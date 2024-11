Ajang 29th Asian EXIM Banks Forum Annual Meeting telah Dibuka di Shanghai

SHANGHAI, 16 November 2024 /PRNewswire/ -- Artikel berita dari China Daily:

Ajang 29th Asian EXIM Banks Forum Annual Meeting mulai berlangsung pada 13 November lalu di Shanghai, diadakan oleh Export-Import Bank of China (China Eximbank). Ajang ini diikuti lebih dari 60 perwakilan lembaga pembiayaan ekspor dan tiga lembaga keuangan multilateral, termasuk Japan Bank for International Cooperation, the Export-Import Bank of Korea, Asian Development Bank, the Asian Infrastructure Investment Bank, dan New Development Bank.