74 Pembawa Obor Semarakkan Estafet

Pada pagi hari, upacara pengambilan api obor digelar di titik penyalaan sisi selatan arena Asian Games ke-11 di Kota Sanya. Setelah upacara pelepasan, pembawa obor pertama, peraih medali emas pada Olimpiade Paris 2024 loncat indah putri papan 3 meter sinkronisasi, Chang Yani, memulai estafet. "Rasanya sangat istimewa dikelilingi laut yang luas," ujarnya.

Rute estafet kali ini memadukan tiga elemen, yakni pantai, jalan raya, dan perairan laut, serta melintasi sejumlah venue pertandingan Asian Beach Games di Sanya, sehingga menampilkan secara menyeluruh keindahan khas pesisiran kota tersebut. Obor juga dibawa secara estafet oleh sejumlah atlet peraih medal emas Olimpiade, di antaranya Shi Zhiyong (angkat besi), Liu Shiwen (tenis meja regu putri), Jiang Ranxin (menembak), serta Qi Guangpu (ski gaya bebas aerial).

Sepanjang rute estafet, turut ditampilkan berbagai jenis atraksi, seperti atraksi jet ski, flyboard, peragaan busana kain tradisional etnis Li, tarian bambu, opera Qiong, hingga nyanyian rakyat Yazhou. Di Sanya International Yacht Center, ditampilkan pula pertunjukan barongsai dan tabuhan drum oleh robot yang memadukan unsur teknologi dan tradisi.

Direktur operasional tim pelaksana estafet obor, Cao Shoubin, menyatakan bahwa kegiatan ini mengusung prinsip "Hijau, Inklusif, Terbuka, dan Bersih", guna menampilkan keindahan alam, kekayaan budaya, serta vitalitas Kota Sanya kepada dunia.

Sanya 2026 dijadwalkan berlangsung pada 22-30 April mendatang. Ajang ini merupakan kompetisi olahraga pantai terbesar di Asia, sekaligus menjadi event olahraga internasional berskala besar pertama yang digelar setelah operasional penuh Hainan Free Trade Port. Dalam edisi kali ini, terdapat 14 cabang olahraga, 15 disiplin, dan 62 nomor pertandingan, dengan total 62 medali emas yang akan diperebutkan.

SOURCE The 6th Asian Beach Games Sanya 2026 Organising Committee (SABGOC)