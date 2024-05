AECOM mengubah "visi menjadi realitas" di Asia Pacific Rail 2024

Di ajang tahun ini, AECOM meluncurkan "From Vision to Reality: A New High-Speed Rail Playbook", sebuah laporan yang disusun berdasarkan keahlian AECOM selama 30 tahun di sektor kereta api cepat (high-speed rail/HSR). Laporan ini menyajikan temuan riset industri yang melibatkan lebih dari 100 pengambil keputusan senior dalam proyek HSR di seluruh dunia. Lebih lagi, laporan ini membahas tren industri dan praktik terbaik yang menentukan kesuksesan proyek HSR. Anda dapat membaca laporan tersebut di tautan ini.

AECOM juga akan berbagi pengalaman seputar proyek kereta api pada tingkat regional dan global di konferensi tersebut. John Barker, Director, Global Transit – Major Projects and High Speed Rail, akan membahas praktik terbaik secara global dalam proyek HSR dan memaparkan perspektif penting dari survei industri AECOM. Chris Lee, Executive Director, Railway Transportation, Malaysia, dan Yeap BH, Technical Director, Civil, Singapura, akan membahas tingkat penggunaan teknologi digital dalam proyek kerja sama kereta api perkotaan regional, sedangkan Perran Coak, Executive Director, Railway Transportation, Hong Kong, akan memandu diskusi panel bersama pakar-pakar industri tentang inisiatif kereta api yang berkelanjutan.

"Kami bangga menjadi bagian dari Asia Pacific Rail 2024, serta terlibat dan berkontribusi dalam diskusi penting untuk memajukan sektor kereta api di Asia Pasifik, terutama dalam sejumlah bidang seperti keberlanjutan dan inovasi digital. Partisipasi ini semakin memperkuat komitmen kami dalam mendorong perubahan positif di sektor kereta api lewat keahlian dan pengalaman AECOM," jelas Chung, Chief Executive, AECOM, Asia.

"Mengingat status Asia sebagai pasar kereta api yang paling menarik di dunia, kami merumuskan standar baru tentang sistem kereta api yang berkelanjutan, aman, inklusif, inovatif, dan reliabel di Asia. Dari Bangkok hingga Kuala Lumpur dan Jakarta hingga Singapura, Hong Kong, dan Taipei, berbagai proyek kereta api berskala besar yang digarap AECOM mengurangi kepadatan lalu lintas, menggerakkan sektor kepariwisataan, serta merangsang pertumbuhan ekonomi."

Selain sejumlah sesi di konferensi tersebut, AECOM akan berbagi pengalaman tentang pengembangan proyek kereta api transit dan antarkota, mulai dari konsep hingga fase operasional, di stan pameran C21. AECOM akan memperlihatkan semua jenis sistem transportasi massal (mass transit), termasuk kereta api cepat, kereta api berbobot ringan (light rail transit), kereta api komuter, serta transit-oriented development (TOD) termasuk desain stasiun kereta. AECOM akan memamerkan sejumlah proyek kereta api unggulan di Asia, termasuk Shatin to Central Link di Hong Kong, Bangkok Purple Line di Thailand, Klang Valley Mass Rapid Transit Lines di Malaysia, dan Thomson East Coast Line Stage 3 di Singapura.

AECOM adalah pemimpin sektor infrastruktur transportasi di Asia dan dunia. Membuktikan status sebagai pemimpin industri transportasi dan kereta api global, AECOM menempati peringkat pertama pada kategori Transportasi dan Transportasi Massal & Kereta Api dalam "Engineering News-Record" edisi terbaru. AECOM bahkan telah menduduki peringkat pertama pada kategori Transportasi selama lebih dari satu dekade. Di Asia, AECOM memiliki Metro Hub di Malaysia sebagai pusat keunggulan kereta api pada tingkat regional, serta tim transportasi yang menguasai keahlian multidisiplin di Hong Kong dan Singapura. Tim tersebut menyediakan layanan profesional untuk seluruh siklus proyek.

Informasi lebih lanjut tentang partisipasi AECOM dalam konferensi tersebut tersedia di tautan ini.

Informasi lebih lanjut tentang keahlian AECOM di sektor kereta api, serta cara AECOM menciptakan proyek yang berkelanjutan tersedia di laman Delivering a better world through rail.

Tentang AECOM

AECOM adalah konsultan infrastruktur tepercaya di dunia yang menyediakan layanan profesional untuk seluruh siklus proyek—mulai dari konsultasi, perencanaan, desain dan teknik hingga manajemen program dan konstruksi. Mulai dari proyek transportasi, bangunan, air, energi baru, dan lingkungan hidup, klien-klien di sektor publik dan swasta menaruh kepercayaan kepada AECOM untuk mengatasi tantangan yang paling kompleks. Tim AECOM memiliki tujuan bersama, yakni mewujudkan dunia yang lebih baik melalui keahlian teknis dan digital unggulan, serta komitmen pada lingkungan hidup, sosial, dan tata kelola. AECOM tercantum dalam daftar "Fortune 500". Pendapatan AECOM di segmen bisnis Jasa Profesional mencapai US$ 14,4 miliar pada tahun buku 2023. Informasi lebih lanjut tentang cara AECOM mengembangkan proyek yang berkelanjutan bagi generasi masa depan tersedia di aecom.com dan @AECOM.

SOURCE AECOM