจำเป็นสำหรับการดูแลช้างเพิ่มเติม โดยมูลค่ารวมของการสนับสนุนทั้งหมดในครั้งนี้อยู่ที่ประมาณ 50,000 บาท
การสนับสนุนดังกล่าวจะช่วยยกระดับคุณภาพการดูแลช้างทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ครอบคลุมตั้งแต่ด้านอาหาร การดูแลสุขภาพ ไปจนถึงการดูแลในชีวิตประจำวัน โดย WePlay ระบุว่า ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดภาระด้านการดำเนินงานขององค์กรอนุรักษ์สัตว์ และส่งต่อความช่วยเหลือไปยังสัตว์ที่ต้องการการดูแลได้อย่างเป็นรูปธรรมมากที่สุด
เดินหน้าส่งต่อพลังบวก จากโลกออนไลน์สู่กิจกรรมเพื่อสังคม
ในฐานะแพลตฟอร์มโซเชียลและความบันเทิงสำหรับคนรุ่นใหม่ทั่วโลก WePlay มองว่าบทบาทของแพลตฟอร์มไม่ได้มีเพียงการเชื่อมโยงผู้คนเข้าหากันเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการส่งต่อความห่วงใยและแรงสนับสนุนกลับคืนสู่สังคมอีกด้วย การเข้าร่วมกิจกรรมกับ Elephant Nature Park ในครั้งนี้ จึงไม่ใช่เพียงกิจกรรมดูแลสัตว์ แต่ยังสะท้อนถึงความตั้งใจของแบรนด์ในการให้ความสำคัญกับประเด็นสังคมและการสร้างคุณค่าผ่านกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง
ท่ามกลางยุคที่แพลตฟอร์มดิจิทัลกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน WePlay เชื่อว่า ความบันเทิงสามารถส่งต่อพลังบวกไปสู่โลกความเป็นจริงได้ นอกเหนือจากการมอบความสนุก การพูดคุย และการสร้างมิตรภาพบนโลกออนไลน์ แอปฯ ยังต้องการผลักดันกิจกรรมที่สามารถสร้างประโยชน์ให้กับสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม
WePlay ยังระบุว่า ในอนาคตบริษัทจะเดินหน้าสนับสนุนประเด็นเพื่อสังคมในหลากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการคุ้มครองสัตว์ การดูแลเด็ก และการสนับสนุนชุมชน ผ่านความร่วมมือกับองค์กรท้องถิ่นและหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อสร้างโอกาสและส่งต่อความอบอุ่นให้เกิดขึ้นนอกเหนือจากบนหน้าจอออนไลน์ต่อไป
เกี่ยวกับ WePlay
WePlay คือแพลตฟอร์มโซเชียลและความบันเทิงออนไลน์ระดับโลกภายใต้บริษัท WEJOY PTE. LTD. ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ โดยแพลตฟอร์มรวบรวมฟังก์ชันด้านเกม การพูดคุยผ่านเสียง และกิจกรรมปาร์ตี้ออนไลน์ไว้ในที่เดียว ภายใต้แนวคิด "เชื่อมโยงผู้คนผ่านเกม และสร้างเทรนด์ใหม่ของความบันเทิงออนไลน์ระดับโลก" ซึ่งWePlay เป็นแพลตฟอร์มโซเชียลและความบันเทิงออนไลน์ที่ได้รับความนิยมในกลุ่มคนรุ่นใหม่ทั่วโลก ด้วยจุดเด่นด้านเกมรูปแบบสร้างสรรค์ การสื่อสารแบบอินเทอร์แอ็กทีฟ และบรรยากาศคอมมูนิตี้ที่เป็นกันเอง จนกลายเป็นหนึ่งในแอปพลิเคชันที่ผู้ใช้งานเลือกใช้เพื่อความบันเทิงและพบปะผู้คนออนไลน์ นอกจากนี้ WePlay ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาแพลตฟอร์มภายใต้แนวคิดด้านคุณภาพ ความคิดสร้างสรรค์ และการสื่อสารคุณค่าทางวัฒนธรรม ผ่านความร่วมมือกับคาแรกเตอร์และคอนเทนต์ (IP) ชื่อดังระดับโลก เพื่อสร้างประสบการณ์ความบันเทิงที่เข้าถึงผู้ใช้งานได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น
ผลงานความสำเร็จของแพลตฟอร์ม:
นับตั้งแต่เปิดให้บริการ WePlay ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วจากกลุ่มผู้ใช้งานวัยรุ่นและคนรุ่นใหม่ในหลายภูมิภาคทั่วโลก ทั้งเอเชียตะวันออก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตะวันออกกลาง ยุโรป และสหรัฐอเมริกา ด้วยรูปแบบ "โซเชียลผ่านเกม" ที่ผสมผสานความบันเทิงและการสร้างปฏิสัมพันธ์เข้าด้วยกันอย่างลงตัว
• ปัจจุบันแพลตฟอร์มมียอดดาวน์โหลดสะสมทั่วโลกมากกว่า 800 ล้านครั้ง
• เคยติดอันดับแอปพลิเคชันฟรียอดนิยมบน App Store และ Google Play ในหลายประเทศ
• WePlay ยังร่วมมือกับ IP และคาแรกเตอร์ชื่อดังระดับโลก ( อาทิ Care Bears, The Little Prince และ Chibi Maruko-chan )
• พัฒนาคอนเทนต์โดนผลักดันแนวคิด "ความบันเทิงที่มีความหมาย" ผ่านการผสานกิจกรรมเพื่อสังคมเข้ากับประสบการณ์ความบันเทิงออนไลน์อย่างต่อเนื่อง
เกี่ยวกัWEJOY PTE. LTD.
เป็นบริษัทเทคโนโลยีและแพลตฟอร์มออนไลน์จากประเทศสิงคโปร์ ก่อตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2563 โดยดำเนินธุรกิจด้านโซเชียลและเกมออนไลน์สำหรับผู้ใช้งานทั่วโลก บริษัท WeJoy เน้นพัฒนาเกมแนวปาร์ตี้ เกมเล่นกับเพื่อน และกิจกรรมโซเชียลออนไลน์ที่ช่วยให้ผู้คนสามารถพูดคุย พบปะ และทำกิจกรรมร่วมกันได้ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล โดยให้ความสำคัญกับการสร้างประสบการณ์ที่สนุก เข้าถึงง่าย และตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ ปัจจุบัน WeJoy กำลังขยายธุรกิจไปยังหลายประเทศทั่วโลก พร้อมเดินหน้าพัฒนาแพลตฟอร์มและบริการด้านความบันเทิงออนไลน์อย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับผู้ใช้งานในตลาดต่างประเทศมากยิ่งขึ้น
