Xiaohongshu Business Jalin Kerjasama dengan DEWAN PERNIAGAAN MALAYSIA-CHINA (MCCC) Anjur Sidang Kemuncak Pertumbuhan Perniagaan Cina Xiaohongshu Malaysia di Tiga Bandar, Beri Tumpuan kepada Pasaran Pelancongan Keluar Cina dan Peluang Pemasaran Baharu di Malaysia

KUALA LUMPUR, Malaysia, 14 Julai 2026 /PRNewswire/ -- Baru-baru ini, Xiaohongshu Business, bersama MCCC, UFRIEND MEDIA dan TOURPLUS TECHNOLOGY, telah menganjurkan siri sesi perkongsian "Sidang Kemuncak Pertumbuhan Perniagaan Cina Xiaohongshu Malaysia" secara berturut-turut di Kuala Lumpur, Negeri Sembilan dan Melaka. Sesi tersebut menarik penyertaan lebih 300 usahawan tempatan, penggiat industri pelancongan dan wakil perusahaan kecil dan sederhana (PKS). Pertukaran pandangan secara mendalam telah diadakan merangkumi trend pemulihan pasaran pelancongan China dan strategi pemasaran digital.

Xiaohongshu Business with DATO' SEE MENG GEOK, Vice President, DATO' DR ANGIE NG WAI SAM, Vice President, DATUK MICHAEL CHIN WEE YEE, Vice President, KEVIN SIAH TEONG CHEIN, Secretary-General, MICHAEL LIM LIP OON, National Council Member/Chairman of Digital Economy Committee Xiaohongshu Business exchanges insights on trends in Chinese outbound tourism with the Negeri Sembilan State Tourism Executive Councilor Xiaohongshu Business and Melaka Tourism Bureau share consumption trends of Chinese tourists

Destinasi pertama siri tersebut berlangsung di Kuala Lumpur pada 27 Jun, dianjurkan oleh MCCC dengan sokongan Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia (MDEC). Wakil Dewan Perniagaan Malaysia-China (MCCC) yang hadir termasuk DATO' SEE MENG GEOK, Naib Presiden; DATO' DR ANGIE NG WAI SAM, Naib Presiden; DATUK MICHAEL CHIN WEE YEE, Naib Presiden; KEVIN SIAH TEONG CHEIN, Setiausaha Agung; serta MICHAEL LIM LIP OON, Ahli Majlis Kebangsaan/Pengerusi Jawatankuasa Ekonomi Digital. Kira-kira 150 hingga 200 wakil syarikat daripada sektor pembuatan, peruncitan dan perkhidmatan serta industri lain menghadiri sidang kemuncak ini.

Semasa sesi pembukaan, pemimpin MCCC, MDEC dan Xiaohongshu Business masing-masing menyampaikan ucapan. Wakil MDEC menghuraikan secara terperinci hala tuju pembangunan keseluruhan ekonomi digital Malaysia bagi tahun ini, sekali gus membantu peserta memahami perkembangan terkini dalam sektor tersebut. Dalam ucaptama, Dodo KWONG, Ketua Serantau Xiaohongshu Commercial Cross-border Asia & Middle East, berkongsi pandangan profesional mengenai cara Xiaohongshu, sebagai platform kandungan, memanfaatkan ekosistem komersialnya untuk memperkasa pasaran Malaysia dan ASEAN serta membantu jenama menjangkau pengguna sasaran. Wakil UFRIEND MEDIA membentangkan kajian kes operasi jenama Malaysia di Xiaohongshu. Wakil syarikat turut mengadakan perbincangan secara meluas sepanjang sesi rangkaian, yang menghasilkan beberapa hasrat awal untuk menjalin kerjasama.

Sesi perkongsian kedua di Negeri Sembilan memberikan tumpuan khusus kepada industri pelancongan. YB Nicole Tan Lee Koon, Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri dan Pengerusi Jawatankuasa Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Negeri Sembilan, menyampaikan ucapan. Para peserta seterusnya membincangkan peluang kerjasama antara jenama Malaysia dengan Xiaohongshu. Selain itu, wakil perniagaan rentas sempadan Xiaohongshu Business berkongsi perubahan terkini dalam trend pelancongan keluar Cina, apabila semakin ramai pelancong Cina membuat kajian mengenai destinasi menerusi platform kandungan sebelum merancang perjalanan, dengan menunjukkan minat tinggi terhadap penginapan, makanan dan lokasi menarik yang mempunyai keunikan tempatan. Berdasarkan maklum balas pasaran yang objektif dan masa nyata, para peserta memperoleh rujukan untuk membantu jenama dan peniaga mengemas kini strategi perniagaan mereka.

Sesi perkongsian di Melaka terus memberikan tumpuan kepada sektor pelancongan dengan mengundang pengusaha hotel, wakil lokasi pelancongan dan pengusaha restoran. Antara tetamu kehormat yang hadir ialah YB Allex Seah Shoo Chin, Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Melaka bagi Pembangunan Usahawan, Koperasi dan Hal Ehwal Pengguna, dan Puan Noorhayati Sahlan, Pengurus Perhubungan Awam Biro Promosi Pelancongan Melaka. Wakil Xiaohongshu Business dan UFRIEND MEDIA berkongsi topik industri semasa termasuk trend penggunaan pelancong Cina dan model penyebaran kandungan organik yang dijana pengguna. Selain itu, para peserta meneroka kebolehlaksanaan rancangan promosi bandar "Discover Melaka on Xiaohongshu", yang bertujuan mewujudkan kerjasama lebih erat antara industri pelancongan Melaka dengan platform digital Cina.

Ketiga-tiga sesi itu membentuk rantaian logik yang jelas daripada analisis trend pasaran kepada pelaksanaan strategi yang boleh diambil tindakan: sesi Kuala Lumpur menyediakan perbincangan komersial yang menyeluruh, sesi Negeri Sembilan meneroka pembangunan bersepadu pelancongan budaya, manakala sesi Melaka memudahkan pemadanan perniagaan bersasar untuk keseluruhan ekosistem pelancongan. Para peserta secara umumnya bersetuju bahawa pemulihan berterusan pasaran pelancongan keluar China membawa peluang pertumbuhan penting kepada industri pelancongan dan PKS di Malaysia.

Pihak penganjur berkata aktiviti pertukaran rentas industri seumpama itu akan terus diadakan bagi membantu lebih banyak perusahaan tempatan memahami perubahan permintaan pengguna Cina dan meningkatkan pengiktirafan jenama dalam kalangan khalayak Cina. MCCC menambah bahawa pihaknya akan terus berperanan sebagai jambatan untuk memacu kerjasama pragmatik antara perusahaan Malaysia dengan Cina merentas bidang ekonomi digital, pelancongan, perdagangan dan perniagaan, sekali gus menyuntik nafas baharu ke dalam pertukaran ekonomi dan perdagangan dua hala.

SOURCE Xiaohongshu Business