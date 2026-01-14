ATXSG MEMPERBARUI KEMITRAAN STRATEGIS DENGAN IMDA SELAMA TIGA TAHUN KE DEPAN GUNA MEMPERCEPAT MASA DEPAN DIGITAL ASIA

Sebagai bagian dari kemitraan yang telah diperbarui, ATxSG akan kembali digelar pada 20–22 Mei 2026. Ajang ini mempertemukan para pemimpin global dari sektor teknologi, bisnis, dan pemerintahan untuk membahas inovasi, kebijakan, serta kemitraan yang menentukan arah masa depan digital Asia.

Peresmian kerja sama ini menjadi momen penting dalam perkembangan merek ATx, serta memperkuat komitmen bersama kedua organisasi untuk memperluas jangkauan internasional ATxSG, memperdalam fokus pada teknologi mutakhir, serta memperkuat peran ajang ini sebagai platform kolaborasi industri dan kebijakan yang berdampak nyata.

Tom Cuthell, VP, Future Tech, Informa Festivals, berkata, "ATxSG telah menyatukan komunitas teknologi global. Dengan memperbarui kemitraan, kami semakin bertekad membawa ajang ini menuju jenjang yang lebih tinggi. Selama tiga tahun ke depan, kami akan terus memperluas partisipasi internasional, meningkatkan wacana tentang teknologi masa depan, serta menciptakan ruang bagi para pemimpin industri, inovator, dan pembuat kebijakan untuk membahas isu-isu yang benar-benar penting. Kami gembira bekerja sama dengan IMDA untuk menggelar festival yang tidak hanya menampilkan masa depan teknologi, namun juga ikut membangunnya."

Ms. Yvonne Lim, Cluster Director (Asia Tech x Programme Office and Digital Industry Singapore), Infocomm Media Development Authority, Singapura, menambahkan, "ATxSG dan Informa Festivals telah menjalin kerja sama erat selama lima tahun terakhir. Dengan memperpanjang kemitraan untuk tiga tahun ke depan, ATx kini menuju babak perkembangan berikutnya. Melalui ATxSummit dan ATxEnterprise, kami akan terus melibatkan seluruh ekosistem teknologi, mulai dari pemerintah, perusahaan, hingga inovator dari Asia dan berbagai belahan dunia. Perkembangan teknologi berada pada momen menarik, dan platform ATx akan menghadirkan para Menteri Digital serta sosok-sosok terbaik dalam diskusi yang luar biasa."

ATxSummit: Memperjuangkan agenda inovasi Asia

ATxSummit akan berlangsung pada 20–21 Mei 2026 di Capella Singapore, serta menghadirkan lebih dari 60 pembicara dan lebih dari 4.000 pemimpin senior, pejabat pemerintah, dan praktisi teknologi dari 50 negara. Topik diskusi meliputi agen AI dan AI berwujud (embodied AI), tata kelola dan keamanan, adopsi AI, teknologi kuantum, serta masa depan dunia kerja.

ATxEnterprise: Barometer ekosistem teknologi dan perusahaan di Asia

ATxEnterprise akan digelar pada 20–22 Mei 2026 di Singapore Expo. Sebagai ajang teknologi unggulan B2B di kawasan ini, ATxEnterprise mencakup BroadcastAsia, CommunicAsia, SatelliteAsia, TechXLR8 Asia, dan The AI Summit Singapore. Para peserta dan ekshibitor akan mengeksplorasi teknologi terbaru, menjalin kemitraan, dan mempercepat inovasi di tingkat perusahaan.

Pada edisi 2026, sosok-sosok terkemuka di industri akan tampil sebagai pembicara:

Lambert Hogenhout, Chief Data and AI, Perserikatan Bangsa-Bangsa

Perserikatan Bangsa-Bangsa Jeanie Fang, Director, Data and AI Management , Crunchbase

, Crunchbase Maria Yolanda Crisanto, Chief Sustainability Officer , Globe Telecom

, Globe Telecom Charmond Tsang, CCO , DCConnect

, DCConnect Kirt Zhang, Dy General Manager , China Unicom

, China Unicom Jamie Khoo, CEO , DayOne Data Centres

, DayOne Data Centres Deepak Sarda, CTO , Endowus

, Endowus Vadim Shaik, Venture Partner , Vickers Ventures

, Vickers Ventures Pushpitaa Naiidu Ramloo, President Director , GIH Asia

, GIH Asia Vincensius Yudhistira Lindung Setiyana, CTO , Mitra Telemedia Manunggal

, Mitra Telemedia Manunggal Priyanka Deva, Director, Innovation and Enterprise Architecture, MSD

Selama tiga tahun ke depan, kemitraan ini akan memprioritaskan keterlibatan yang lebih mendalam di bidang-bidang AI, antariksa, teknologi kuantum, dan konektivitas generasi baru, serta memperkuat kolaborasi sektor publik dan swasta guna mendukung perkembangan industri digital yang bertanggung jawab di Asia.

