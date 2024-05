BERSANTAP DI TEPI LAUT DI RITZ-CARLTON, BALI

Keindahan dan daya tarik Bali yang utuh, dipamerkan di The Beach Grill, restoran tepi pantai The Ritz-Carlton, Bali. Angin sepoi-sepoi bertiup melintasi Samudera Hindia. Kilauan sinar matahari di pasir putih. Restoran ini menyatukan yang terbaik dari Bali dalam suasana santai indoor-outdoor di tepi pantai. Makan eksklusif akan dimulai pada pukul 6 sore. dan seterusnya. Pengunjung akan dimanjakan dengan empat camilan selamat datang yang lezat: Kohlrabi dengan Viola, Mentimun dengan Yuzu, Rinder Tartare, dan Foie Gras Parfait. Hidangan dilanjutkan dengan makanan pembuka yang lezat, termasuk Tuna dengan Truffle Hitam dan Asparagus Putih. Sup Agnolotti Bebek yang Dibesarkan di Padang Rumput yang menghangatkan hati menyiapkan hidangan di tengah hidangan, menampilkan Langoustine dengan Nage dan Kerapu Merah. Untuk hidangan utama, para tamu akan menikmati Daging Domba yang mewah bersama Harissa. Pengalaman bersantap diakhiri dengan hidangan penutup spesial: es krim sundae yang dibuat dengan karamel dan susu.

"Makan malam eksklusif ini mewakili komitmen kami dalam menawarkan masakan berkualitas tertinggi di restoran," kata Chef Raymond Siek, Direktur Kuliner The Ritz-Carlton, Bali. "Saya sangat bersemangat untuk berbagi kecintaan saya terhadap makanan dengan para tamu yang menghargai nuansa gastronomi yang lebih baik. Nantikan malam yang penuh dengan kejutan, kenikmatan kuliner, dan momen yang tak terlupakan."

Harga eksklusif Dining by The Sea adalah Rp 1,300,000++ per orang untuk makanan saja dan Rp 1,075,000++ per orang untuk tambahan wine pairing. Untuk informasi dan informasi lebih lanjut, kunjungi https://www.thebeachgrillbali.com/ atau email di [email protected] atau WhatsApp di Reservasi Restoran +62 821-4465-5057

Vania Sulityas Assistant Director of MarComm. Email: [email protected] Jalan Raya Nusa Dua Selatan Lot III, Sawangan Nusa Dua, Bali 80361, Indonesia. Tel: +(62)361 849 8988

