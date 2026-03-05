Arduino dan Qualcomm Luncurkan Kompetisi Developer Global Pertama di Hackster pada 2026, Bagikan 300 Papan Mikrokontroler Arduino UNO Q guna Mendorong Inovasi "Edge AI"

SAN DIEGO, 5 Maret 2026 /PRNewswire/ -- Arduino dan Qualcomm Technologies, Inc. meluncurkan kompetisi developer global pertama Hackster pada 2026. Dalam kompetisi ini, insinyur, kreator, dan inovator dari seluruh dunia dapat menciptakan proyek inovatif menggunakan platform terbaru Arduino® UNO™ Q.

Kompetisi ini digelar di Hackster.io dan didukung ekosistem mitra teknologi yang kuat. Lebih lagi, kompetisi ini ingin mempercepat inovasi di bidang AI, Internet of Things (IoT), robotika, dan edge computing. Lewat ajang ini, developer dapat mengubah ide-ide kreatif menjadi solusi nyata yang membangun masa depan ketika teknologi cerdas saling terhubung (connected intelligence).

Untuk mendukung partisipasi, pihak penyelenggara akan membagikan 300 papan mikrokontroler Arduino UNO Q kepada peserta kompetisi. Dengan perangkat ini, developer dapat membuat prototipe, melakukan eksperimen, serta mengembangkan ide menggunakan perangkat keras mutakhir.

Inti dari kompetisi ini adalah Arduino UNO Q, sebuah platform hibrida yang menggabungkan Qualcomm Dragonwing™ QRB2210 MPU dengan sistem operasi Linux, serta mikrokontroler STM32 untuk pengendalian secara seketika (real-time). Desain arsitektur ganda ini membantu developer membangun aplikasi canggih yang memadukan inferensi AI, pemrosesan seketika, dan konektivitas komputasi awan (cloud).

Peserta akan mengembangkan proyek menggunakan Arduino® App Lab yang mempermudah integrasi antara Arduino sketches, aplikasi Python, dan model AI dalam satu alur kerja. Mendukung machine learning di edge, termasuk computer vision dan audio AI, UNO Q menghadirkan teknologi cerdas secara langsung pada perangkat (on-device intelligence).

Papan mikrokontroler ini juga dilengkapi berbagai fitur konektivitas dan ekspansi, seperti Wi-Fi 5, Bluetooth® 5.1, HDMI, USB-C, konektor kamera dan layar, header Arduino klasik, serta dukungan Qwiic, sehingga prototipe dapat dibuat dengan cepat untuk berbagai skenario penggunaan.

Kompetisi ini terbuka bagi developer dari berbagai level, mulai dari pelajar dan pehobi hingga insinyur profesional. Peserta dapat mengirimkan proyek yang mampu menjawab tantangan dunia nyata di berbagai bidang, seperti IoT industri, otomatisasi rumah, robotika, gim, dan dampak sosial.

Proyek yang diajukan akan dinilai berdasarkan tingkat inovasi, kualitas teknis, pengalaman pengguna, keberlanjutan, dan potensi skalabilitas. Dengan demikian, peserta dapat mengembangkan solusi yang tidak hanya berupa prototipe, namun juga diterapkan secara nyata.

Cara Berpartisipasi

Developer dapat berpartisipasi dengan mendaftar lewat Hackster.io. Tim maupun individu yang memenangkan kompetisi akan memperoleh hadiah uang tunai, akses global di Hackster.io, serta pengakuan dari industri. Pemenang kategori "Best in Show" juga akan memperoleh perjalanan gratis ke Maker Faire Rome 2026. Di ajang ini, mereka akan mempresentasikan proyeknya kepada komunitas global yang terdiri dari para maker, insinyur, dan pemimpin industri teknologi.

Informasi selengkapnya tersedia dalam rilis berita resmi melalui tautan ini.