Segera bergabung dengan ATxEnterprise 2026. Registration kini telah dibuka - Anda dapat membeli tiket di https://asiatechxsg.com/registration dan melihat agenda acara di https://asiatechxsg.com/atxenterprise/

Tentang Asia Tech x Singapore (ATxSG)

ATxSG 2026 adalah ajang teknologi terkemuka di Asia yang digelar oleh Infocomm Media Development Authority (IMDA) dan Informa Tech, serta didukung Singapore Tourism Board (STB). Ajang ini terdiri atas dua segmen utama, ATxSummit dan ATxEnterprise.

Tentang Informa Festivals

Informa Festivals menaungi berbagai ajang berbasiskan pengalaman menarik yang diadakan Informa. Di lima pasar global yang bergerak cepat, Informa Festivals menginspirasi dan menggelar berbagai kegiatan yang mewujudkan pengalaman unik, aktivitas menarik, konten positif, koneksi bermakna, serta pengayaan diri. Festival-festival teknologi berskala internasional yang diselenggarakan Informa mencakup London Tech Week, Africa Tech Fest, serta Asia Tech x Singapore.

Informasi selengkapnya: https://www.informa.com/divisions/informa-festivals/ .

Tentang Infocomm Media Development Authority (IMDA)

Infocomm Media Development Authority (IMDA) menggerakkan transformasi digital Singapura dengan mengembangkan ekonomi digital yang dinamis dan masyarakat digital yang inklusif. Sebagai Arsitek Masa Depan Digital Singapura, IMDA mendorong kemajuan sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta Media yang didukung regulasi progresif, teknologi yang penuh terobosan, serta pembinaan SDM lokal dan ekosistem infrastruktur digital. Dengan demikian, Singapura dapat menjadi kota metropolitan digital. Informasi terbaru dan selengkapnya tersedia di www.imda.gov.sg .

Informasi Tambahan: Ajang-Ajang Unggulan ATxEnterprise

BroadcastAsia: Forum terkemuka bagi pemimpin industri penyiaran, media, dan hiburan di Asia yang ingin mengeksplorasi masa depan industri, serta merumuskan strategi inovatif guna mendorong pertumbuhan industri.

Forum terkemuka bagi pemimpin industri penyiaran, media, dan hiburan di Asia yang ingin mengeksplorasi masa depan industri, serta merumuskan strategi inovatif guna mendorong pertumbuhan industri. CommunicAsia: Platform menarik yang menyatukan penyedia layanan komunikasi (CSP), pembuat terobosan, vendor teknologi, integrator sistem, penyedia layanan komputasi awan, serta pemangku kepentingan lain di sektor TIK untuk menganalisis dan menghadapi dinamika sektor telekomunikasi.

Platform menarik yang menyatukan penyedia layanan komunikasi (CSP), pembuat terobosan, vendor teknologi, integrator sistem, penyedia layanan komputasi awan, serta pemangku kepentingan lain di sektor TIK untuk menganalisis dan menghadapi dinamika sektor telekomunikasi. SatelliteAsia: Memamerkan berbagai inovasi dan solusi canggih dari penyedia layanan komunikasi satelit yang terkemuka di dunia.

Memamerkan berbagai inovasi dan solusi canggih dari penyedia layanan komunikasi satelit yang terkemuka di dunia. TechXLR8 Asia: Menyatukan sosok-sosok visioner dalam bidang AI, Keamanan Siber, IoT, Komputasi Awan, Data, Kuantum Teknologi, serta Blockchain untuk memanfaatkan keunggulan teknologi transformatif di berbagai kota dan bisnis di Asia Pasifik.

Menyatukan sosok-sosok visioner dalam bidang AI, Keamanan Siber, IoT, Komputasi Awan, Data, Kuantum Teknologi, serta Blockchain untuk memanfaatkan keunggulan teknologi transformatif di berbagai kota dan bisnis di Asia Pasifik. The AI Summit: Puncak acara ATxEnterprise yang mempertemukan pemimpin dan penggemar AI di seluruh dunia. AI Summit telah digelar sejak 2016. Pada 2026, ajang ini akan mengulas strategi perusahaan, eksekusi teknis, keunggulan operasional, serta upaya membangun daya tahan di tengah sejumlah risiko baru.

SOURCE Informa Festivals