AGIBOT Gelar APC 2026 di Indonesia, Percepat Implementasi AI Berwujud Fisik di Pasar Lokal

APC 2026 Indonesia dihadiri sekitar 300 peserta yang berasal dari sektor teknologi, dunia usaha, dan mitra industri di Indonesia. Di ajang ini, AGIBOT membahas implementasi praktis AI berwujud fisik dan robot humanoid di berbagai sektor industri di Tanah Air. Agenda utama APC 2026 Indonesia mencakup pemanfaatan AI berwujud fisik dan robot humanoid yang mendukung otomatisasi, inovasi layanan, serta peningkatan produktivitas di berbagai sektor industri dan komersial.

"Kami berterima kasih atas dukungan dan kepercayaan tim Denka," ujar Abel Deng, President, Timur Tengah dan Asia Pasifik, AGIBOT. "Hari ini menjadi momen penting bagi perkembangan industri. AGIBOT menghadirkan AI berwujud fisik yang siap diterapkan di Indonesia sehingga robot tidak hanya dapat bergerak seperti manusia, namun juga bekerja layaknya manusia dan berperan sebagai sumber produktivitas baru. Kami juga memperkenalkan model sewa RaaS (Robot as a Service) di pasar Indonesia agar pelanggan semakin mudah mengakses teknologi ini. Model tersebut juga mempercepat adopsi AI berwujud fisik secara luas di berbagai sektor industri."

Pendiri Denka Pratama Indonesia, Ching, mengatakan, "AGIBOT merupakan perusahaan yang berhasil mengubah AI berwujud fisik menjadi solusi produktivitas yang nyata. Selain berpengalaman di Indonesia, kami juga memiliki jaringan mitra yang luas dan kapabilitas operasional yang kuat di pasar lokal. Keunggulan teknologi dan filosofi produk AGIBOT, dipadukan dengan sumber daya yang dimiliki Denka, akan menghadirkan peluang yang luar biasa untuk mengembangkan pasar Indonesia."

Dalam ajang tersebut, AGIBOT memperkenalkan konsep XYZ Curve guna mendukung pertumbuhan industri AI berwujud fisik, serta tujuh skenario produktivitas yang dapat diterapkan melalui penggunaan robot. AGIBOT dan Denka juga akan menghadirkan portofolio produk dan solusi yang dirancang khusus untuk berbagai kebutuhan industri. Lewat langkah tersebut, AGIBOT dan Denka dapat membantu berbagai perusahaan di Indonesia mempercepat transformasi menuju kegiatan operasional yang lebih cerdas dan produktif.

Melalui APC 2026 Indonesia, AGIBOT semakin berkomitmen menjalin kerja sama dengan mitra lokal dalam membangun ekosistem robotika yang berkelanjutan, mendukung implementasi teknologi yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar lokal, serta mempercepat adopsi AI berwujud fisik dalam berbagai skenario industri dan layanan di dunia nyata.

Informasi selengkapnya tersedia di situs resmi AGIBOT: AGIBOT.com dan akun media sosial AGIBOT:

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Tentang AGIBOT

AGIBOT merupakan perusahaan yang mengembangkan model dasar AI berwujud fisik (embodied AI), baik untuk lapisan kecerdasan dan robotika, sehingga teknologi cerdas serbaguna hadir di dunia riil. Arsitektur "Three Intelligences in One" AGIBOT menyatukan tiga kemampuan utama, yakni kecerdasan gerak (Locomotion Intelligence), kecerdasan interaksi (Interaction Intelligence), dan kecerdasan manipulasi (Manipulation Intelligence) ke dalam sebuah sistem AI berwujud fisik.

Tentang Denka Pratama Indonesia

Denka Pratama Indonesia merupakan penyedia layanan ekosistem teknologi terkemuka di Indonesia yang didukung jaringan mitra di berbagai wilayah dan kemampuan layanan lokal yang kuat. Perusahaan ini mengubah teknologi AI berwujud fisik menjadi solusi produktivitas yang dapat diterapkan secara nyata.

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