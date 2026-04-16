Wondershare Pamer Kehebatan Filmora di Microsoft Asia Channel LINC, Terajui Alur Kerja Kreatif AI Terus Pada Peranti

VANCOUVER, BC, 16 April 2026 /PRNewswire/ -- Wondershare, peneraju global dalam penyelesaian kreativiti dan produktiviti perisian, telah dijemput oleh Microsoft Corporation untuk menyertai acara Asia Channel LINC. Dalam acara berprestij ini, Wondershare mengetengahkan perisian penyuntingan video utamanya, Wondershare Filmora, sebagai demonstrasi utama tentang bagaimana PC AI Windows generasi baharu memacu era baharu alur kerja kreatif AI secara luar talian (on-device).

Wondershare was invited by Microsoft Corporation to participate in the Asia Channel LINC Event. (PRNewsfoto/Wondershare Technology)

Turut dipamerkan di reruai Wondershare adalah portfolio produktiviti mereka yang lain, termasuk Wondershare PDFelement dan Wondershare EdrawMax.

Acara yang berlangsung pada 8 hingga 9 April itu dianjurkan oleh Microsoft bagi menghimpunkan rakan ekosistem untuk meneroka peluang pertumbuhan baharu yang dipacu oleh inovasi Windows 11 AI, pengalaman peranti pintar, dan penyelesaian AI perusahaan. Penyertaan Wondershare menegaskan peranan aktifnya dalam membentuk masa depan aplikasi kreatif, dengan fokus kepada bagaimana teknologi AI memperluas sempadan ekspresi kreatif dan komunikasi digital yang lebih pintar serta efisien.

Penyuntingan Video Lebih Pintar dengan PC AI Windows

Di bawah tema "Smart Video Creation with AI on Windows AI PCs", Wondershare mendemonstrasikan keupayaan Filmora yang kini dioptimumkan sepenuhnya untuk seni bina pemprosesan NPU (Neural Processing Unit) tempatan.

Menerusi demonstrasi langsung, ciri-ciri seperti AI Object Removal dan AI Video Enhancement kini boleh dilaksanakan secara luar talian sepenuhnya. Pengguna boleh membuang objek yang tidak diingini atau meningkatkan kualiti visual tanpa memerlukan sambungan internet. Pendekatan ini bukan sahaja memberikan prestasi yang lebih pantas, malah menjamin privasi data yang lebih kukuh dan kestabilan penyuntingan yang tinggi.

Selain itu, Filmora turut menonjolkan integrasi mendalam dengan ekosistem Microsoft menerusi:

Sokongan Natif Windows on Arm: Memberikan prestasi yang lebih lancar pada peranti berasaskan ARM.

Interaksi Bahasa Tabii & RAG: Membolehkan pengguna mencari aset dan memahami kandungan merentas bahasa melalui arahan suara atau teks harian yang lebih intuitif.

Memperkasa Produktiviti Melalui Ekosistem Wondershare

Selain Filmora, Wondershare turut mempamerkan PDFelement dan EdrawMax yang direka untuk integrasi lancar dengan persekitaran Microsoft:

PDFelement: Menawarkan fungsi penukaran PDF ke Office dengan satu klik, serta ciri AI seperti redaksi pintar, terjemahan profesional, dan tandatangan kelompok (batch sign).

EdrawMax: Memastikan keserasian penuh dengan format Visio dan Microsoft Office, membolehkan pengguna menukar rajah kompleks kepada dokumen Office yang boleh disunting dengan mudah.

"AI sedang mengubah cara kita mencipta dan merealisasikan idea," kata Rocky Tang, Ketua Pemasaran APAC di Wondershare. "Kerjasama kami dengan rakan ekosistem global seperti Microsoft di Asia Channel LINC mencerminkan komitmen kami untuk menjadikan kreativiti AI lebih pantas, selamat, dan kurang bergantung kepada pemprosesan awan."

Mengenai Wondershare

Ditubuhkan pada tahun 2003, Wondershare merupakan peneraju dunia dalam pembangunan perisian kreativiti dan produktiviti. Dengan misi "Creativity Simplified", Wondershare telah memberi perkhidmatan kepada lebih 2 bilion pengguna di 200 buah negara. Portfolio produknya merangkumi Filmora, PDFelement, EdrawMax, dan SelfyzAI, yang kesemuanya direka untuk memperkasakan generasi pencipta kandungan melalui teknologi yang intuitif dan inovatif.

