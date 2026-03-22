"2026 Yili Online Tour" telah Dimulai: Global Recruitment for "Yili Quality Ambassadors" Now Open!

Lewat program ini, Yili mendorong berbagai individu untuk berbagi pengalaman autentik dan mempromosikan gaya hidup berkualitas. Program ini terbuka untuk semua orang, namun pelamar yang memahami budaya lokal—seperti warga lokal atau orang yang telah lama tinggal di suatu negara—atau menguasai kemampuan membuat konten, khususnya film dalam format VLOG dan media sosial, akan menjadi nilai tambah.

Para ambassador terpilih akan mendapatkan pengalaman eksklusif. Tiga hingga lima pemenang akan terlibat dalam produksi "2026 Yili Online Tour", serta mengunjungi fasilitas internasional milik Yili untuk melihat langsung teknologi dan proses di balik kualitas produk kelas dunia.

Periode rekrutmen berlangsung dari 20 Maret hingga 30 April 2026. Untuk berpartisipasi, peserta dapat mengunggah foto, video, atau teks melalui X atau Instagram dengan memperkenalkan diri (lokasi dan profesi), serta menjelaskan konsep kreatif tentang destinasi yang ingin dikunjungi. Melengkapi proses pendaftaran, peserta wajib menyertakan tagar resmi #YiliQualityAmbassador dan #YiliOnlineTour2026, serta menandai akun resmi global Yili (@Yili_global di X atau @Yili_global di Instagram).

Sejak diluncurkan pada 2023, program "Yili Online Tour" telah mengeksplorasi berbagai lokasi di Asia, Eropa, dan Oseania, serta menjadi jembatan penting bagi Yili untuk menjangkau konsumen global. Pencarian ambassador kini resmi dibuka. Anda dapat bergabung dengan Yili dan mengawali perjalanan Anda untuk menjelajahi cita rasa ke seluruh dunia!

