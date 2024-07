Acara Mencicipi Buah Lici Guangdong Berlangsung di Penang, Malaysia: ikatan erat antara Malaysia-Tiongkok, hubungan persahabatan yang terjalin kuat

GUANGZHOU, Tiongkok, 17 Juli 2024 /PRNewswire/ -- Artikel berita dari GDToday:

Pada 14 Juli lalu, diadakan GDToday yang bekerja sama dengan Kwong Wah Yit Poh Press Berhad, acara Mencicipi Buah Lici Guangdong bertajuk "Flavor of Guangdong lychees, all the way to Malaysia" berlangsung di Penang, Malaysia. Di acara ini, pengunjung mencicipi buah lici bermutu dari empat wilayah di Provinsi Guangdong, yakni Xianjinfeng, Lingfengnuo, Nuomici, dan Xinlongdiding.