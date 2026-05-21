Joyday dari Yili Gandeng Grup K-pop Hearts2Hearts sebagai Brand Ambassador di Indonesia

Sebagai salah satu girl group pendatang baru dari SM Entertainment, popularitas Hearts2Hearts terus menanjak sejak debutnya. Hearts2Hearts berhasil meraih kemenangan pertama lewat lagu debut "The Chase" dalam sebuah program musik, hanya 15 hari setelah peluncuran lagu ini. Pada saat yang sama, Hearts2Hearts sukses mencetak rekor penjualan minggu pertama tertinggi untuk album debut girl group K-pop di Hanteo. Pada Maret 2026, singel "The Chase" juga melampaui 100 juta stream di Spotify. Hearts2Hearts lalu meraih sejumlah penghargaan sebagai pendatang baru di sejumlah ajang seperti MAMA Awards dan Melon Music Awards. Berkat pencapaian tersebut, Hearts2Hearts menjadi salah satu grup K-pop pendatang baru yang paling menonjol saat ini.

Di Indonesia, Hearts2Hearts mendapat sambutan hangat dari penggemar lokal berkat popularitas globalnya, serta aktif berinteraksi dengan audiens Indonesia. Kehadiran Carmen sebagai anggota asal Indonesia juga memperkuat kedekatan Hearts2Hearts dengan penggemar lokal. Popularitas Hearts2Hearts di pasar Indonesia tecermin dari kesuksesan acara jumpa penggemar di Jakarta pada Maret 2026, serta berbagai penghargaan musik yang diraih grup tersebut. Kombinasi daya tarik global dan relevansi lokal ini turut membantu Joyday menjangkau konsumen muda Indonesia.

Bersamaan dengan pengumuman brand ambassador, Joyday juga meluncurkan program kampanye pemasaran musim puncak yang menyasar Gen Z pencinta K-pop. Dalam program tersebut, konsumen yang membeli seri Joyday Crunchy Chocolate dapat menemukan kode undian yang terdapat pada stik es krim. Berbagai hadiah disiapkan Joyday, mulai dari perjalanan eksklusif ke Korea Selatan, photocard Hearts2Hearts, ponsel pintar, voucher dompet digital, hingga produk gratis.

Mulai dari mengembangkan cita rasa produk yang disesuaikan dengan pasar lokal hingga kolaborasi dengan figur budaya populer, Yili terus menjalankan strategi "Global Mindset, Local Operations" di Indonesia. Kolaborasi Joyday dan Hearts2Hearts menjadi bagian dari upaya Yili untuk menggali preferensi konsumen lokal sekaligus mendorong pertumbuhan bisnis jangka panjang di pasar Indonesia.

Ke depan, Yili akan terus memanfaatkan jaringan riset dan pengembangan global, serta keunggulan rantai pasok untuk memenuhi selera konsumen Indonesia yang terus berkembang. Melalui inovasi berbasis pasar lokal, Yili juga menargetkan penguatan posisinya di pasar produk susu global.

