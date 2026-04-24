XTEP Perkukuh Pacuan Asia Tenggara Dengan 6 Kedai Baharu di Malaysia

XTEP International, jenama larian prestasi global yang terkemuka, membuka enam kedai baharu di bandar utama Malaysia, memajukan strategi pengembangan Asia Tenggara yang agresif. Pelancaran ini sejajar dengan lonjakan permintaan terhadap aktiviti larian serta sokongan kerajaan melalui inisiatif Malaysia Aktif dan belanjawan sukan berjumlah RM580 juta. XTEP memperkenalkan kasut larian 360X 3.0 yang disesuaikan dengan keadaan tempatan dan akan menganjurkan XTEP 10KM TIME TRIAL. Enam kedai ini hanyalah permulaan; XTEP merancang pertumbuhan runcit yang lebih besar bagi membina ekosistem larian menyeluruh di seluruh Malaysia dan Asia Tenggara.

KUALA LUMPUR, Malaysia, 24 April 2026 /PRNewswire/ -- XTEP International Limited, jenama larian prestasi global yang terkemuka, hari ini mengumumkan pembukaan enam kedai baharu di hab komersial utama di seluruh Malaysia, menyaksikan pencapaian penting dalam pengembangan strategik jenama ini di seluruh Asia Tenggara. Langkah ini menegaskan keyakinan jangka panjang XTEP terhadap pasaran larian Malaysia yang dinamik serta mengesahkan rancangan untuk mengembangkan rangkaian runcitnya melebihi enam lokasi di negara ini.

Photos of the newly opened Xtep store in Malaysia (PRNewsfoto/Xtep)

Malaysia muncul sebagai pasaran keutamaan tinggi bagi XTEP, didorong oleh pertumbuhan pesat penyertaan dalam larian serta sokongan kerajaan yang padu terhadap pembangunan sukan. Kuala Lumpur Standard Chartered Marathon 2025 mencatatkan rekod 42,000 peserta, manakala siri perlumbaan larian tempatan HSNKL bertambah daripada 9,000 peserta sulung kepada 15,000 peserta hari ini. Disokong oleh inisiatif Malaysia Aktif nasional dan peruntukan sebanyak RM580 juta untuk pembangunan sukan dalam belanjawan 2026, Malaysia menawarkan daya penggerak yang hebat untuk inovasi larian prestasi dan pembinaan komuniti.

Enam kedai baharu ini terletak secara strategik di Kuala Lumpur, Pulau Pinang, Johor Bahru, Kuantan dan Shah Alam yang berfungsi sebagai destinasi utama untuk penggemar aktiviti larian. Direka berdasarkan model Retail + Community (Runcit + Komuniti) XTEP, ruang kedai ini melangkaui konsep runcit tradisional untuk berfungsi sebagai pusat larian imersif yang membolehkan atlet menguji kasut prestasi, berhubung dengan kelab larian tempatan, menyertai sesi latihan berkumpulan serta berinteraksi dengan pakar produk.

Bagi memenuhi keperluan rupa bumi, iklim dan latihan unik pelari Malaysia, XTEP memperkenalkan siri larian prestasi 360X 3.0 bersempena pembukaan kedai ini. Direkayasa untuk latihan harian dan perlumbaan kompetitif, koleksi ini menawarkan pengkusyenan, kestabilan dan ketahanan teroptimum, lalu mencerminkan komitmen XTEP terhadap inovasi setempat didorong oleh atlet.

Sebagai pelengkap kepada pengembangan runcitnya, XTEP akan menganjurkan XTEP 10KM TIME TRIAL di Kuala Lumpur. Dengan 1,500 slot tersedia bagi menarik hampir 10,000 pendaftaran, acara ini menonjolkan permintaan kukuh terhadap pertandingan larian profesional dan terancang. XTEP akan menyediakan kelengkapan prestasi premium kepada peserta bagi menyokong atlet mencapai prestasi terbaik peribadi.

"Malaysia merupakan asas dalam strategi global XTEP dan pintu masuk kami ke Asia Tenggara," kata jurucakap XTEP International. "Enam kedai baharu ini hanyalah permulaan. Kami komited untuk memperluas jejak runcit kami, membina ekosistem larian yang menyeluruh dan menjadi jenama larian prestasi terkemuka di rantau ini. XTEP berdedikasi untuk memperkasakan pelari melalui produk inovatif, acara profesional dan penglibatan komuniti yang autentik."

Dengan rangkaian runcit yang semakin berkembang, reka bentuk produk berpaksikan atlet serta acara berfokuskan komuniti, XTEP berada pada kedudukan kukuh untuk mencapai pertumbuhan ketara dalam pasaran sukan Asia Tenggara yang berkembang pesat. Ketika jenama ini meneruskan momentum globalnya, pelari Malaysia akan mendapat akses yang dipertingkat kepada produk dan pengalaman larian prestasi bertaraf dunia.

